Siegfried Mureșan, după modificările propuse de Comisia Europeană la bugetul UE: Am salvat fondurile și interesele fermierilor și regiunilor din România
Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE, PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, a anunțat luni că a obținut modificări importante în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2028–2034, care garantează finanțarea fermierilor, a zonelor rurale și a regiunilor.
Declarația lui Mureșan a fost făcută după discuții între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinția daneză a Consiliului UE, reprezentată de premierul danez Mette Frederiksen, în care au fost clarificate și consolidate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței. Comisia Europeană a propus luni mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani, cu scopul de a evita o respingere din partea Parlamentului European, care amenințase cu o astfel de abordare, în frunte cu forțele pro-europene.
„O veste foarte bună astăzi pentru fermierii și autoritățile locale și regionale din România. După 4 luni de negocieri între Parlamentul European și Comisia Europeană, coordonate de mine în calitate de co-raportor al Parlamentului, am reușit să convingem Comisia Europeană să modifice propunerea de buget multianual al Uniunii Europene pentru 2028–2034, astfel încât să garantăm finanțarea adecvată a fermierilor și regiunilor”, a declarat Siegfried Mureșan.
Potrivit europarlamentarului, propunerea inițială a Comisiei Europene nu asigura o finanțare clară pentru dezvoltarea rurală și pentru politica de coeziune, cu excepția regiunilor cele mai defavorizate. „Erau garantate cu finanțare clară doar plățile directe către fermieri. Noi, Parlamentul European, nu am fost de acord cu această propunere fiindcă ar fi pus în pericol fondurile pentru zonele rurale, cât și pentru regiuni, obligând satele și comunele din România să concureze cu orașele și județele noastre pentru aceiași bani”, a explicat Mureșan.
Ca urmare a presiunii majorității pro-europene din Parlamentul European, Comisia a introdus o serie de modificări esențiale. „În urma presiunii din partea majorității pro-europene a Parlamentului European, noua propunere a Comisiei prevede o alocare de minimum 10% pentru zonele rurale din fondurile nealocate din planurile naționale. În același timp, statele membre nu pot reduce cu mai mult de 25% fondurile de coeziune comparativ cu actualul exercițiu financiar 2021–2027 fără o justificare clară”, a precizat eurodeputatul.
De asemenea, Parlamentul European a cerut și obținut un rol mai puternic pentru autoritățile locale și regionale în procesul de concepere și implementare a planurilor naționale de investiții. „Tot la solicitarea noastră, Comisia Europeană a întărit rolul regiunilor în adoptarea și implementarea planurilor naționale. În noua propunere a Comisiei, autoritățile locale și regionale vor fi implicate în toate etapele conceperii și implementării planurilor naționale. Este un lucru foarte important deoarece primarii și aleșii locali cunosc cel mai bine care sunt prioritățile comunităților pe care le conduc și unde trebuie să meargă fondurile europene, iar propunerea inițială a Comisiei le acorda un rol mult mai redus în procesul de atragere a finanțării europene”, a subliniat Mureșan.
El a adăugat că, deși propunerea Comisiei Europene poate fi în continuare îmbunătățită, modificările obținute reprezintă deja „o victorie a Parlamentului pentru apărarea intereselor fermierilor și regiunilor din România și din întreaga Europă”.
Siegfried Mureșan a reamintit că România a beneficiat masiv de fonduri europene din politicile de coeziune și agricultură și a subliniat importanța protejării acestor resurse și în următorul exercițiu bugetar. „România a primit peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene de când am aderat la Uniunea Europeană. Marea majoritate a acestor fonduri au venit din cele două politici: politica agricolă comună și politica de coeziune. Prin negocierile de succes din ultimele săptămâni, ne asigurăm că fondurile pentru coeziune, pentru agricultură și pentru dezvoltarea rurală vor fi în continuare la dispoziția României și după 2027”, a conchis europarlamentarul.
