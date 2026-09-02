Sfaturile lui Merkel pentru liderii români în depășirea crizei politice: Rolul centrului societății, compromisuri, soluții “pas cu pas” și asumarea deciziilor convenite cu partenerii

Fostul cancelar german Angela Merkel a oferit, marți, la București, propria experiență de guvernare drept exemplu pentru depășirea crizei politice din România, subliniind că democrația presupune negociere, compromis și asumarea unor decizii comune chiar și atunci când acestea nu corespund în totalitate preferințelor unui partid. Merkel și-a exprimat încrederea că în România pot fi găsiți politicieni dispuși să ajungă la un compromis pentru formarea unui guvern.

„Bineînțeles că nu pot spune nimic pe marginea acestui subiect, doar că vă doresc să aveți din nou un premier ales”, a spus Merkel, într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu, la Ateneul Român, unde și-a lansat volumul „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”. Pe parcursul zilei, ea a oferit autografe în cadrul unei întâlniri cu cititorii și a luat parte la un dejun cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Fostul cancelar german a explicat că, în timpul celor 16 ani în care a condus guvernul de la Berlin, a fost criticată inclusiv pentru faptul că a luat uneori decizii prea lent, însă a arătat că acest lucru este legat de însăși funcționarea democrației.

„Din punct de vedere obiectiv, e cu siguranță corect. Pe de altă parte însă, (…) ce înseamnă democrația? Înseamnă că eu, pentru decizia mea, trebuie să găsesc o majoritate”, a afirmat Merkel, conform Agerpres, explicând că reformele importante presupun găsirea unui echilibru între interese diferite, inclusiv atunci când acestea intră în conflict cu așteptările alegătorilor.

Merkel a insistat că politicienii trebuie să își asume deciziile convenite împreună cu partenerii de guvernare și să nu se delimiteze ulterior de acestea, susținând că „nu s-a putut mai mult” și că soluțiile trebuie construite „pas cu pas”.

„Mijlocul societății, centrul societății trebuie să fie suficient de puternic pentru a parcurge această cale dificilă de a găsi un compromis”, a subliniat fostul cancelar german.

În opinia sa, această lecție este cu atât mai importantă într-un context politic fragmentat, în care niciun partid nu poate obține singur o majoritate absolută.

„Nu există nicio regiune, niciun partid sau vreun guvern care să aibă majoritate absolută”, a spus Merkel, adăugând că și în interiorul partidelor există „tot felul de idei diferite și fracțiuni”.

Fostul cancelar german a afirmat că România a făcut progrese importante în ultimele decenii, dar că problemele actuale nu pot fi rezolvate fără disponibilitatea de a negocia.

„Și pot doar să-mi doresc ca în România să existe atât de mulți oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se pună împreună, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetățenilor. Nu vin așa din cer senin. Și România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate și avem nevoie de oameni care sunt dispuși să facă compromisuri. (…) Cred că aveți câțiva. Vă doresc toate cele bune”, a încheiat Angela Merkel.