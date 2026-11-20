Corespondență din Strasbourg – Diana Zaim
Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 23-26 noiembrie, prilej cu care deputații europeni vor dezbate și vota, după caz, evoluțiile negocierilor privind viitorul buget pe termen lung al UE, pacea în Ucraina și noile norme ale sectorului farmaceutic al UE, informează un comunicat oficial al PE.
PE va dezbate evoluțiile recente în cadrul discuțiilor despre bugetul UE 2028-34
- Miercuri, eurodeputații vor discuta noua propunere de compromis a președintelui Consiliului European pentru următorul cadru financiar multianual (CFM) al UE. Parlamentul va evalua propunerea de compromis făcută de președintele Consiliului European, António Costa, care încearcă să elimine diferențele dintre guvernele statelor membre în ceea ce privește bugetul pe termen lung al UE.
- Principalii deputați implicați în negocierile despre CFM, Siegfried Mureșan (PPE, România) și Carla Tavares (S&D, Portugalia), au respins mai multe runde de reduceri propuse de președințiile Consiliului. Aceștia avertizează că actualul CFM 2021-2027 a pierdut peste 10% din puterea sa de cumpărare de la adoptarea sa din cauza inflației ridicate, în timp ce propunerea Comisiei din 2025 abia compensează această pierdere și nu duce la o creștere disproporționată a contribuțiilor naționale la bugetul UE.
- Context: Parlamentul și-a adoptat poziția privind CFM în aprilie, pledând pentru un buget ambițios și sustenabil, care să poată finanța în mod adecvat responsabilitățile tot mai mari ale UE și să răspundă așteptărilor europenilor. Acesta a solicitat un buget în valoare de 1,27% din venitul național brut (VNB) al UE, fără rambursările fondului de redresare în urma pandemiei de COVID-19, în valoare de încă 0,11% din VNB. Deputații au susținut că rambursarea datoriilor anterioare nu ar trebui să prejudicieze viitoarele programe și investiții ale UE.
- Aceștia au solicitat, de asemenea, introducerea unor noi surse de venituri pentru a reduce presiunea asupra contribuțiilor statelor membre, inclusiv o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online și o taxă pe câștigurile de capital din criptoactive. Deputații au avertizat că poziția Parlamentului ar trebui luată în serios, deoarece este necesară o majoritate absolută pentru a aproba CFM.
Asigurarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
- Miercuri, PE va dezbate capacitatea Europei de a proteja ordinea internațională și de a asigura o pace justă și durabilă pentru Ucraina cu reprezentanții Consiliului și ai Comisiei. Pe lângă cele mai recente evoluții ale războiului din Ucraina, se preconizează că dezbaterea se va axa pe rezultatul summitului șefilor de stat și de guvern din UE de la Dublin din 12-13 noiembrie, în cadrul căruia liderii europeni au convenit asupra repreerntării UE în posibile negocieri de pace cu Rusia.
- Deputații europeni vor evalua, de asemenea, rezultatele summitului din China dintre președintele american Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin din 19 noiembrie.
- Menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei în sporturile internaționale Marți după-amiază, Parlamentul va organiza două dezbateri separate cu privire la impactul provocărilor legate de securitatea frontierelor estice ale Europei asupra țărilor UE din prima linie și la necesitatea de a menține sancțiunile împotriva Rusiei în sporturile internaționale. După ani de absență marcată, Rusia a reintrat treptat pe scena evenimentelor sportive internaționale.
- La începutul acestui an, Comitetul Internațional Olimpic și-a retras recomandările generale de restricționare a sportivilor și echipelor rusești, acordând în schimb puterea federațiilor sportive individuale de a lua propriile decizii. Dezbaterea privind participarea Rusiei la evenimentele sportive mondiale va fi încheiată printr-o rezoluție care urmează să fie votată în cadrul unei viitoare sesiuni plenare.
Noi norme pentru sectorul farmaceutic al UE
- Miercuri, Parlamentul European urmează să aprobe o reformă a legislației farmaceutice a UE, inclusiv măsuri de combatere a penuriei de medicamente critice. Eurodeputații vor da undă verde finală pentru trei legi cheie care vizează stimularea competitivității industriei, a inovării și a securității aprovizionării cu medicamente în UE.
