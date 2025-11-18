Connect with us

Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online

Published

2 hours ago

on

© Graphic design based on icons from icons8.com

Platformă de comerț electronic Shein, aflată în centrul mai multor anchete și constroverse în Franța și la nivel european, nu se va prezenta marți, 18 noiembrie, în fața Adunării Naționale, relatează Le Parisien

Directorii Shein au fost invitați să participe la lucrările misiunii parlamentare de anchetă privind controlul produselor importante în Franța. Compania a transmis însă că nu consideră oportună participarea în acest moment, argumetând prin procedurile judiciare în desfășurare.

Potrivit răspunului transmis către Le Parisien, Shein afirmă că „întrucât compania este implicată în mai multe proceduri în curs, inlusiv proceduri judiciare, nu ar fi oportun să participe la audieriile misiunii parlamentare în acest moment. Shein rămâne pe deplin pregătită să reia discuțiile de îndată ce aceste probleme vor fi clarificate în mod satisfăcător.”

Controversele legate de Shein nu se opresc la Paris. Parlamentul European urmează să voteze în sesiunea plenară din 24-27 noiembrie, o rezoluție prin care solicită Comisiei Europene să investigheze platforma și să se asigure că Digital Services Act (DSA) este aplicat riguros, astfel încât produsele sexuale cu înfățișare infantilă să nu poată fi comercializate în Uniune.

Săptămâna trecută, guvernul francez a inițiat proceduri legale împotriva Shein, după ce autoritățile au descoperit pe platformă produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale de tip „childlike” și arme. Incidentul a coincis cu deschiderea primului magazin fizic Shein în Paris, alimentând valul de nemulțumire publică. 

Citiți și: Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie

Paschal Donohoe demisionează din funcția de ministru de Finanțe al Irlandei și președinte al Eurogrupului pentru o poziție de conducere la Banca Mondială

Published

35 minutes ago

on

November 18, 2025

By

© European Union, 2025

Ministrul irlandez al Finanțelor și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, își va anunța demisia marți, pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul Băncii Mondiale, a confirmat purtătorul său de cuvânt, citat de Reuters, preluat de Agerpres.

Decizia, descrisă drept „surprinzătoare” de analiști, va fi făcută publică după ședința săptămânală a Cabinetului de la Dublin.

Informația despre plecarea lui Donohoe a apărut inițial în presa irlandeză în cursul dimineții de marți. Potrivit Irish Times, oficialul ar urma să devină unul dintre directorii generali ai Băncii Mondiale.

În vârstă de 50 de ani, Paschal Donohoe a fost unul dintre cei mai influenți membri ai guvernului irlandez din ultimul deceniu, având un rol-cheie în gestiunea finanțelor publice ale Irlandei, considerate printre cele mai solide din Europa. El a preluat pentru prima dată funcția de ministru de Finanțe în 2017, iar în 2020 a fost ales președinte al Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de Finanțe din cele 20 de state membre ale zonei euro și coordonează politicile fiscale din regiune.

În luna iulie, Donohoe fusese reconfirmat pentru un al treilea mandat la conducerea Eurogrupului, consolidându-și poziția ca figură de referință în arhitectura economică a Uniunii Europene. 

Extinderea UE în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică, susține șeful diplomației germane

Published

4 hours ago

on

November 18, 2025

By

© Auswärtiges Amt

Extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică pentru UE, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, aflat în vizită la Podgorica, capitala Muntenegrului, transmite dpa, potrivit Agerpres.

După o întâlnire cu președintele muntenegrean Jakov Milatovic, cu premierul Milojko Spajic și cu ministrul de externe Ervin Ibrahimovic, Wadephul a promis asistența Germaniei pentru Muntenegru pe calea către aderarea la UE.

De asemenea, el le-a cerut țărilor din regiune aspirante la UE să depășească tensiunile etnice și să pună în practică reformele necesare pentru aderare.

„O Uniune Europeană puternică și unită este cea mai bună contribuție la securitatea și prosperitatea cetățenilor întregii UE”, a spus șeful diplomației germane.

Într-o perioadă de convulsii geopolitice, europenii trebuie să ia în considerare „ceea ce ne aduce împreună – un spațiu al legii cu greutate politică și putere economică semnificativă ce facilitează libertatea, în pofida tuturor provocărilor”, a afirmat el.

Citiți și: Pachetul de extindere 2025. Comisia Europeană evaluează progresele înregistrate de principalii parteneri în drumul lor spre aderarea la UE

Johann Wadephul a lăudat „marele progres” făcut de Muntenegru în procesul de aderare la UE. „Dacă aceste eforturi sunt intensificate și dacă Muntenegrul nu reduce ritmul, atunci această cale poate fi de succes”, a subliniat demnitarul german. Muntenegrul vizează aderarea la UE în 2028.

De partea sa, ministrul de externe muntenegrean Ervin Ibrahimovic a spus că țara sa este un partener de încredere, adăugând că Muntenegrul salută investițiile germane. Sectorul cel mai atractiv este energia regenerabilă, dar turiștii germani sunt de asemenea bineveniți, a spus el.

Aflat ulterior în Albania, Johann Wadephul a afirmat că Berlinul a fost întotdeauna o țară favorabilă extinderii UE.

„Totuși, este treaba țărilor candidate să respecte toate condițiile pentru aderare”, a accentuat Wadephul după discuțiile cu omoloaga sa albaneză Elisa Spiropali, desfășurate la Tirana.

Johann Wadephul s-a întâlnit și cu Altin Dumani, șeful Biroului special pentru combaterea corupției, a infracționalității organizate și a terorismului.

Wadephul a salutat faptul că Albania are o astfel de instituție puternică ce înregistrează progrese în combaterea corupției. Berlinul și-a exprimat constant îngrijorarea față de nivelul de corupție și infracționalitatea legată de traficul internațional de droguri în Albania și în alte țări din regiune.

UE sărbătorește 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei. Antonio Costa: un model de unitate și prosperitate

Published

4 hours ago

on

November 18, 2025

By

© European Union, 2025

La împlinirea a 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei la Uniunea Europeană, președintele Consiliului European a subliniat într-un discurs festiv că cele trei state „au modelat Europa într-o Uniune mai puternică și mai unită”. Antonio Costa a amintit că integrarea lor nu a însemnat doar acces la piața unică, ci și asumarea valorilor fundamentale ale Uniunii: libertate, democrație, stat de drept și respectarea drepturilor omului. 

Președintele Consiliului European a evidențiat rolul esențial jucat de aceste state în consolidarea unor domenii cheie ale UE, de la Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, până la Pilonul European al Drepturilor Sociale și eforturile dedicate protejării comunităților evreiești.

Acesta a reamintit creșterea substanțială înregistrată de cele trei țări după aderare: PIB în avans de până la 85%, investiții străine sporite și o integrare comercială profundă care a stimulat competitivitatea, inovarea și nivelul de trai al cetățenilor. 

Oficialul european a transmis că succesul acestor trei state demonstrează valoarea strategică a extinderii și necesitatea continuării procesului pentru Ucraina, Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. În contextul războiului din Ucraina, el a subliniat că unitatea europeană și apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli sunt mai importante ca oricând. 

Aderarea Austriei, Finlandei și Suediei a fost „un succes pentru ele, pentru Uniunea Europeană și pentru Europa în ansamblu”, o dovadă că integrarea rămâne motorul principal al păcii, stabilității și prosperității pe continent. 

