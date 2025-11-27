CONSILIUL UE
Servicii de plată: Consiliul UE și Parlamentul European convin să intensifice lupta împotriva fraudei și să sporească transparența
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pentru a consolida legislația UE privind serviciile de plată.
Potrivit unor comunicate ale celor două instituții, obiectivul noilor norme este de a combate mai eficient frauda în domeniul plăților, de a spori transparența comisioanelor și de a îmbunătăți protecția consumatorilor în sectorul serviciilor de plată. Actualizarea va contribui, de asemenea, la promovarea inovării tehnologice în acest domeniu.
Acordul de astăzi creează un nou regulament privind serviciile de plată și modifică directiva existentă privind serviciile de plată (PSD2) pentru a crea un cadru modern pentru plăți.
Combaterea fraudei în domeniul plăților și sporirea protecției consumatorilor
Propunerile vizează instituirea unui cadru cuprinzător de combatere a fraudei, care va contribui la combaterea noilor forme de înșelăciuni în domeniul plăților, din ce în ce mai frecvente, cum ar fi așa-numita „fraudă prin spoofing”.
Aceasta are loc atunci când escrocii se dau drept furnizorul de servicii de plată (PSP) al unui client pentru a câștiga încrederea acestuia și a-l determina să efectueze operațiuni financiare frauduloase.
Printre alte dispoziții, prestatorii de servicii de plată vor trebui să facă schimb între ei de informații referitoare la fraude.
Conturile de plată IBAN vor trebui verificate în raport cu numele contului bancar corespunzător înainte de efectuarea oricărui transfer, așa cum se întâmplă deja în cazul transferurilor de plată instantanee în euro.
Pentru a proteja și mai mult consumatorii, prestatorii de servicii de plată vor fi trași la răspundere în cazul în care nu își îndeplinesc obligațiile în ceea ce privește utilizarea unor instrumente preventive.
În cele din urmă, platformele online și motoarele de căutare importante pot promova servicii financiare consumatorilor dintr-un anumit stat membru numai dacă societatea care furnizează aceste servicii este reglementată și autorizată în mod corespunzător în statul membru respectiv.
Creșterea transparenței și îmbunătățirea accesului la numerar
Noile norme introduc mai multă transparență în tranzacțiile efectuate la bancomate. Furnizorii vor avea obligația legală de a afișa utilizatorului toate comisioanele datorate și cursurile de schimb aplicate înainte ca tranzacția să poată avea loc.
În mod similar, societățile care furnizează comercianților facilități de plată cu cardul vor trebui să precizeze în mod clar comisioanele pe care le percep pentru serviciile lor. În ansamblu, consumatorii și întreprinderile din UE vor avea o imagine mult mai clară asupra comisioanelor aplicabile și vor putea face alegeri mai informate.
Accesul la numerar va fi îmbunătățit, în special pentru persoanele din zonele rurale, care ar putea să nu aibă acces facil la un bancomat. În conformitate cu noul cadru, comercianții cu amănuntul vor putea oferi retrageri de numerar fără a fi necesară efectuarea unei achiziții. Pentru a preveni abuzurile, astfel de retrageri vor necesita tehnologia cip și PIN și vor fi supuse unei limite maxime de retragere de 150 de euro sau echivalentul în moneda națională.
În cele din urmă, comercianții trebuie să se asigure că denumirea lor comercială obișnuită corespunde cu numele care apare pe extrasele bancare ale clienților. Acest lucru va ajuta consumatorii să recunoască cu ușurință cheltuielile din conturile lor și va reduce confuzia.
Inovație tehnologică
Noul cadru va contribui, de asemenea, la adaptarea peisajului serviciilor de plată din UE la modalități noi și inovatoare de efectuare a plăților. Furnizorii de servicii și informații inovatoare vor putea oferi clienților servicii de plată mai utile și mai moderne, prin îmbunătățirea accesului la informațiile privind conturile bancare.
