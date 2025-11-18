Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online

Platformă de comerț electronic Shein, aflată în centrul mai multor anchete și constroverse în Franța și la nivel european, nu se va prezenta marți, 18 noiembrie, în fața Adunării Naționale, relatează Le Parisien.

Directorii Shein au fost invitați să participe la lucrările misiunii parlamentare de anchetă privind controlul produselor importante în Franța. Compania a transmis însă că nu consideră oportună participarea în acest moment, argumetând prin procedurile judiciare în desfășurare.

Potrivit răspunului transmis către Le Parisien, Shein afirmă că „întrucât compania este implicată în mai multe proceduri în curs, inlusiv proceduri judiciare, nu ar fi oportun să participe la audieriile misiunii parlamentare în acest moment. Shein rămâne pe deplin pregătită să reia discuțiile de îndată ce aceste probleme vor fi clarificate în mod satisfăcător.”

Controversele legate de Shein nu se opresc la Paris. Parlamentul European urmează să voteze în sesiunea plenară din 24-27 noiembrie, o rezoluție prin care solicită Comisiei Europene să investigheze platforma și să se asigure că Digital Services Act (DSA) este aplicat riguros, astfel încât produsele sexuale cu înfățișare infantilă să nu poată fi comercializate în Uniune.

Săptămâna trecută, guvernul francez a inițiat proceduri legale împotriva Shein, după ce autoritățile au descoperit pe platformă produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale de tip „childlike” și arme. Incidentul a coincis cu deschiderea primului magazin fizic Shein în Paris, alimentând valul de nemulțumire publică.

