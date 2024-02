Serviciul de Informații al Letoniei: Riscul unei agresiuni militare a Rusiei împotriva NATO va crește, dacă Occidentul nu sprijină suficient Ucraina

Şefa guvernului de la Tallinn, Kaja Kallas, a anunţat marţi că ţara sa a reuşit să stopeze o operaţiune hibridă a serviciilor de securitate ruse pe teritoriul Estoniei.

”Estonia a reușit să oprească cu succes o operațiune hibridă a serviciilor de securitate ale Rusiei pe teritoriul nostru. Știm că Kremlinul vizează toate societățile noastre democratice. Răspunsul nostru: să fim deschiși și să le dezvăluim metodele. Acesta este modul de a descuraja acțiunile dăunătoare și de a ne face rezilienți”, a afirmat Kallas într-o postare pe rețeaua de socializare X (e-x Twitter).

Estonia has successfully stopped a hybrid operation by Russia’s security services on our territory.

We know the Kremlin is targeting all of our democratic societies.

Our answer: be open and reveal their methods. This is the way to deter harmful actions and make us resilient.

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 20, 2024