Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene

Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE, PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul multianual al Uniunii Europene, a anunțat vineri că a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din Uniunea Europeană, în propunerea pentru bugetul 2028–2034.

„Am obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din Uniunea Europeană, în propunerea pentru noul Buget multianual al UE. Vin cu vești bune pentru fermieri și pentru zonele rurale din România. În urma negocierilor pe care le-am condus, în numele Parlamentului European, cu Comisia Europeană privind Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, am obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru agricultură și dezvoltare rurală”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook.

Siegfried Mureșan a explicat cum a reușit să obțină această creștere și a precizat că propunerea inițială a Comisiei Europene pentru noul buget prevedea finanțare garantată doar pentru plățile directe — adică subvențiile acordate pe hectar.

„Nu mai erau însă garantate în buget fondurile pentru investiții în mediul rural. Adică acele fonduri din care fermierii români și-au modernizat fermele, achiziționând utilaje de ultimă generație, sisteme de irigații, soiuri și semințe mai performante. Tot din aceste fonduri au fost modernizate drumuri și infrastructura din satele românești. Sunt banii europeni care au schimbat complet producția agricolă din România și au adus-o în secolul XXI”, a detaliat eurodeputatul.

Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Buget multianual, Siegfried Mureșan a insistat ca aceste fonduri să fie garantate și în următorul exercițiu financiar, subliniind că agricultura românească are în continuare nevoie de investiții europene solide pentru a putea concura pe piața europeană, nu doar de subvenții la hectar.

„După patru luni de negocieri intense, Comisia Europeană a răspuns pozitiv și a modificat propunerea de buget. În noua variantă se prevede o alocare minimă de 10% pentru zonele rurale din fondurile nealocate cuprinse în finanțarea Planurilor Naționale”, a adăugat deputatul european.

El a explicat că, în termeni absoluți, acest lucru înseamnă minimum 50 de miliarde de euro garantate în propunerea actuală de buget —bani care nu apăreau în prima variantă.

„Am crescut, așadar, de la ZERO euro la 50 de miliarde de euro finanțarea pentru zonele rurale. Cu această reușită, continuăm negocierile pentru a obține ceea ce ne-am propus: un buget multianual care protejează prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea, și finanțează corespunzător noile priorități, precum competitivitatea și apărarea”, a conchis Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a anunțat anterior, luni, că a obținut modificări importante în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2028–2034, modificări care garantează finanțarea fermierilor, a zonelor rurale și a regiunilor

Declarația lui Mureșan a fost făcută după discuții între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinția daneză a Consiliului UE, reprezentată de premierul danez Mette Frederiksen, în care au fost clarificate și consolidate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței.