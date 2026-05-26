Serghei Lavrov și Marco Rubio, noi discuții despre situația din Iran și Ucraina

Diana Zaim
© The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

La inițiativa ministrului rus de externe, Serghei Lavrov și Marco Rubio au purtat o nouă convorbire telefonică pentru a discuta situația actuală a conflictului din Iran, cât și a războiului dintre Rusia și Ucraina, informează un comunicat oficial al Departamentului de Stat.

Reamintim că șeful diplomației americane, Marco Rubio, a afirmat duminică că nu este posibilă încheierea unui acord privind programul nuclear iranian în „72 de ore”, în timp ce Washingtonul și Teheranul susțin că sunt pe punctul de a finaliza un acord pentru încetarea războiului.

Statele Unite și Israelul au declanșat conflictul prin lansarea unor atacuri aeriene pe 28 februarie, punând brusc capăt negocierilor cu Iranul. Teheranul a răspuns prin închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, o rută crucială pentru transportul de petrol, gaze și îngrășăminte, provocând un val de șoc în economia mondială.

Statele Unite au impus apoi un blocaj naval asupra porturilor iraniene. De la începutul operațiunii, pe 13 aprilie, Comandamentul Central al SUA afirmă că forțele sale au respins peste 100 de nave comerciale și au avariat patru.

De asemenea, Statele Unite anunță că rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Articolul precedent
"Viitorul industriei europene depinde de felul în care pregătim oamenii pentru schimbare", subliniază Roxana Mînzatu
Articolul următor
Statele Unite sunt în continuare pregătite să medieze conflictul dintre Rusia și Ucraina, spune Marco Rubio
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

