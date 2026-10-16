“Sfârșitul motorului termic este istorie”: Acord franco-german care favorizează industria auto europeană și relaxează planul UE pentru 2035

Corespondență din Bruxelles

Franța și Germania au anunțat vineri, în marja summitului de toamnă al Consiliului European, că au ajuns la un acord pentru a favoriza automobilele fabricate în Europa în cadrul unui proiect legislativ major al UE privind industria, în schimbul relaxării obiectivului privind emisiile vehiculelor pentru 2035, punând astfel capăt unor luni de negocieri între cele mai mari două economii ale Uniunii Europene.

În baza acordului, Germania ar accepta cerințe mai stricte privind principiul „Fabricat în Europa” – sau conținutul local – pentru industria auto, în cadrul propusei Legi privind accelerarea industrială (Industrial Accelerator Act), o solicitare susținută de mult timp de Franța. În schimb, Parisul ar sprijini demersul Berlinului de a relaxa planul UE privind eliminarea treptată a automobilelor noi cu motoare cu ardere internă.

„Această abordare echilibrată va permite Uniunii Europene să își urmărească obiectivele climatice, consolidând în același timp suveranitatea tehnologică, baza industrială și competitivitatea internațională a industriei sale auto”, au transmis cele două țări într-o declarație comună.

La finalul summitului, cancelarul german Friedrich Merz a salutat acordul privind industria auto încheiat cu președintele francez Emmanuel Macron și și-a exprimat optimismul că și alte țări, precum Italia, precum și Parlamentul European, vor sprijini punerea în aplicare a acestuia.

„Sfârșitul motorului termic este istorie. Cred că vom putea ajunge relativ rapid la aceeași decizie la nivel european”, a declarat Merz.

De asemenea, el i-a mulțumit partenerului de coaliție social-democrat pentru că a susținut, în cele din urmă, acordul.