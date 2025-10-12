INTERNAȚIONAL
Serviciile de informații americane ajută Ucraina să organizeze lovituri asupra instalațiilor energetice ale Rusiei pentru a slăbi economia de război a lui Putin (FT)
Statele Unite ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, conform Reuters.
Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a indicat publicația, citând surse anonime ucrainene și americane familiarizate cu această campanie.
FT a afirmat că serviciile secrete americane ajută Kievul să planifice rutele, altitudinea, sincronizarea și deciziile privind misiunile, permițând dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune și cu o singură direcție să evite apărarea aeriană rusă.
Statele Unite sunt implicate îndeaproape în toate etapele planificării, a afirmat publicația, citând trei persoane familiarizate cu operațiunea. Un oficial american a fost citat spunând că Ucraina a selectat țintele pentru atacurile cu rază lungă de acțiune, iar Washingtonul a furnizat apoi informații despre vulnerabilitățile acestor locații.
La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informații despre țintele cu rază lungă de acțiune ale infrastructurii energetice din Rusia, în timp ce analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.
SUA a cerut și aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au declarat oficialii americani.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, în contextul unui nou atac al Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean.
„Am discutat despre oportunitățile de consolidare a apărării noastre aeriene, precum și despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat. Este necesară disponibilitatea din partea Rusiei de a se angaja într-o diplomație reală, iar acest lucru poate fi realizat prin forță”, a spus Volodimir Zelenski.
Anunțul a fost făcut la o zi după ce Moscova a lansat un nou atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, folosind peste 450 de drone și 30 de rachete într-un atac care a provocat rănirea a cel puțin 20 de persoane și a lăsat părți ale țării fără electricitate. Autoritățile ucrainene au declarat că, de atunci, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru 800.000 de persoane din Kiev, informează Politico Europe.
Acesta marchează cel mai recent episod dintr-o schimbare mai amplă a administrației Trump în ceea ce privește Ucraina, pe măsură ce președintele SUA devine din ce în ce mai nerăbdător față de președintele rus Vladimir Putin și frustrat de eforturile blocate menite să pună capăt războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.
În ultima lună, Trump a aprobat primul pachet de sprijin militar din mandatul său pentru Kiev, în cadrul inițiativei „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”, finanțată de NATO. El a sugerat, de asemenea, ideea de a furniza Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
Rachetele Tomahawk, pe care Kievul le-ar putea folosi pentru a lovi ținte aflate la o distanță de până la 2.500 de kilometri în interiorul Rusiei, ar fi fost subiect de discuție în ultima conversație dintre cei doi lideri, sâmbătă.
Discuția are loc în contextul în care Kievul se pregătește pentru o iarnă dificilă, Moscova intensificând atacurile aeriene și implementând un nou software pentru a evita sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.
Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh
Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un summit pentru pace în Gaza, la care vor participa mai mulți lideri mondiali, informează The Guardian.
Întâlnirea va avea loc luni după-amiază în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roșie, „cu participarea liderilor din peste 20 de țări”, a declarat președinția egipteană.
Acesta va avea ca obiectiv „încheierea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor pentru realizarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și inaugurarea unei noi ere de securitate și stabilitate regională”.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că va participa, la fel ca și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, omologul său italian, Giorgia Meloni, și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez. Președintele francez Emmanuel Macron și-a confirmat, de asemenea, participarea.
Nu s-a precizat imediat dacă Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, va fi prezent la Sharm el-Sheikh. Hamas a declarat că nu va participa.
Sâmbătă, trei diplomați qatarezi au murit într-un accident de mașină în stațiunea de la Marea Roșie, au declarat două surse din domeniul securității pentru Reuters. Două diplomați au fost răniți, au precizat sursele din domeniul securității.
Summitul a fost organizat după ce Israelul și Hamas au convenit asupra unui acord de încetare a focului și de schimb de prizonieri, în urma unor negocieri indirecte intense desfășurate în Sharm el-Sheikh în ultimele zile. Peste 67.000 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacurile Israelului asupra Gazei.
Războiul a început la 7 octombrie 2023, după o incursiune condusă de Hamas în Israel, în care 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatici.
