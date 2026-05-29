Serviciul European de Acțiune Externă combate dezinformarea Kremlinului după incidentul din Galați: Drona era rusească, nu ucraineană 

Serviciul European de Acțiune Externă, prin Grupul operativ East StratCom, demontează informațiile informațiile fabricate și propagate de Kremlin cu privire la incidentul din Galați, în urma căruia doi civili au fost răniți după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc rezidențial.

„Așa cum era de așteptat, ecosistemul de dezinformare al Kremlinului nu a ezitat să afirme, fără niciun temei, că drona care a lovit un bloc de locuințe în Galați, România, era ucraineană. Această afirmație este falsă. Autoritățile române au stabilit deja, în urma anchetei efectuate, că drona care a rănit două persoane provenea din Rusia”, atrage atenția Grupul operativ East StratCom, format din experți în comunicare care au drept misiune combaterea campaniilor de dezinformare și manipulare a informațiilor orchestrate de Rusia.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ambasadorului SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții Finlandei, Cehiei, țărilor baltice, premierul ungar, ministrul german de Externe, premierul britanic, dar și secretarul general al NATO, acesta din urmă având o discuție telefonică cu ministrul Apărării și cu președintele Nicușor Dan.

O reacție a venit și din partea ministrului ucrainean de Externe, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, această din urmă arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Frața pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență o reuniune CSAT, în urma căreia consulul rus din Constanța a fost declarat persona non grata, în vreme ce consulatul Rusiei de la Constanța va fi închis.