Dan Motreanu cere o revizuire mai amplă a proiectului de buget al UE 2028-2034: Renunțarea la politicile de coeziune și agricultură în favoarea unui fond unic nu reprezintă o reformă, ci o diluare
Eurodeputatul PNL Dan Motreanu a salutat noile modificări propuse de Comisia Europeană la proiectul de buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, dar a avertizat că acestea nu rezolvă în totalitate problemele semnalate de Parlamentul European privind viitorul finanțării europene.
Potrivit eurodeputatului, executivul european a introdus în noua variantă a bugetului un „obiectiv rural”, prin care statele membre ar trebui să direcționeze cel puțin 10% din partea flexibilă a planurilor naționale către zonele rurale, oferind în același timp un rol sporit autorităților regionale în luarea deciziilor privind utilizarea fondurilor.
De asemenea, Comisia este de acord să întărească implicarea Parlamentului European în stabilirea regulilor de alocare a resurselor publice ale Uniunii, un aspect cerut de grupurile pro-europene.
„Comisia Europeană propune o alocare suplimentară pentru zonele rurale, implicarea autorităților locale și a Parlamentului European. În calitate de europarlamentar, am spus în mod repetat că fondurile de coeziune și pentru agricultură, esențiale pentru dezvoltarea României, trebuie să rămână separate în viitorul buget al UE, iar finanțarea să rămână cel puțin la nivelul actual”, a declarat Dan Motreanu.
Eurodeputatul liberal a reamintit că Grupul PPE, alături de alte formațiuni din Parlamentul European, s-a opus proiectului inițial al Comisiei, care prevedea comasarea fondurilor pentru coeziune și agricultură într-un singur instrument de finanțare și diminuarea rolului autorităților locale și regionale în gestionarea acestora.
„Aceste modificări nu rezolvă în totalitate toate problemele semnalate, dar reprezintă un pas clar înainte și un semnal politic important: Comisia Europeană a înțeles mesajul transmis de Parlamentul European și de Grupul PPE”, a subliniat Motreanu.
În același timp, eurodeputatul a avertizat că proiectul inițial trebuie revizuit mai amplu, subliniind că păstrarea separată a politicilor de coeziune și agricultură este esențială pentru dezvoltarea echilibrată a Uniunii Europene:
„Renunțarea la politicile de coeziune și agricultură în favoarea unui fond unic nu reprezintă o reformă. Este o diluare. Nu le putem cere fermierilor și comunităților locale să concureze pentru același buget. Aceste sectoare au misiuni distincte”, a transmis europarlamentarul român.
Dan Motreanu a precizat că miercuri va avea loc o dezbatere în plenul Parlamentului European privind viitorul buget al UE, context în care eurodeputații vor discuta direcțiile de reformă ale Cadrului Financiar Multianual 2028–2034 și prioritățile pentru următorul deceniu european.
INTERVIU | Siegfried Mureșan: Aderarea R. Moldova la UE se poate concretiza în următorii ani. Nu există opoziție față de acest proces
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realist în următorii ani, în condițiile în care Chișinăul a demonstrat progrese constante în modernizare și reforme, iar sprijinul politic european este covârșitor, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE (2028–2034), într-un interviu acordat Calea Europeană.
„Cea mai bună garanție pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este modernizarea, reformarea Republicii Moldova și îndeplinirea de către Republica Moldova a tuturor criteriilor de aderare. Republica Moldova se află pe drumul cel bun, lucru certificat și de raportul Comisiei Europene adoptat ieri privind Republica Moldova. Se modernizează, se reformează, a făcut asta guvernul anterior pro-european de la Chișinău”, a spus eurodeputatul.
Acesta s-a declarat convins că „și actualul guvern pro-european de la Chișinău va continua parcursul reformelor”, subliniind că în ultimii trei ani, Republica Moldova și Uniunea Europeană „au reușit împreună lucruri pe care mulți nici măcar nu am îndrăznit să le visăm în urmă cu 3–4 ani”.
