Siegfried Mureșan, despre viitorul buget al UE: “Securitate înseamnă și agricultură și coeziune. Pentru viitorul buget luăm în calcul o contribuție din profitul giganților tehnologici”

Autor: Robert Lupițu
Deputatul european Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Buget multianual al Uniunii Europene, a condus luni o masă rotundă despre bugetul european și securitate, organizată la Biroul Parlamentului European din București, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul reprezentanți ai Guvernului României, ai mediului privat, ai societății civile și ai presei.

„Evenimentele recente confirmă că securitatea și apărarea, alături de întărirea economiei, trebuie să fie o prioritate a viitorului Buget multianual al Uniunii Europene.Cu toate acestea, nu vrem să creștem alocările pentru securitate prin tăieri de la prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Acestea sunt principalele surse de fonduri europene pentru România”, a declarat vicepreședintele grupului PPE.

În plus, a arătat acesta, securitatea României și a UE înseamnă și agricultură, fiindcă nu putem avea securitate fără securitate alimentară. De asemenea, politica de coeziune – care finanțează infrastructura de transport și energetică – are o contribuție directă la întărirea securității.

„Fondurile de coeziune pot fi utilizate pentru proiecte cu scop dual, civil și militar, cum este cazul autostrăzilor sau al infrastructurii feroviare. De aceea, poziția noastră în Parlamentul European este următoare: în loc să reducem fondurile pentru agricultură și coeziune pentru a finanța apărarea, trebuie să identificăm noi resurse proprii. Aceste noi resurse proprii ne vor ajuta să creștem bugetul european fără a pune presiune suplimentară pe bugetele naționalei”, a mai declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan.

„În acest sens, negociem un pachet de noi resurse proprii, iar una dintre opțiunile luate în calcul este o contribuție din profitul giganților tehnologici”, a mai afirmat europarlamentarul român.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

