Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze încheierea epocii dictatorilor în Iran, spune Roberta Metsola: După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate
Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran, a afirmat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, subliniind că „după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”.
„Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran. După 47 de ani, trebuie să vină timpul libertății. Pentru toți cei uciși, executați și dispăruți în mod forțat. Pentru toți copiii obligați să crească în frica lanțurilor regimului. Pentru toate mamele obligate să scotocească prin subsoluri însângerate, pline cu cadavrele unor nevinovați, în căutarea celor dragi Pentru generațiile de iranieni care au fost nevoiți să-și părăsească casele și să trăiască în exil. Pentru fiecare prizonier politic torturat, executat sau încarcerat pe nedrept. Pentru femei, viață, libertate”, a scris Roberta Metsola, pe X.
The end of the Ayatollah must signal the end of the age of dictators in Iran. After 47 years, it must be time for freedom.
For all those murdered, executed and forcibly disappeared;
For all those children made to grow up in fear of the regime’s shackles;
For all those mothers…
— Roberta Metsola (@EP_President) March 1, 2026
„Pentru Jina Mahsa Amini”, a adăugat ea, făcând referire la una dintre cele mai cunoscute victime ale represiunii regimului iranian și la sloganul devenit simbol al protestelor femeilor.
„Pentru fiecare fiu spânzurat sumar de o macara într-o piață publică. Pentru fiecare european nevinovat ținut ostatic în condiții oribile de teroriștii din IRGC. Pentru toate victimele teroriștilor pe care regimul i-a antrenat, finanțat, aprovizionat și sprijinit în timp ce aceștia au ucis mii de oameni în Orientul Mijlociu și în întreaga lume în ultimele două generații. Pentru toți cei pentru care lupta pentru libertate nu este politică sau o cauză celebră, ci existențială. Pentru toți cei care doresc ca poporul iranian să se bucure de lumină, în loc să rămână învăluit în întuneric. Acum, Iranul trebuie să fie liber”, a punctat Roberta Metsola.
Trump a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.
Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, consideră ministrul ucrainean de externe
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, după anunțul Statelor Unite privind moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.
„Assad, Maduro și acum Khamenei. Putin și-a pierdut trei dintre cei mai apropiați prieteni în puțin mai mult de un an. De asemenea, nu i-a ajutat pe niciunul dintre ei. Această dinamică dovedește trei lucruri”, a scris Sybiha, pe X.
Assad, Maduro, and now Khamenei. Putin has lost three of his closest pals in little more than a year. He has also not helped any of them.
This dynamic proves three things.
First, Russia is not a reliable ally even for those who rely heavily on it.
Second, while Russia is stuck…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 1, 2026
În primul rând, potrivit ministrului ucrainean de Externe, Rusia nu este un aliat de încredere „nici măcar pentru cei care se bazează puternic pe ea”.
„În al doilea rând, în timp ce Rusia este blocată într-un război fără sens împotriva Ucrainei, pe care nu îl va câștiga niciodată și refuză să-l încheie, influența sa în întreaga lume scade dramatic. În al treilea rând, dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă. Împreună, trebuie să depunem toate eforturile pentru a aduce mai aproape această zi fericită și pentru a asigura tragerea la răspundere pentru toate crimele Rusiei. Justiția este inevitabilă”, a adăugat Andrii Sybiha.
SUA vor răspunde cu „o forță fără precedent” în cazul unor represalii iraniene, avertizează Donald Trump
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor lovi Iranul cu o forță fără precedent, în cazul în care Teheranul va lansa un atac „mai puternic decât oricând până acum”, așa cum ar fi anunțat.
„Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte puternic, mai puternic decât a lovit vreodată înainte. Ar fi mai bine să nu facă acest lucru, pentru că dacă o fac, îi vom lovi cu o forță fără precedent!”, a postat Trump pe platforma sa Truth Social.
Miniștrii de externe ai UE se reunesc astăzi, în sistem de videoconferință, pentru a aborda evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu: „Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult”
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă seară convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, programată pentru duminică, în format de videoconferință, pentru a discuta situația din Iran și evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu.
De asemenea, Kallas a condamnat atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian împotriva statelor vecine, avertizând că acestea riscă să împingă regiunea către un conflict de amploare.
„Voi convoca duminică o reuniune extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, prin videoconferință, pentru a aborda situația din Iran și evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu. Am fost în contact cu partenerii noștri din statele din Golf. Atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian împotriva vecinilor săi riscă să atragă regiunea într-un război mai amplu, iar noi condamnăm acest lucru. Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult. Regimul iranian are alegeri de făcut”, a scris Kallas, pe X.
I will convene an extraordinary Foreign Affairs Council via video link on Sunday to address Iran and the rapidly unfolding events across the Middle East.
I have been in contact with our partners in the Gulf countries. The Iranian regime’s indiscriminate attacks against its…
— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026
Citiți și Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului
Kaja Kallas a discutat sâmbătă cu ministrul israelian de externe, Gideon Saar, precum și cu alți miniștri din regiune. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice menite să prevină o nouă escaladare a situației.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