„Republica Moldova a devenit stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o decizie unanimă de începere a negocierilor. A aderat deja la tot mai multe programe europene. De la 1 ianuarie, de exemplu, se elimină tarifele de roaming, este parte a sistemului european de plăți interbancare, astfel încât se pot transfera mai rapid, mai ieftin, cu comisioane mult mai mici fonduri între Republica Moldova și țări membre ale Uniunii Europene – un lucru foarte important pentru diaspora Republicii Moldova din UE. Deci am făcut foarte multe lucruri bune. Consider că aderarea se poate concretiza în următorii ani”, a afirmat Mureșan.
Republica Moldova, pregătită să acceseze fonduri europene din 2028
Eurodeputatul a explicat că, potrivit planificării actuale, Republica Moldova va beneficia de fonduri de preaderare începând cu 1 ianuarie 2028, urmând ca, odată cu aderarea, să aibă acces la fondurile structurale și agricole, la fel ca toate statele membre.
„Republica Moldova va primi fonduri de preaderare începând cu 1 ianuarie 2028 și, la momentul la care va adera, va primi și fonduri structurale de coeziune, fonduri pentru fermieri, la fel ca România și la fel ca oricare alt stat membru”, a spus Mureșan.
Totodată, acesta a subliniat că aderarea Republicii Moldova nu ridică dificultăți financiare pentru Uniunea Europeană:
„Având în vedere dimensiunea Republicii Moldova, integrarea ei ar însemna costuri adiționale pentru Uniunea Europeană care reprezintă doar o mică pondere din bugetul Uniunii Europene și care pot fi ușor acoperite. Extinderea Uniunii Europene cu Republica Moldova aduce doar câștig de cauză pentru Republica Moldova, pentru România, dar și pentru toată Uniunea Europeană din punct de vedere al stabilității, securității și dezvoltării economice. Pentru bugetul Uniunii Europene nu este niciun efort insurmontabil”, a explicat eurodeputatul.
Sprijin politic larg la nivel european pentru aderarea Republicii Moldova
Întrebat despre contextul politic și despre posibilele obstacole în calea aderării, Mureșan a respins ideea unei opoziții la nivel european față de parcursul european al Chișinăului.
„Nu există niciun fel de opoziție față de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vedem în Parlamentul European: mereu când trebuie să adoptăm ceva în privința Republicii Moldova, adoptăm rapid, adoptăm în favoarea Republicii Moldova și adoptăm cu o majoritate largă. Aproximativ 75–80% dintre europarlamentari votează mereu pentru, cam 10% votează împotrivă și 10–15% se abțin”, a explicat eurodeputatul.
El a adăugat că acele voturi împotrivă „sunt din partea unor extremiști care votează împotriva tuturor legilor, nu fac o opoziție activă-agresivă aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”.
„Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună pe acest drum, lucru care e de bun augur și a fost câștigător pentru ambele state. Cu cât Republica Moldova progresează mai mult în aderarea la Uniunea Europeană, cu atât mai bine și pentru Ucraina, și cu cât Ucraina se modernizează mai mult și se apropie mai mult de Uniunea Europeană, cu atât mai bine pentru Republica Moldova. Acest parteneriat e bun pentru ambele state”, a spus Mureșan.
Despre opoziția Ungariei și perspectivele extinderii UE
Referindu-se la opoziția premierului ungar Viktor Orban privind aderarea Ucrainei, Mureșan a subliniat că aceasta nu vizează Republica Moldova și că există perspective ca situația politică de la Budapesta să se schimbe.
„Nu există opoziție față de aderarea Republicii Moldova, există opoziția premierului Victor Orban față de aderarea Ucrainei. Victor Orban are alegeri în Ungaria peste mai puțin de jumătate de an. Stă rău în sondaje. Partidul pro-european din Ungaria, membru al Partidului Popular European, conduce cu peste 10 puncte procentuale în Ungaria de aproape un an de zile. Am încredere că Ungaria va putea avea o guvernare pro-europeană peste un an de zile și opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei va înceta.”
Mureșan a insistat că Republica Moldova trebuie evaluată separat, pe baza propriilor merite, și că procesul de aderare trebuie să avanseze independent de contextul politic intern al Ungariei.
