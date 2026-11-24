Corespondență din Strasbourg

Siegfried Mureșan (PPE), coraportor al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual, a reiterat importanța finalizării negocierilor pentru viitorul CFM până la sfârșitul acestui an, în contextul în care anul 2027 va fi un an „politic dificil în Europa”. De asemenea, acesta a explicat la Strasbourg ce „linii roșii” impune Parlamentul European în aceste negocieri și ce obiective sunt de urmărit pentru România.

Putem ajunge la un acord politic până la sfârșitul anului și cine face negocierile mai dificile acum?

„Ar fi de dorit să avem un acord până la finalul anului, deoarece anul 2027 va fi un an politic dificil în Europa, cu alegeri prezidențiale în Franța și alegeri parlamentare în Italia și Polonia. Este foarte greu să ajungem la un acord în timpul în care trei dintre cele mai mari state membre ale Uniunii Europene au alegeri. De aceea, ar fi de dorit ca până la finalul acestui an Consiliul să aibă o poziție comună, pentru ca la începutul anului următor să aibă loc negocierile finale dintre Parlamentul European și Consiliu, pentru ca bugetul să fie adoptat înaintea alegerilor prezidențiale din Franța”, a precizat europarlamentarul român într-un răspuns pentru corespondentul CaleaEuropeana.ro.

„Există o divergență la nivelul Consiliului între statele contributoare nete care declară că competitivitatea și securitatea sunt noi priorități ale Uniunii Europene, dar, în paralel, doresc să reducă bugetul pentru aceste domenii. Dacă ceva este important, trebuie să alocăm mai multe fonduri în acele domenii, nu mai puține”, a mai punctat Siegfried Mureșan.

Cum vede Parlamentul European poziția de compromis prezentată de președintele Consiliului European?

„Există o divergență la nivelul Consiliului între statele contributoare nete care declară că competitivitatea și securitatea sunt noi priorități ale Uniunii Europene, dar, în paralel, doresc să reducă bugetul pentru aceste domenii. Dacă ceva este important, trebuie să alocăm mai multe fonduri în acele domenii, nu mai puține. Poziția României este clară, expusă de toate autoritățile din România. Susținem noile priorități ale Uniunii Europene, securitatea, apărarea, competitivitatea, dar nu pe seama priorităților tradiționale. De aceea, și noi, în Parlamentul European, luptăm ca fondurile pentru fermieri și pentru proiectele de investiții din politica de coeziune să fie securizate în viitor”.

Potrivit europarlamentarului PPE, Parlamentul European a obținut două victorii importante în propunerea făcută de președintele Consiliului European.

„Sunt două victorii importante. Sunt securizate fondurile cele mai importante pentru România și a început o discuție serioasă despre surse alternative de finanțare pentru a putea evita tăierile. Acum este foarte important ca reprezentanții României în Consiliu, în Consiliul de Miniștri și în Consiliul European să reușească să impună și la nivelul Consiliului poziții favorabile României. Noi vom continua să lucrăm strâns cu Comisia Europeană, cu Consiliul și, evident, cu autoritățile din România pentru a securiza fondurile necesare țării noastre pentru următorii ani”, a conchis Siegfried Mureșan.