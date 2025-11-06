Shein își sistează operațiunile online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”, după acuzații privind comercializarea de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă

Gigantul de comerț electronic Shein a anunțat că își suspendă activitatea marketplace-ului din Franța, în urma acuzațiilor conform cărora pe site-ul companiei ar fi fost vândute păpuși sexuale cu aspect de copil, relatează Politico.

Decizia a fost anunțată la scurt timp după ce guvernul francez a transmis că intenționează să suspende întreaga platformă Shein pe teritoriul țării. Compania a precizat însă că hotărârea de a-și opri operațiunile online a fost luată „în mod independent”.

„Această suspendare ne permite să ne consolidăm mecanismele de răspundere și să ne asigurăm că fiecare produs oferit respectă standardele și obligațiile legale”, a declarat Quentin Ruffat, purtătorul de cuvânt al Shein.

Deocamdată, nu este clar dacă această decizie va fi suficientă pentru a opri procedura declanșată de autoritățile franceze. Ministerul Economiei a precizat ulterior că măsura de suspendare se aplică operațiunilor digitale ale companiei, nu și magazinului fizic deschis miercuri în Paris.

Potrivit Ministerului, suspendarea va rămâne în vigoare până când platforma va demonstra „că întreg conținutul său respectă legile și reglementările noastre”.

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, și ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Serge Papin, urmează să prezinte „un prim raport de progres” în următoarele 48 de ore. Dacă Shein nu va putea demonstra până atunci că nu mai vinde produse interzise, autoritățile franceze vor cere blocarea completă a platformei pe teritoriul Franței.

Într-o declarație separată, Ministerul Economiei a anunțat că a sesizat Comisia Europeană, pentru ca aceasta să „lanseze o investigație privind practicile platformei Shein”.

Ministerul francez de Interne a formulat, la rândul său, o cerere de blocare urgentă a platformei, invocând „tulburarea ordinii publice”.

„Există o combinație de factori și controverse legate de Shein care ne obligă să ne mobilizăm arsenalul juridic”, a declarat un consilier guvernamental sub protecția anonimatului.

Compania se află sub o supraveghere sporită la Paris, după ce autoritatea franceză pentru protecția consumatorilor a acuzat, la sfârșitul săptămânii trecute, că pe site-ul Shein ar fi fost comercializate „păpuși sexuale cu trăsături infantile”. Deputatul conservator Antoine Vermorel Marques a depus miercuri o plângere penală, afirmând pentru cotidianul Le Parisien că a identificat inclusiv arme puse la vânzare pe platformă.

La începutul acestei săptămâni, președintele executiv al Shein, Donald Tang, a declarat pentru Politico că firma a creat un „panel de integritate” însărcinat să analizeze produsele listate pe site și a inițiat o anchetă internă.

Potrivit companiei, acest panel va fi responsabil de „o revizuire cuprinzătoare a procedurilor, pentru a asigura conformitatea deplină cu legislația franceză și cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor”, pe durata suspendării activității online.