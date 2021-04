Serviciile secrete britanice au demarat ”spionajul verde” împotriva ”marilor poluatori globali”: Verificăm dacă își respectă angajamentul de combatere a schimbărilor climatice

Cheltuielile militare totale la nivel mondial au crescut anul trecut la 1981 miliarde de dolari, o creștere de 2,6% în termeni reali față de 2019, potrivit noilor date publicate luni, 26 aprilie, de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI).

Cei mai mari cinci cheltuitori în 2020, care au reprezentat împreună 62% din cheltuielile militare globale, au fost Statele Unite, China, India, Rusia și Regatul Unit. Cheltuielile militare ale Chinei au crescut pentru al 26-lea an consecutiv.

Cheltuielile militare cresc în primul an de pandemie

Creșterea de 2,6 % a cheltuielilor militare mondiale a avut loc într-un an în care produsul intern brut (PIB) mondial s-a redus cu 4,4 % (proiecția din octombrie 2020 a Fondului Monetar Internațional), în mare parte din cauza impactului economic al pandemiei Covid-19. Ca urmare, cheltuielile militare ca pondere din PIB – povara militară – au atins o medie mondială de 2,4 % în 2020, în creștere de la 2,2 % în 2019. Aceasta a fost cea mai mare creștere de la an la an a sarcinii militare de la criza financiară și economică mondială din 2009.

Chiar dacă cheltuielile militare au crescut la nivel global, unele țări au realocat în mod explicit o parte din cheltuielile militare planificate pentru răspunsul la pandemie, cum ar fi Chile și Coreea de Sud. Alte câteva țări, printre care Brazilia și Rusia, au cheltuit mult mai puțin decât bugetele militare inițiale pentru 2020.

„Putem spune cu o oarecare certitudine că pandemia nu a avut un impact semnificativ asupra cheltuielilor militare globale în 2020”, a declarat Dr. Diego Lopes da Silva, cercetător în cadrul Programului SIPRI privind armele și cheltuielile militare. „Rămâne de văzut dacă țările vor menține acest nivel al cheltuielilor militare și în al doilea an de pandemie”.

Evaluarea SIPRI a arătat o creștere puternică a cheltuielilor militare ale SUA și în 2020, ajungând la o valoare estimată de 778 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 4,4 % față de 2019. În calitate de cel mai mare cheltuitor militar din lume, SUA au reprezentat 39% din totalul cheltuielilor militare în 2020. Acesta a fost al treilea an consecutiv de creștere a cheltuielilor militare ale SUA, după șapte ani de reduceri continue.

De asemenea, cheltuielile militare ale Chinei au crescut pentru al 26-lea an consecutiv, fiind cea mai lungă serie de creșteri neîntrerupte realizată de orice țară din baza de date SIPRI privind cheltuielile militare. Astfel, se estimează că cheltuielile militare ale Chinei, pe locul doi în lume, au totalizat 252 miliarde de dolari în 2020. Aceasta reprezintă o creștere de 1,9% față de 2019 și de 76% față de deceniul 2011-20.

Totodată, cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu 2,5% în 2020, ajungând la 61,7 miliarde de dolari. Acesta a fost al doilea an consecutiv de creștere. Cu toate acestea, cheltuielile militare efective ale Rusiei în 2020 au fost cu 6,6% mai mici decât bugetul militar inițial, un deficit mai mare decât în anii precedenți.

Criza economică determină mai mulți membri NATO să depășească ținta de cheltuieli

Aproape toți membrii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au avut o creștere a poverii militare în 2020. Ca urmare, 12 membri NATO au cheltuit 2% sau mai mult din PIB pentru armata lor, ținta orientativă de cheltuieli a Alianței, față de 9 membri în 2019. Franța, de exemplu, al 8-lea cel mai mare cheltuitor la nivel global, a depășit pragul de 2% pentru prima dată din 2009.

„Deși mai mulți membri NATO au cheltuit mai mult de 2% din PIB pentru armatele lor în 2020, în unele cazuri, acest lucru a avut probabil mai mult de-a face cu consecințele economice ale pandemiei decât cu o decizie deliberată de a atinge ținta de cheltuieli a Alianței”, a mai declarat Lopes da Silva, cercetător în cadrul Programului SIPRI privind armele și cheltuielile militare.