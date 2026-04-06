Serviciile militare de informații din Serbia îl contrazic pe Viktor Orban și resping implicarea Ucrainei în presupusul sabotaj al gazoductului spre Ungaria

Serviciile militare de informații din Serbia au respins acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi implicată într-un incident cu explozibili în apropierea unei conducte de gaz către Ungaria, contrazicând astfel declarațiile premierului ungar Viktor Orban, relatează Politico.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a anunțat duminică că autoritățile au descoperit „un exploziv de o putere devastatoare” în apropierea conductei Turkstream care transportă gaz rusesc din Serbia către Ungaria, cu o săptămână înaintea alegerilor generale din 12 aprilie.

Ulterior, Viktor Orban a declarat, după o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare, că autoritățile sârbe au dejucat o „operațiune de sabotaj” în Voivodina și a sugerat implicarea Ucrainei, susținând că aceasta „lucrează de ani de zile pentru a rupe Europa de energia rusească” și reprezintă „o amenințare directă la adresa Ungariei”, fără a formula însă o acuzație oficială.

În replică, directorul Agenției de Contrainformații Militare din Belgrad, Djuro Jovanic, a declarat că „nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” presupusa operațiune, care implica „explozibili ambalați special, sigilați ermetic, cu capse detonante”.

„Faptul că se cunoaște producătorul explozibilului nu înseamnă că acesta este și cel care a comandat sau a executat operațiunea”, a spus oficialul sârb, adăugând că „marcajele de pe explozibili arată că au fost fabricați în Statele Unite”.

Declarațiile lui Orban au fost contestate și pe plan intern. Principalul său rival în alegerile din 12 aprilie, Peter Magyar, a sugerat că premierul ar putea instrumentaliza incidentul în scop electoral.

Magyar a afirmat că Orban ar putea recurge la o „operațiune sub steag fals”, cu „ajutorul unor actori sârbi și ruși”, pe fondul scăderii sprijinului pentru partidul său, Fidesz.

„Dacă Viktor Orban și propaganda sa folosesc această provocare în scop electoral, va fi o recunoaștere clară că este vorba despre o operațiune sub steag fals planificată din timp”, a declarat acesta.

La rândul său, Ministerul de Externe al Ucraina a respins „categoric” orice implicare și a criticat tentativele de „a lega în mod fals Ucraina” de acest incident, apreciind că ar putea fi „cel mai probabil o operațiune sub steag fals a Rusiei” în context electoral.

Cazul amplifică tensiunile regionale într-un moment sensibil, marcat atât de conflictul din Ucraina, cât și de campania electorală din Ungaria, unde securitatea energetică și relațiile UE cu Kievul reprezintă teme centrale de dezbatere.