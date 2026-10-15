SGG lansează un chestionar național pentru a îmbunătăți comunicarea instituțiilor publice în relație cu cetățenii. Poate fi completat până la 30 noiembrie

Secretariatul General al Guvernului lansează un chestionar național privind claritatea limbajului utilizat de administrația publică în relația cu cetățenii.

„Spune-ne experiența ta! Cât de ușor înțelegi mesajele instituțiilor publice? Ți s-a întâmplat să citești de mai multe ori un document oficial ca să înțelegi ce trebuie să faci? Să cauți mult timp o informație pe site-ul unei instituții? Sau să întâlnești termeni și expresii pe care a trebuit să le cauți separat? Vrem să aflăm: ce informații sunt greu de găsit sau de înțeles; ce formulări creează confuzie; cât timp pierzi pentru a găsi sau înțelege o informație; cum ar putea instituțiile să comunice mai simplu și mai clar”, transmite SGG.

Chestionarul este anonim și durează aproximativ 5–7 minute. Poate fi completat până la 30 noiembrie 2026. Chestionarul este disponibil aici.