- Pachetul farmaceutic constă într-un regulament și o directivă prezentate de Comisie în aprilie 2023 și revizuiește legislația farmaceutică generală a UE, veche de 20 de ani. Noile norme vor contribui la creșterea accesului la medicamente, la reducerea birocrației, la promovarea inovării prin stimulente mai puternice pentru produse noi, cum ar fi antibioticele, medicamentele împotriva bolilor rare și tratamentele pentru copii, precum și la o mai bună abordare a penuriei de medicamente.
- Actul legislativ privind medicamentele critice, propus în martie 2025, completează reforma farmaceutică cu norme specifice pentru a spori disponibilitatea și aprovizionarea cu medicamente critice (cum ar fi antibioticele, insulina, vaccinurile, medicamentele pentru boli cronice) în UE. Regulamentul stabilește un cadru pentru extinderea capacității de producție a UE, clarifică modalități de stimulare a achizițiilor transfrontaliere și stabilește norme pentru coordonarea și redistribuirea stocurilor naționale.
- Coduri de procedură: regulamentul 2023/0131(COD); directiva 2023/0132(COD); Actul legislativ privind medicamentele critice 2025/0102(COD).
Sprijinirea producătorilor de produse ecologice din UE
- Noile norme vor menține încrederea în logoul UE pentru produse ecologice și vor garanta că producătorii din afara UE aplică aceleași standarde de calitate ca și producătorii europeni. Un acord informal între Parlament și Consiliu, care urmează să fie supus la vot marți, urmărește să consolideze încrederea consumatorilor în alimentele ecologice și să asigure condiții de concurență echitabile între producătorii din UE și cei din afara UE.
- Produsele importate din țări terțe pot afișa logoul UE pentru producția ecologică în etichetarea, prezentarea sau publicitatea lor numai dacă îndeplinesc standarde echivalente și cerințe suplimentare de producție și control. Întreprinderile mici care vând direct consumatorilor produse ecologice neambalate pot fi scutite de procedurile de certificare ecologică dacă se încadrează în limite specifice legate de cifra de afaceri anuală și de volumul vânzărilor întreprinderii.
- Sunt prevăzute noi măsuri de combatere a contaminării încrucișate și a interpretărilor naționale diferite ale normelor, iar Comisia va publica informații cu privire la cele mai bune practici pentru prevenirea contaminării între agricultura ecologică și cea convențională.
Rezerva pentru stabilitatea pieței: praguri mai ridicate pentru piața carbonului din UE
- PE va vota menținerea mai multor certificate în rezerva pentru stabilitatea pieței a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru a face față dezechilibrelor cerere-ofertă. Rezerva pentru stabilitatea pieței din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) absoarbe surplusul de certificate pentru a menține prețul carbonului stabil. În conformitate cu normele actuale, orice certificate din rezervă care depășesc 400 de milioane sunt invalidate și eliminate definitiv de pe piață.
- Comisia a propus suspendarea invalidării pe o perioadă nedeterminată. Cu toate acestea, în textul convenit provizoriu între eurodeputați și Consiliu, mecanismul de invalidare ar rămâne în vigoare, dar pragul pentru certificate ar crește la 700 de milioane. Pragul mai ridicat va permite o rezervă mai mare pentru a absorbi dezechilibrele dintre cerere și ofertă. Aceasta va preveni, de asemenea, acumularea excesivă de certificate care ar putea avea loc fără nicio limită. Noul prag se va aplica de îndată ce decizia va intra în vigoare.
- Context: Rezerva pentru stabilitatea pieței funcționează din 2019 pentru a corecta excedentul structural de certificate din ETS, prin alinierea numărului de certificate aflate în circulație la cerere. Separat, Parlamentul lucrează la propunerea mai amplă a Comisiei de revizuire a ETS, despre care Comisia afirmă că este menită să stimuleze competitivitatea și să realizeze decarbonizarea într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.