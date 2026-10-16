“Sfârșitul motorului termic este istorie”: Acord franco-german care favorizează industria auto europeană și relaxează planul UE pentru 2035

U.E.CONSILIUL EUROPEAN
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© European Union, 2026
Corespondență din Bruxelles

Franța și Germania au anunțat vineri, în marja summitului de toamnă al Consiliului European, că au ajuns la un acord pentru a favoriza automobilele fabricate în Europa în cadrul unui proiect legislativ major al UE privind industria, în schimbul relaxării obiectivului privind emisiile vehiculelor pentru 2035, punând astfel capăt unor luni de negocieri între cele mai mari două economii ale Uniunii Europene.

În baza acordului, Germania ar accepta cerințe mai stricte privind principiul „Fabricat în Europa” – sau conținutul local – pentru industria auto, în cadrul propusei Legi privind accelerarea industrială (Industrial Accelerator Act), o solicitare susținută de mult timp de Franța. În schimb, Parisul ar sprijini demersul Berlinului de a relaxa planul UE privind eliminarea treptată a automobilelor noi cu motoare cu ardere internă.

„Această abordare echilibrată va permite Uniunii Europene să își urmărească obiectivele climatice, consolidând în același timp suveranitatea tehnologică, baza industrială și competitivitatea internațională a industriei sale auto”, au transmis cele două țări într-o declarație comună.

La finalul summitului, cancelarul german Friedrich Merz a salutat acordul privind industria auto încheiat cu președintele francez Emmanuel Macron și și-a exprimat optimismul că și alte țări, precum Italia, precum și Parlamentul European, vor sprijini punerea în aplicare a acestuia.

Sfârșitul motorului termic este istorie. Cred că vom putea ajunge relativ rapid la aceeași decizie la nivel european”, a declarat Merz.

De asemenea, el i-a mulțumit partenerului de coaliție social-democrat pentru că a susținut, în cele din urmă, acordul.

Obiectivul actual al UE prevede ca producătorii să reducă emisiile generate de vehiculele noi cu 100% până în 2035, comparativ cu nivelul din 2021, existând posibilitatea de a obține o marjă de flexibilitate de 10% prin inițiative precum compensarea emisiilor și investițiile.

Franța și Germania vor să reducă ținta pentru 2035 la 90%, fără a impune însă investiții în combustibili alternativi pentru compensarea celor 10% rămase, așa cum a propus Comisia Europeană.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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