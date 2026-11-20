Corespondență din Strasbourg – Diana Zaim

Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 23-26 noiembrie, prilej cu care deputații europeni vor dezbate și vota, după caz, evoluțiile negocierilor privind viitorul buget pe termen lung al UE, pacea în Ucraina și noile norme ale sectorului farmaceutic al UE, informează un comunicat oficial al PE.

Miercuri, eurodeputații vor discuta noua propunere de compromis a președintelui Consiliului European pentru următorul cadru financiar multianual (CFM) al UE. Parlamentul va evalua propunerea de compromis făcută de președintele Consiliului European, António Costa, care încearcă să elimine diferențele dintre guvernele statelor membre în ceea ce privește bugetul pe termen lung al UE.

Principalii deputați implicați în negocierile despre CFM, Siegfried Mureșan (PPE, România) și Carla Tavares (S&D, Portugalia), au respins mai multe runde de reduceri propuse de președințiile Consiliului. Aceștia avertizează că actualul CFM 2021-2027 a pierdut peste 10% din puterea sa de cumpărare de la adoptarea sa din cauza inflației ridicate, în timp ce propunerea Comisiei din 2025 abia compensează această pierdere și nu duce la o creștere disproporționată a contribuțiilor naționale la bugetul UE.

Context: Parlamentul și-a adoptat poziția privind CFM în aprilie, pledând pentru un buget ambițios și sustenabil, care să poată finanța în mod adecvat responsabilitățile tot mai mari ale UE și să răspundă așteptărilor europenilor. Acesta a solicitat un buget în valoare de 1,27% din venitul național brut (VNB) al UE, fără rambursările fondului de redresare în urma pandemiei de COVID-19, în valoare de încă 0,11% din VNB. Deputații au susținut că rambursarea datoriilor anterioare nu ar trebui să prejudicieze viitoarele programe și investiții ale UE.