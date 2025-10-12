Serviciile de informații americane ajută Ucraina să organizeze lovituri asupra instalațiilor energetice ale Rusiei pentru a slăbi economia de război a lui Putin (FT)

Statele Unite ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, conform Reuters.

Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a indicat publicația, citând surse anonime ucrainene și americane familiarizate cu această campanie.

FT a afirmat că serviciile secrete americane ajută Kievul să planifice rutele, altitudinea, sincronizarea și deciziile privind misiunile, permițând dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune și cu o singură direcție să evite apărarea aeriană rusă.

Statele Unite sunt implicate îndeaproape în toate etapele planificării, a afirmat publicația, citând trei persoane familiarizate cu operațiunea. Un oficial american a fost citat spunând că Ucraina a selectat țintele pentru atacurile cu rază lungă de acțiune, iar Washingtonul a furnizat apoi informații despre vulnerabilitățile acestor locații.

La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informații despre țintele cu rază lungă de acțiune ale infrastructurii energetice din Rusia, în timp ce analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.

SUA a cerut și aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au declarat oficialii americani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, în contextul unui nou atac al Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean.

„Am discutat despre oportunitățile de consolidare a apărării noastre aeriene, precum și despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat. Este necesară disponibilitatea din partea Rusiei de a se angaja într-o diplomație reală, iar acest lucru poate fi realizat prin forță”, a spus Volodimir Zelenski.

Anunțul a fost făcut la o zi după ce Moscova a lansat un nou atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, folosind peste 450 de drone și 30 de rachete într-un atac care a provocat rănirea a cel puțin 20 de persoane și a lăsat părți ale țării fără electricitate. Autoritățile ucrainene au declarat că, de atunci, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru 800.000 de persoane din Kiev, informează Politico Europe.

Acesta marchează cel mai recent episod dintr-o schimbare mai amplă a administrației Trump în ceea ce privește Ucraina, pe măsură ce președintele SUA devine din ce în ce mai nerăbdător față de președintele rus Vladimir Putin și frustrat de eforturile blocate menite să pună capăt războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.

În ultima lună, Trump a aprobat primul pachet de sprijin militar din mandatul său pentru Kiev, în cadrul inițiativei „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”, finanțată de NATO. El a sugerat, de asemenea, ideea de a furniza Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Rachetele Tomahawk, pe care Kievul le-ar putea folosi pentru a lovi ținte aflate la o distanță de până la 2.500 de kilometri în interiorul Rusiei, ar fi fost subiect de discuție în ultima conversație dintre cei doi lideri, sâmbătă.

Discuția are loc în contextul în care Kievul se pregătește pentru o iarnă dificilă, Moscova intensificând atacurile aeriene și implementând un nou software pentru a evita sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.