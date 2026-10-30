Siegfried Mureșan a discutat în SUA cu reprezentanții unor giganți tehnologici despre protejarea copiilor în mediul online: „Măsurile luate până acum de companiile tehnologice sunt insuficiente”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședintele grupului PPE din Parlamentul European, a avut, alături de colegii săi, o serie de întâlniri în Statele Unite cu reprezentanți ai marilor companii tehnologice și ai mediului academic, pentru a identifica soluții privind protejarea copiilor în mediul online.

„Uniunea Europeană va proteja mai bine copiii și adolescenții în mediul online. Comisia Europeană a propus noi reguli, pe care le vom negocia și adopta în Parlamentul European, împreună cu Consiliul Uniunii Europene. Pentru a vedea cum putem proteja cât mai bine copiii, am avut, alături de colegii europarlamentari din Grupul PPE, mai multe întâlniri în Statele Unite ale Americii cu reprezentanții unor giganți tehnologici, printre care Apple și Google, și cu reprezentanți ai mediului academic de la Universitatea Stanford din California”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook.

Deputatul european consideră că măsurile adoptate până în prezent de companiile tehnologice pentru protejarea copiilor sunt insuficiente și susține că verificarea vârstei utilizatorilor ar trebui să devină obligatorie, cu respectarea dreptului la viață privată.

„Copiii trebuie să aibă acces la conținut potrivit vârstei lor și să fie protejați de accesul la conținut destinat adulților. Prea mult timp petrecut pe rețelele de socializare înseamnă mai puțin timp pentru învățare, joacă și întâlniri cu alți copii. Companiile trebuie să conceapă platformele astfel încât să protejeze copiii, inclusiv de mecanismele care îi țin conectați ore în șir”, a punctat Siegfried Mureșan.

Totodată, eurodeputatul a subliniat că, deși părinții au un rol esențial în protejarea copiilor în mediul online, companiile tehnologice trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în informarea și educarea acestora. Mai exact, ele ar trebui să le ofere părinților informații despre riscurile din mediul digital și despre instrumentele disponibile pentru protejarea copiilor, precum și îndrumări privind utilizarea acestora.

„Este incorect să pună întreaga responsabilitate pe umerii părinților, care adesea nu sunt suficient de bine informați despre riscurile la care sunt expuși copiii. Siguranța copiilor trebuie să fie o obligație pentru companiile tehnologice, nu doar o promisiune”, a conchis Siegfried Mureșan.

În septembrie, Comisia Europeană a adoptat propunerea legislativă „EU Kids Act”, care urmărește să consolideze siguranța copiilor în mediul online și prevede interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani, precum și stabilirea vârstei minime de 15 ani pentru crearea unui cont propriu. Propunerea trebuie să fie aprobată de Parlamentul European și de cele 27 de state membre pentru a deveni lege la nivelul UE.

Cu toate acestea, Comisia Europeană a anunțat joi că va amâna cu cel puțin un an aplicarea oricărei legislații naționale care vizează interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare, pentru a evita suprapunerea cu normele europene aflate în prezent în discuție.