„E clar că îndeplinește acum criteriile pentru începerea negocierilor tehnice și mă aștept ca aceste negocieri să înceapă cât mai curând, independent de ceea ce Victor Orbán are de spus despre Ucraina”, a spus el, exprimându-și în același timp optimismul privind o schimbare politică la Budapesta: „Nu avem garanția faptului că Victor Orban va pierde alegerile în Ungaria, însă cred că și probabilitatea ca el să piardă alegerile și să scăpăm de această pacoste și durere de cap, de acest guvern care a acționat împotriva intereselor Uniunii Europene în ultimii ani, este semnificativă.”
În opinia sa, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană „se va face cu drepturi depline”, iar extinderea blocului va aduce beneficii de stabilitate și securitate pentru întreg continentul.
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
Uniunea Europeană trebuie să reducă rapid decalajul de competitivitate față de Statele Unite și China, după două decenii marcate de crize succesive care au erodat potențialul economic al continentului, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Cadru Financiar Multianual (2028–2034), într-un interviu acordat Calea Europeană.
„Uniunea Europeană are un decalaj de competitivitate față de alte regiuni ale lumii. De ce? Fiindcă în ultimii 20 de ani, mereu când am fost loviți de șocuri externe – criza economică și financiară globală, criza migrației și a refugiaților, Brexit-ul, pandemia generată de coronavirus, invazia ilegală și ilegitimă a forțelor armate ruse în Ucraina – ne-am concentrat pe acea temă, am reușit să ajutăm oamenii, dar am neglijat lucrurile importante care nu erau urgente. Cum, de exemplu, este competitivitatea”, a explicat eurodeputatul.
Potrivit lui Mureșan, această lipsă de continuitate în investiții a dus la o „eroziune a competitivității Uniunii Europene”: „Am avut, în medie, rate de creștere economică mai mici la noi decât în Statele Unite ale Americii. În urmă cu 15 ani, economia Uniunii Europene era mai mare decât economia Statelor Unite. Acum suntem considerabil mai mici.”
Eurodeputatul subliniază că „am pierdut din competitivitate și este clar că creșterea competitivității trebuie să devină una dintre prioritățile Uniunii Europene pentru a putea asigura și în viitor un standard de viață ridicat pe continentul european”. Pentru aceasta, este nevoie de „reforme, măsuri de atragere a investitorilor și de fructificarea la maxim a pieței unice europene de peste 400 de milioane de consumatori”.
Referindu-se la concluziile raportului privind viitorul competitivității UE, elaborat de fostul premier italian Mario Draghi, Mureșan a arătat că Europa are nevoie de investiții suplimentare de circa 800 miliarde de euro anual pentru a reduce decalajul față de marile economii globale:
„Bugetul Uniunii Europene, care reprezintă aproximativ 200 miliarde de euro pe an, nu poate de unul singur reduce acest decalaj de competitivitate. Dar el trebuie să contribuie la reducerea acestui decalaj, să aloce cât mai mulți bani pentru proiecte de cercetare, inovare, modernizare, digitalizare și să stimuleze investițiile private”, a explicat el.
În acest context, Comisia Europeană propune crearea unui Fond European pentru Competitivitate, cu o alocare de 400 miliarde de euro pentru următorii șapte ani.
„Asta înseamnă cam 60 miliarde de euro pe an. Cea mai mare parte a acestor bani vor merge ca fonduri nerambursabile. Dar o parte vor fi folosiți pentru a garanta anumite împrumuturi, adică să aibă un efect multiplicator, să genereze investiții private”, a detaliat Mureșan.
„Prin fondurile limitate pe care le avem în bugetul Uniunii Europene încercăm să încurajăm investiții private care să ducă la creșterea competitivității, astfel încât să ne apropiem de cele 800 miliarde de euro pe an din bugetul Uniunii Europene, din investiții private și din investițiile statelor noastre”, a conchis eurodeputatul român.
