Servicii de plată: Consiliul UE și Parlamentul European convin să intensifice lupta împotriva fraudei și să sporească transparența

Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pentru a consolida legislația UE privind serviciile de plată.

Potrivit unor comunicate ale celor două instituții, obiectivul noilor norme este de a combate mai eficient frauda în domeniul plăților, de a spori transparența comisioanelor și de a îmbunătăți protecția consumatorilor în sectorul serviciilor de plată. Actualizarea va contribui, de asemenea, la promovarea inovării tehnologice în acest domeniu.

Acordul de astăzi creează un nou regulament privind serviciile de plată și modifică directiva existentă privind serviciile de plată (PSD2) pentru a crea un cadru modern pentru plăți.

Combaterea fraudei în domeniul plăților și sporirea protecției consumatorilor

Propunerile vizează instituirea unui cadru cuprinzător de combatere a fraudei, care va contribui la combaterea noilor forme de înșelăciuni în domeniul plăților, din ce în ce mai frecvente, cum ar fi așa-numita „fraudă prin spoofing”.

Aceasta are loc atunci când escrocii se dau drept furnizorul de servicii de plată (PSP) al unui client pentru a câștiga încrederea acestuia și a-l determina să efectueze operațiuni financiare frauduloase.

Printre alte dispoziții, prestatorii de servicii de plată vor trebui să facă schimb între ei de informații referitoare la fraude.

Conturile de plată IBAN vor trebui verificate în raport cu numele contului bancar corespunzător înainte de efectuarea oricărui transfer, așa cum se întâmplă deja în cazul transferurilor de plată instantanee în euro.

Pentru a proteja și mai mult consumatorii, prestatorii de servicii de plată vor fi trași la răspundere în cazul în care nu își îndeplinesc obligațiile în ceea ce privește utilizarea unor instrumente preventive.

În cele din urmă, platformele online și motoarele de căutare importante pot promova servicii financiare consumatorilor dintr-un anumit stat membru numai dacă societatea care furnizează aceste servicii este reglementată și autorizată în mod corespunzător în statul membru respectiv.

Creșterea transparenței și îmbunătățirea accesului la numerar

Noile norme introduc mai multă transparență în tranzacțiile efectuate la bancomate. Furnizorii vor avea obligația legală de a afișa utilizatorului toate comisioanele datorate și cursurile de schimb aplicate înainte ca tranzacția să poată avea loc.

În mod similar, societățile care furnizează comercianților facilități de plată cu cardul vor trebui să precizeze în mod clar comisioanele pe care le percep pentru serviciile lor. În ansamblu, consumatorii și întreprinderile din UE vor avea o imagine mult mai clară asupra comisioanelor aplicabile și vor putea face alegeri mai informate.

Accesul la numerar va fi îmbunătățit, în special pentru persoanele din zonele rurale, care ar putea să nu aibă acces facil la un bancomat. În conformitate cu noul cadru, comercianții cu amănuntul vor putea oferi retrageri de numerar fără a fi necesară efectuarea unei achiziții. Pentru a preveni abuzurile, astfel de retrageri vor necesita tehnologia cip și PIN și vor fi supuse unei limite maxime de retragere de 150 de euro sau echivalentul în moneda națională.

În cele din urmă, comercianții trebuie să se asigure că denumirea lor comercială obișnuită corespunde cu numele care apare pe extrasele bancare ale clienților. Acest lucru va ajuta consumatorii să recunoască cu ușurință cheltuielile din conturile lor și va reduce confuzia.

Inovație tehnologică

Noul cadru va contribui, de asemenea, la adaptarea peisajului serviciilor de plată din UE la modalități noi și inovatoare de efectuare a plăților. Furnizorii de servicii și informații inovatoare vor putea oferi clienților servicii de plată mai utile și mai moderne, prin îmbunătățirea accesului la informațiile privind conturile bancare.