Statele membre sunt pregătite să consolideze reglementările de protejare a copiilor împotriva abuzurilor online
Reprezentanții statelor membre ale UE au convenit asupra poziției Consiliului cu privire la un regulament de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor.
Odată adoptată, noua lege va introduce obligația întreprinderilor digitale de a preveni diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și ademenirea copiilor.
Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, autoritățile naționale competente vor avea puterea de a obliga întreprinderile să elimine conținuturi și să blocheze accesul la acestea sau – în cazul motoarelor de căutare – să dezindexeze rezultatele căutării. Regulamentul instituie, de asemenea, o nouă agenție a UE, Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, pentru a sprijini statele membre și furnizorii online în eforturile de punere în aplicare a legii.
„În fiecare an, sunt partajate milioane de fișiere care redau abuzuri sexuale asupra copiilor. Iar în spatele fiecărei imagini și al fiecărui videoclip se află un copil care a fost supus celui mai sinistru și îngrozitor abuz. Acest lucru este complet inacceptabil. Prin urmare, mă bucur că statele membre au convenit în cele din urmă asupra unei căi de urmat care cuprinde o serie de obligații pentru furnizorii de servicii de comunicații în ceea ce privește combaterea diseminării de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor”, a transmis Peter Hummelgaard, ministrul danez al justiției.
Evaluarea și atenuarea riscurilor
În temeiul noilor norme, furnizorii de servicii online vor trebui să evalueze riscul ca serviciile lor să fie utilizate în mod abuziv pentru diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru ademenirea copiilor. Pe baza acestei evaluări, vor trebui să pună în aplicare măsuri de atenuare pentru a contracara riscul respectiv. Astfel de măsuri ar putea include punerea la dispoziție a unor instrumente care să le permită utilizatorilor să raporteze abuzurile sexuale online asupra copiilor, să controleze ce conținuturi care îi privesc sunt partajate cu alții și instituirea unor setări de confidențialitate implicite pentru copii.
Statele membre vor desemna autorități naționale („autorități de coordonare și alte autorități competente”) care au răspunderea de a aprecia aceste evaluări ale riscurilor și măsuri de atenuare, având posibilitatea de a obliga furnizorii să întreprindă măsuri de atenuare. În caz de neconformitate, furnizorii ar putea face obiectul unor penalități cu titlu cominatoriu.
Categorii de risc
Consiliul introduce trei categorii de risc pentru serviciile online. Pe baza unui set de criterii obiective (de exemplu, tipul acestuia), un serviciu va fi clasificat ca prezentând un risc ridicat, mediu sau scăzut. Pornind de la această clasificare, autoritățile pot obliga furnizorii de servicii online clasificați în categoria cu risc ridicat să contribuie la dezvoltarea de tehnologii dedicate atenuării riscurilor legate de serviciile lor.
Asistență pentru victime
Întreprinderile online trebuie să ofere asistență victimelor care cer ca materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor care le înfățișează să fie eliminate sau ca accesul la astfel de materiale să fie dezactivat. În acest scop, victimele pot solicita, de asemenea, sprijin din partea Centrului UE. Centrul UE va verifica, de exemplu, dacă întreprinderile implicate au eliminat sau au dezactivat accesul la materialul (materialele) pe care o victimă dorește să îl (le) șteargă.
Activitățile de voluntariat ale furnizorilor
Consiliul dorește, de asemenea, să permanentizeze o măsură în prezent temporară care le permite întreprinderilor să își scaneze – în mod voluntar – serviciile în căutarea materialelor care conțin abuz sexual asupra copiilor. În prezent, furnizorii de servicii de mesagerie, de exemplu, pot verifica în mod voluntar conținutul partajat pe platformele lor în căutarea de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și pot raporta și elimina astfel de conținuturi. Acest lucru este permis datorită unei derogări de la anumite norme specifice sectorului comunicațiilor electronice. Deși această derogare urmează să expire la 3 aprilie 2026, în conformitate cu poziția Consiliului, ea va continua să se aplice.
