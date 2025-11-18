U.E.
Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online
Platformă de comerț electronic Shein, aflată în centrul mai multor anchete și constroverse în Franța și la nivel european, nu se va prezenta marți, 18 noiembrie, în fața Adunării Naționale, relatează Le Parisien.
Directorii Shein au fost invitați să participe la lucrările misiunii parlamentare de anchetă privind controlul produselor importante în Franța. Compania a transmis însă că nu consideră oportună participarea în acest moment, argumetând prin procedurile judiciare în desfășurare.
Potrivit răspunului transmis către Le Parisien, Shein afirmă că „întrucât compania este implicată în mai multe proceduri în curs, inlusiv proceduri judiciare, nu ar fi oportun să participe la audieriile misiunii parlamentare în acest moment. Shein rămâne pe deplin pregătită să reia discuțiile de îndată ce aceste probleme vor fi clarificate în mod satisfăcător.”
Controversele legate de Shein nu se opresc la Paris. Parlamentul European urmează să voteze în sesiunea plenară din 24-27 noiembrie, o rezoluție prin care solicită Comisiei Europene să investigheze platforma și să se asigure că Digital Services Act (DSA) este aplicat riguros, astfel încât produsele sexuale cu înfățișare infantilă să nu poată fi comercializate în Uniune.
Săptămâna trecută, guvernul francez a inițiat proceduri legale împotriva Shein, după ce autoritățile au descoperit pe platformă produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale de tip „childlike” și arme. Incidentul a coincis cu deschiderea primului magazin fizic Shein în Paris, alimentând valul de nemulțumire publică.
Citiți și: Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie
U.E.
Paschal Donohoe demisionează din funcția de ministru de Finanțe al Irlandei și președinte al Eurogrupului pentru o poziție de conducere la Banca Mondială
Ministrul irlandez al Finanțelor și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, își va anunța demisia marți, pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul Băncii Mondiale, a confirmat purtătorul său de cuvânt, citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Decizia, descrisă drept „surprinzătoare” de analiști, va fi făcută publică după ședința săptămânală a Cabinetului de la Dublin.
Informația despre plecarea lui Donohoe a apărut inițial în presa irlandeză în cursul dimineții de marți. Potrivit Irish Times, oficialul ar urma să devină unul dintre directorii generali ai Băncii Mondiale.
În vârstă de 50 de ani, Paschal Donohoe a fost unul dintre cei mai influenți membri ai guvernului irlandez din ultimul deceniu, având un rol-cheie în gestiunea finanțelor publice ale Irlandei, considerate printre cele mai solide din Europa. El a preluat pentru prima dată funcția de ministru de Finanțe în 2017, iar în 2020 a fost ales președinte al Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de Finanțe din cele 20 de state membre ale zonei euro și coordonează politicile fiscale din regiune.
În luna iulie, Donohoe fusese reconfirmat pentru un al treilea mandat la conducerea Eurogrupului, consolidându-și poziția ca figură de referință în arhitectura economică a Uniunii Europene.
INTERNAȚIONAL
Extinderea UE în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică, susține șeful diplomației germane
Extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică pentru UE, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, aflat în vizită la Podgorica, capitala Muntenegrului, transmite dpa, potrivit Agerpres.
După o întâlnire cu președintele muntenegrean Jakov Milatovic, cu premierul Milojko Spajic și cu ministrul de externe Ervin Ibrahimovic, Wadephul a promis asistența Germaniei pentru Muntenegru pe calea către aderarea la UE.
De asemenea, el le-a cerut țărilor din regiune aspirante la UE să depășească tensiunile etnice și să pună în practică reformele necesare pentru aderare.
„O Uniune Europeană puternică și unită este cea mai bună contribuție la securitatea și prosperitatea cetățenilor întregii UE”, a spus șeful diplomației germane.
Într-o perioadă de convulsii geopolitice, europenii trebuie să ia în considerare „ceea ce ne aduce împreună – un spațiu al legii cu greutate politică și putere economică semnificativă ce facilitează libertatea, în pofida tuturor provocărilor”, a afirmat el.
Citiți și: Pachetul de extindere 2025. Comisia Europeană evaluează progresele înregistrate de principalii parteneri în drumul lor spre aderarea la UE
Johann Wadephul a lăudat „marele progres” făcut de Muntenegru în procesul de aderare la UE. „Dacă aceste eforturi sunt intensificate și dacă Muntenegrul nu reduce ritmul, atunci această cale poate fi de succes”, a subliniat demnitarul german. Muntenegrul vizează aderarea la UE în 2028.
De partea sa, ministrul de externe muntenegrean Ervin Ibrahimovic a spus că țara sa este un partener de încredere, adăugând că Muntenegrul salută investițiile germane. Sectorul cel mai atractiv este energia regenerabilă, dar turiștii germani sunt de asemenea bineveniți, a spus el.
Aflat ulterior în Albania, Johann Wadephul a afirmat că Berlinul a fost întotdeauna o țară favorabilă extinderii UE.
„Totuși, este treaba țărilor candidate să respecte toate condițiile pentru aderare”, a accentuat Wadephul după discuțiile cu omoloaga sa albaneză Elisa Spiropali, desfășurate la Tirana.
Johann Wadephul s-a întâlnit și cu Altin Dumani, șeful Biroului special pentru combaterea corupției, a infracționalității organizate și a terorismului.
Wadephul a salutat faptul că Albania are o astfel de instituție puternică ce înregistrează progrese în combaterea corupției. Berlinul și-a exprimat constant îngrijorarea față de nivelul de corupție și infracționalitatea legată de traficul internațional de droguri în Albania și în alte țări din regiune.
CONSILIUL EUROPEAN
UE sărbătorește 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei. Antonio Costa: un model de unitate și prosperitate
La împlinirea a 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei la Uniunea Europeană, președintele Consiliului European a subliniat într-un discurs festiv că cele trei state „au modelat Europa într-o Uniune mai puternică și mai unită”. Antonio Costa a amintit că integrarea lor nu a însemnat doar acces la piața unică, ci și asumarea valorilor fundamentale ale Uniunii: libertate, democrație, stat de drept și respectarea drepturilor omului.
Președintele Consiliului European a evidențiat rolul esențial jucat de aceste state în consolidarea unor domenii cheie ale UE, de la Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, până la Pilonul European al Drepturilor Sociale și eforturile dedicate protejării comunităților evreiești.
Acesta a reamintit creșterea substanțială înregistrată de cele trei țări după aderare: PIB în avans de până la 85%, investiții străine sporite și o integrare comercială profundă care a stimulat competitivitatea, inovarea și nivelul de trai al cetățenilor.
Oficialul european a transmis că succesul acestor trei state demonstrează valoarea strategică a extinderii și necesitatea continuării procesului pentru Ucraina, Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. În contextul războiului din Ucraina, el a subliniat că unitatea europeană și apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli sunt mai importante ca oricând.
Aderarea Austriei, Finlandei și Suediei a fost „un succes pentru ele, pentru Uniunea Europeană și pentru Europa în ansamblu”, o dovadă că integrarea rămâne motorul principal al păcii, stabilității și prosperității pe continent.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
AHK România sprijină cooperarea Germania-România-R. Moldova prin organizarea unei conferințe economice trilaterale. Industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul, temele strategice ale evenimentului
Paschal Donohoe demisionează din funcția de ministru de Finanțe al Irlandei și președinte al Eurogrupului pentru o poziție de conducere la Banca Mondială
PPC Group strengthens its green portfolio in Romania with a new photovoltaic project of 130MW at the region of Călugăreni
Nicușor Dan îl omagiază pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu, decedat luni: Un patriot și “un simbol al rezistenței românești” în regiunea separatistă transnistreană
Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online
Comisiile pentru politică externă din Senatul României și Parlamentul R. Moldova se reunesc la București pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană
Zelenski merge în Turcia pentru a încerca revitalizarea negocierilor de pace și schimbul de prizonieri de război cu Rusia
Siegfried Mureșan: Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul R. Moldova în procesul de aderare la UE și atragerea fondurilor europene
Victorie diplomatică pentru administrația Trump: Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția SUA pentru o forță internațională în Gaza
Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Trending
- ROMÂNIA5 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- COMISIA EUROPEANA2 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- PARLAMENTUL EUROPEAN4 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului a fot inaugurat astăzi la Institutul Oncologic București, anunță ministrul Sănătății