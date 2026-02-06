Serviciul de securitate al Norvegiei semnalează intensificarea spionajului rusesc în Arctica

Rusia ar urma să-și intensifice activitățile de spionaj în Norvegia în acest an, concentrându-se din ce în ce mai mult pe teritoriul continental arctic al țării și pe arhipelagul Svalbard, a declarat vineri serviciul norvegian de securitate internă PST, avertizând totodată asupra riscurilor de sabotaj, informează Reuters.

Raportul, denumit de PST „Evaluarea amenințărilor naționale” (NTV), a fost prezentat vineri dimineață în cadrul unei conferințe de presă organizate la Marmorhallen, în Oslo.

NTV reprezintă o evaluare anuală, în care se raportează amenințările preconizate din partea actorilor statali, precum și amenințările la adresa oficialilor guvernamentali din Norvegia în anul următor.

Scopul NTV este de a crea o înțelegere la nivel național asupra amenințării la adresa securității naționale.

Raportul va permite, de asemenea, altor actori sociali să se protejeze împotriva amenințărilor, inclusiv prin furnizarea de sprijin în procesul decizional pentru întreprinderi în activitatea lor de securitate preventivă.

„Ne așteptăm ca serviciile de informații ruse să-și intensifice activitatea în Norvegia în 2026, concentrându-se în continuare pe ținte militare și exerciții ale aliaților, sprijinul Norvegiei pentru Ucraina și operațiunile din nordul îndepărtat și din regiunea arctică”, a declarat PST în raportul său anual de evaluare a amenințărilor.

„Comitatele din nordul îndepărtat și Svalbard prezintă un interes deosebit și, prin urmare, sunt expuse în mod special activităților de informații și influențare”, a adăugat acesta.

Citiți și: UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere

Norvegia, țară membră NATO care se învecinează cu Rusia, a fost în trecut ținta mai multor acțiuni hibride ale Moscovei.

În august anul trecut, PST a atribuit unor hackeri legați de Rusia un atac cibernetic asupra unui baraj hidroelectric, care a preluat pentru scurt timp controlul asupra operațiunilor acestei facilități strategice.

În context, Consiliul UE a decis în luna decembrie să adopte măsuri restrictive împotriva a încă douăsprezece persoane și două entități, având în vedere continuarea activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea și interferența cu informațiile străine și activitățile cibernetice rău intenționate împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi.