Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze încheierea epocii dictatorilor în Iran, spune Roberta Metsola: După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate

„Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran. După 47 de ani, trebuie să vină timpul libertății. Pentru toți cei uciși, executați și dispăruți în mod forțat. Pentru toți copiii obligați să crească în frica lanțurilor regimului. Pentru toate mamele obligate să scotocească prin subsoluri însângerate, pline cu cadavrele unor nevinovați, în căutarea celor dragi Pentru generațiile de iranieni care au fost nevoiți să-și părăsească casele și să trăiască în exil. Pentru fiecare prizonier politic torturat, executat sau încarcerat pe nedrept. Pentru femei, viață, libertate”, a scris Roberta Metsola, pe X.

„Pentru Jina Mahsa Amini”, a adăugat ea, făcând referire la una dintre cele mai cunoscute victime ale represiunii regimului iranian și la sloganul devenit simbol al protestelor femeilor.

„Pentru fiecare fiu spânzurat sumar de o macara într-o piață publică. Pentru fiecare european nevinovat ținut ostatic în condiții oribile de teroriștii din IRGC. Pentru toate victimele teroriștilor pe care regimul i-a antrenat, finanțat, aprovizionat și sprijinit în timp ce aceștia au ucis mii de oameni în Orientul Mijlociu și în întreaga lume în ultimele două generații. Pentru toți cei pentru care lupta pentru libertate nu este politică sau o cauză celebră, ci existențială. Pentru toți cei care doresc ca poporul iranian să se bucure de lumină, în loc să rămână învăluit în întuneric. Acum, Iranul trebuie să fie liber”, a punctat Roberta Metsola.