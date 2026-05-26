Serghei Lavrov și Marco Rubio, noi discuții despre situația din Iran și Ucraina

La inițiativa ministrului rus de externe, Serghei Lavrov și Marco Rubio au purtat o nouă convorbire telefonică pentru a discuta situația actuală a conflictului din Iran, cât și a războiului dintre Rusia și Ucraina, informează un comunicat oficial al Departamentului de Stat.

Reamintim că șeful diplomației americane, Marco Rubio, a afirmat duminică că nu este posibilă încheierea unui acord privind programul nuclear iranian în „72 de ore”, în timp ce Washingtonul și Teheranul susțin că sunt pe punctul de a finaliza un acord pentru încetarea războiului.

Statele Unite și Israelul au declanșat conflictul prin lansarea unor atacuri aeriene pe 28 februarie, punând brusc capăt negocierilor cu Iranul. Teheranul a răspuns prin închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, o rută crucială pentru transportul de petrol, gaze și îngrășăminte, provocând un val de șoc în economia mondială.

Statele Unite au impus apoi un blocaj naval asupra porturilor iraniene. De la începutul operațiunii, pe 13 aprilie, Comandamentul Central al SUA afirmă că forțele sale au respins peste 100 de nave comerciale și au avariat patru.

De asemenea, Statele Unite anunță că rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina.