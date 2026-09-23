Siegfried Mureșan, avertisment pentru statele membre: “Reducerea bugetului UE nu va face ca provocările din jurul nostru să dispară”

Siegfried Mureșan, co-negociator Parlamentului European pentru următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2028–2034), avertizează statele membre că reducerea bugetului european nu va elimina provocările comune cu care se confruntă Uniunea, ci ar putea transfera o parte mai mare a costurilor către bugetele naționale.

Declarația eurodeputatului român și premierului desemnat a fost făcută după reuniunea Consiliului Afaceri Generale, în contextul negocierilor privind viitorul buget multianual al UE.

Mureșan și co-raportorul Carla Tavares au transmis că Parlamentul European susține un buget ambițios, capabil să finanțeze atât prioritățile tradiționale ale Uniunii, precum agricultura și politica de coeziune, cât și noile priorități în domeniul securității și apărării.

„Reducerea bugetului UE nu va face ca provocările din jurul nostru să dispară. Securitatea, apărarea și competitivitatea vor necesita în continuare finanțare – însă, dacă reducem bugetul UE, țările UE vor trebui să abordeze aceste provocări separat, la nivel național, și probabil cu costuri mai mari”, a transmis Siegfried Mureșan, în timp ce la București este implicat în procesul politic privind formarea viitorului Guvern și elaborarea programului de guvernare, în calitate de prim-ministru desemnat.

Eurodeputatul a indicat și evoluția diferită a bugetelor naționale față de bugetul european, arătând că „bugetele naționale au crescut cu 68% în ultimii ani”, în timp ce bugetul UE „a rămas în linii mari stabil ca pondere în venitul național brut (VNB) al UE”.

„Trebuie să învățăm din trecut: slăbirea capacității comune a UE nu face Europa mai puternică și mai suverană. Avem nevoie de un buget ambițios și de noi resurse proprii”, a mai declarat Mureșan.

În această calitate, una dintre temele susținute de Mureșan în negocierile europene este menținerea unor resurse suficiente pentru prioritățile tradiționale ale UE, inclusiv agricultura și politica de coeziune, concomitent cu alocarea de fonduri pentru noile priorități europene, precum securitatea și apărarea.

„În calitate de Parlament European, vom continua să apărăm un buget care alocă resurse suficiente priorităților noastre tradiționale, agricultura și politica de coeziune, precum și noilor priorități, securitatea și apărarea”, a punctat eurodeputatul român.

Negocierile privind viitorul CFM intră într-o etapă importantă, iar Mureșan subliniază că este necesară și identificarea unor noi surse de venituri pentru bugetul european.

„Avem nevoie de un buget ambițios și de noi resurse proprii”, a transmis acesta, în timp ce coraportorul Carla Tavares a arătat că Parlamentul European este pregătit să lucreze pentru condițiile necesare acordului său, dar că și Consiliul trebuie să avanseze, în special în ceea ce privește noile resurse proprii.

Pentru Parlamentul European, obiectivul este ca viitorul buget al UE să dispună de suficiente resurse pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, crizelor și provocărilor globale și geopolitice și pentru a asigura finanțare predictibilă pentru studenți, fermieri, cercetători, regiuni și comunități.