Siegfried Mureșan cere fonduri UE pentru siguranța României și Bulgariei și operaționalizarea imediată a Hubului de Securitate la Marea Neagră: Noi absorbim șocul pentru toată Europa

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședintele grupului PPE, a cerut marți, în plenul Parlamentului European, operaționalizarea imediată a hubului de securitate la Marea Neagră, deblocarea fondurilor nefolosite pentru securitatea României și Bulgariei și asigurarea unei finanțări dedicate în viitorul buget multianual al UE. Acesta a avertizat că cele două țări nu pot gestiona singure consecințele deteriorării situației de securitate din regiune.

Intervenția a avut loc în cadrul dezbaterii privind escaladarea atacurilor rusești în Uniunea Europeană, în special asupra transportului maritim din Marea Neagră, și amenințările la adresa vieții oamenilor, stabilității regionale și securității alimentare. Dezbaterea precedă votul asupra unei rezoluții, programat joi, 22 octombrie.

Mureșan a afirmat că peste 30 de drone au pătruns în spațiul aerian al României numai în acest an și a semnalat incursiuni și în Bulgaria.

„Situația se agravează”, a avertizat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, peste 40 de nave comerciale au fost atacate în regiunea Mării Negre în acest an, iar atacurile au provocat moartea unor marinari și dispariția altora, care nu au fost găsiți. Mureșan a subliniat că războiul declanșat prin invazia ilegală, nelegitimă și neprovocată a Rusiei în Ucraina reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene.

„Trebuie să răspundem cu hotărâre. Noi absorbim șocul pentru toată Europa, dar nu mai putem să facem acest lucru singuri”, a declarat el.

În acest context, europarlamentarul a solicitat accelerarea măsurilor europene de sprijin pentru securitatea regiunii.

„În primul rând, hubul de securitate de la Marea Neagră să devină operațional acum. În al doilea rând, să deblocăm fonduri nefolosite pentru Bulgaria și România pentru siguranță în Marea Neagră”, a cerut Mureșan.

El a indicat instrumentul SAFE drept o sursă de finanțare pentru asemenea nevoi și a solicitat alocarea de fonduri pentru securitatea Mării Negre în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

„Marea Neagră este graniță europeană”, a subliniat europarlamentarul.

Dezbaterea și votul din această săptămână vin după ce europarlamentarul Dan Barna a anunțat că Parlamentul European va discuta o rezoluție propusă de el privind atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Barna a evidențiat riscurile atacurilor din apropierea apelor României și Bulgariei pentru siguranța marinarilor și a navigației, precum și consecințele asupra costurilor de transport și securității alimentare.