Centrul UE
Noua lege prevede înființarea unei noi agenții a UE, Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, pentru a sprijini punerea în aplicare a regulamentului.
Centrul UE va evalua și va prelucra informațiile transmise de furnizorii online cu privire la materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor identificate în cadrul serviciilor și va crea, va întreține și va opera o bază de date pentru rapoartele care îi sunt transmise de furnizori. În același timp, va sprijini autoritățile naționale la evaluarea riscului ca serviciile să fie utilizate pentru răspândirea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
Centrul este, de asemenea, responsabil de schimbul de informații între întreprinderi, pe de o parte, și Europol și organismele naționale de aplicare a legii, pe de altă parte. În plus, va crea o bază de date cu indicatori de abuz sexual asupra copiilor, pe care întreprinderile o pot utiliza pentru activitățile lor voluntare.
Poziția Consiliului nu prevede amplasarea Centrului UE; acest lucru va fi decis împreună cu Parlamentul European în cadrul unei proceduri separate.
Pe baza acordului de astăzi, Consiliul poate începe negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord cu privire la regulamentul final. Parlamentul European și-a adoptat poziția în luna noiembrie 2023.
UE sancționează încă zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Rusia.
Potrivit unui comunicat al instituției, noile liste vizează funcționari de rang înalt din cadrul direcției principale a Serviciului Penitenciar Federal al Federației Ruse pentru regiunea Rostov, inclusiv Centrul de detenție preventivă nr. 2.
„În instituțiile aflate sub autoritatea persoanelor incluse pe liste, deținuții, inclusiv prizonierii de război ucraineni, erau în mod regulat supuși bătăilor, sufereau de o gravă penurie de alimente și aveau acces limitat sau deloc la îngrijiri medicale sau asistență juridică. În timpul interogatoriilor, aceștia erau supuși atât coerciției psihologice, cât și fizice, cu scopul de a-i forța să mărturisească presupuse crime de război, acte de terorism sau alte infracțiuni. Cel puțin 15 deținuți au murit ca urmare a maltratării, printre aceștia numărându-se și jurnalista de investigație ucraineană Victoria Volodymyrivna Roshchyna”, arată Consiliul UE.
Listele de astăzi vizează, de asemenea, membri ai sistemului judiciar rus care au jucat un rol cheie în persecutarea activistului Alexei Gorinov, fost deputat municipal în districtul Krasnoselsky din Moscova, care a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că și-a exprimat opinia cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
În cele din urmă, unele dintre persoanele incluse recent pe listă au fost implicate în urmăriri penale motivate politic împotriva jurnaliștilor și activiștilor asociați cu liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi și fundația sa.
Persoanele desemnate fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri. Persoanele fizice fac obiectul, în plus, unei interdicții de călătorie, care le împiedică să intre sau să tranziteze teritoriile UE.
„UE rămâne fermă în condamnarea încălcărilor drepturilor omului și a represiunilor din Rusia și este profund îngrijorată de deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în această țară, în special în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, conchide comunicatul.
Țările nordice nu mai pot continua să își asume „aproape toată povara” sprijinului pentru Ucraina, avertizează ministrul suedez de externe: Singura opțiune credibilă este folosirea activelor rusești înghețate
Țările nordice nu pot continua să își asume o parte disproporționată din sprijinul acordat Ucrainei, a avertizat ministrul suedez de externe într-un interviu acordat Politico.
„Câteva țări își asumă aproape toată povara. Nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung. Faptul că țările nordice, cu o populație de mai puțin de 30 de milioane de locuitori, asigurăm o treime din sprijinul militar pe care țările NATO, cu o populație de aproape 1 miliard de locuitori, îl asigură în acest an… Acest lucru nu este sustenabil. Nu este rezonabil în niciun fel. Și spune multe despre ceea ce fac țările nordice, dar spune și mai multe despre ceea ce nu fac celelalte țări”, a declarat Maria Malmer Stenergard în drum spre o reuniune a miniștrilor de externe la Bruxelles.
Comentariile neobișnuit de sincere ale lui Stenergard reflectă o realitate rar recunoscută public de diplomații UE: în ciuda discursurilor pasionate ale liderilor din întreaga Uniune, care pledează pentru sprijinirea Ucrainei, contribuțiile financiare și militare rămân profund inegale de la o țară la alta.
Danemarca, de exemplu, a contribuit cu peste 10 miliarde de euro pentru Ucraina de la începutul invaziei rusești pe scară largă în 2022, echivalentul a aproape 3% din produsul său intern brut. Spania, pe de altă parte, a contribuit cu 1,48 miliarde de euro, sau mai puțin de 0,2% din PIB-ul său, potrivit Institutului Kiel, un think tank care urmărește contribuțiile.
În ansamblu, țările nordice și baltice contribuie cel mai mult la PIB-ul Kievului, iar Țările de Jos, Regatul Unit, Germania, Polonia și Franța oferă toate ajutoare substanțiale, deși procentul acestora din PIB este mai mic.
Ungaria se află la limita inferioară, cu un ajutor mai mic de 0,04 % din PIB.
Stenergard a criticat liderii care adoptă poziții pro-Ucraina în discursurile lor, dar nu își susțin retorica cu bani: „Dacă alegeți să mergeți în circumscripția voastră electorală și să țineți toate aceste discursuri spunând că Ucraina nu este doar pentru libertatea lor, ci și pentru a noastră, atunci trebuie să ajutați și națiunea”, a spus ea.
Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar sever începând de anul viitor. Stenergard a spus că este imperativ ca liderii UE să ajungă la un acord cu privire la modul în care vor continua să sprijine Kievul la următoarea lor întâlnire de la Bruxelles, în decembrie.
„Nu avem altă opțiune. Așadar, mă bazez pe statele membre și pe Comisia (Europeană) să facă tot ce este necesar pentru a ajunge la acest obiectiv”, a spus ea.
Comisia a distribuit săptămâna aceasta o scrisoare în care prezintă trei opțiuni pentru sprijinirea Ucrainei: două dintre ele implică o contribuție mai mare din partea țărilor UE la ajutorarea țării devastate de război, iar a treia opțiune prevede utilizarea a aproximativ 170 de miliarde de euro din activele rusești care rămân înghețate în Belgia.
A treia este singura opțiune credibilă, potrivit ministrului suedez.
„Când vine vorba de continuarea modului în care procedăm acum, adică câteva țări să suporte aproape toată povara, acest lucru nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung”, a spus ea.
Belgia a refuzat până în prezent să permită UE să utilizeze activele rusești înghețate, care sunt păstrate la Euroclear, depozitarul cu sediul la Bruxelles.
Stenergard a afirmat că Belgia „nu poate fi singură” în asumarea riscurilor legate de utilizarea activelor, adăugând că Suedia este „absolut deschisă” în ceea ce privește căutarea de garanții financiare pentru această țară.
Astfel de garanții ar putea proveni fie din „marja de manevră” din bugetul UE, fie din contribuții bilaterale, a adăugat ea.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante
Comisia Europeană va acorda anul viitor sprijin financiar țărilor baltice afectate de efectele economice ale sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale
România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale
Ambasada SUA: American Councils și Ministerul Educației și Cercetării din România au semnat un acord istoric de co-finanțare pentru programul FLEX
Piața Unică a UE – garanția securității energetice
Boeing va construi elicoptere de atac Apache în Polonia în cadrul unui contract atribuit de Armata SUA de 4,7 miliarde de dolari
Servicii de plată: Consiliul UE și Parlamentul European convin să intensifice lupta împotriva fraudei și să sporească transparența
Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina, subliniază Kaja Kallas: Accentul trebuie pus pe ce trebuie să facă agresorul, nu pe ce trebuie să sacrifice victima
Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele MAE, președinția Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în 2026
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