Negocierile, mediate de Egipt, Qatar și Turcia, la care au participat și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, au grăbit încetarea focului și intensificarea ajutorului umanitar acordat Gazei.
Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump pentru „acordul din Orientul Mijlociu”: „Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”, continuând efortul său de a-l curta pe președintele SUA cu speranța că acesta din urmă va reuși să îl aducă pe Putin la masa dialogului în perspectiva unui armistițiu care să deschidă calea către pace.
„Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, atunci cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus”, a afirmat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, unde a anunțat și discuția telefonică cu președintele SUA.
I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025
Președintele ucrainean l-a informat pe Trump despre „atacurile Rusiei asupra sistemului energetic” ucrainean și i-a transmis acestuia din urmă aprecierea Kievului față de „disponibilitatea” SUA de a sprijini Ucraina din acest punct de vedere.
„Am discutat despre oportunitățile de consolidare a apărării noastre aeriene, precum și despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat. Este necesară disponibilitatea din partea Rusiei de a se angaja într-o diplomație reală, iar acest lucru poate fi realizat prin forță”, a conchis Volodimir Zelenski.
Un atac „masiv” cu drone și rachete rusești a rănit cel puțin 20 de persoane în Kiev, aruncând capitala Ucrainei în întuneric vineri dimineața, într-un atac pe care Volodomir Zelenski l-a condamnat ca fiind „cinic și calculat”, informează The Guardian.
Forțele aeriene ucrainene au declarat că atacul rus din timpul nopții a inclus 465 de drone și 32 de rachete, iar sistemele sale de apărare aeriană au doborât 405 drone și 15 rachete.
Zelenski a avertizat joi că Moscova încearcă să „creeze haos și să exercite presiune psihologică” prin distrugerea instalațiilor energetice și a căilor ferate.
Kremlinul a intensificat atacurile aeriene asupra instalațiilor energetice și sistemelor feroviare ucrainene în ultimele săptămâni, escaladând campaniile de bombardament pe care le-a desfășurat în ultimele trei ierni, care au lăsat populația fără încălzire în condiții de temperaturi extrem de scăzute.
Un nou atac atac rusesc a vizat sâmbătă sistemul energetic, privând de electricitate mai multe zone din regiunea Odesa, în sudul țării, potrivit autorităților, conform Reuters, citat de Agerpres.
O delegație ucraineană urmează să se deplaseze ”la începutul săptămânii viitoare” în SUA pentru discuții referitoare la posibile sancțiuni, energie și apărarea antiaeriană a Ucrainei, anunțase joi Volodimir Zelenski.
Președintele ucrainean a precizat că această delegație va fi condusă de premierul Iulia Sviridenko și de șeful administrației sale prezidențiale.
NATO ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, subliniază ministrul de Externe al Estoniei: Sunt absolut sigur că Rusia va continua să ne testeze unitatea transatlantică
NATO a reacționat corespunzător la recentele încălcări ale spațiului aerian al Estoniei de către Rusia, dar ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, este avertismentul transmis vineri, pentru DPA, de ministrul de Externe al statului baltic, Margus Tsahkna, în contextul Summitului Digital de la Tallinn, informează Agerpres.
„Sunt absolut sigur că Rusia va continua aceste provocări. Nu este vorba despre Estonia, ci despre unitatea NATO, precum și despre testarea capacităților noastre, dar și despre unitatea transatlantică”, a apreciat șeful diplomației estone.
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia, apoi în România. Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al NATO.
Reunit săptămâna aceasta în sesiune plenară, Parlamentul European a condamnat cu fermitate printr-o rezoluție „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România.
Eurodeputații au denunțat, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia.
Aceste acțiuni fac parte, au semnalat eurodeputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membre.
În fața acestor amenințări, Comisia Europeană a propus construirea unui așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului, idee dezbătută de liderii europeni în cadrul summitului informal al Consiliului European desfășurat la Copenhaga.
Doar că statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.
În context, Berlinul sublinia zilele trecute că trebuie să dezvolte drone pentru apărare, după ce cancelarul Friedrich Merz l-a acuzat pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei.
