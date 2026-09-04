Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE pentru bugetul UE: Am apărat o alocare mai mare pentru România. Este esențial ca Guvernul să apere interesele țării în negocierile următoare

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, a declarat că a susținut, în negocierile de la Dublin, un nivel mai ridicat al fondurilor destinate României. Potrivit acestuia, poziția Parlamentului European ar putea majora alocarea estimată pentru țara noastră de la 60 la 66 miliarde de euro.

„Tocmai am încheiat o sesiune importantă de negocieri europene privind nivelul fondurilor UE pe care îl va primi România după 2027. Am reprezentat astăzi Parlamentul European, în calitate de negociator-șef, la reuniunea Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene de la Dublin, Irlanda”, a transmis joi Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Discuțiile au vizat viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Eurodeputatul a amintit că Parlamentul European și-a adoptat poziția în luna aprilie și susține un buget care să finanțeze în continuare agricultura și politica de coeziune, dar și noile priorități legate de securitate și competitivitatea economică.

„Poziția noastră este clară: avem nevoie de un buget puternic, care să susțină atât prioritățile tradiționale – agricultura și coeziunea –, cât și noile priorități – securitatea și întărirea economiei. Pentru aceasta, considerăm că este nevoie de o creștere moderată, de 10%, a bugetului față de propunerea Comisiei. Toate aceste lucruri pe care le-am impus în Parlamentul European sunt bune pentru România. Concret, pentru România, poziția Parlamentului ar însemna o creștere estimată de la 60 miliarde de euro la 66 miliarde de euro”, a explicat Siegfried Mureșan.

Consiliul UE, în care sunt reprezentate guvernele statelor membre, nu a ajuns deocamdată la o poziție comună. Potrivit eurodeputatului, unele dintre statele contributoare nete doresc ca Uniunea să aloce mai multe resurse securității și economiei, fără să renunțe la agricultură și coeziune, dar solicită în același timp reducerea dimensiunii generale a bugetului pentru a limita contribuțiile naționale.

„În cadrul întâlnirii, am apărat poziția Parlamentului și, implicit, un nivel mai ridicat al fondurilor europene pentru România. Mesajul meu a fost următorul: nu putem cere Uniunii Europene să facă mai mult și, în același timp, să îi reducem bugetul”, a subliniat negociatorul-șef al PE.

În contextul constrângerilor bugetare cu care se confruntă statele membre, Parlamentul European propune introducerea unor noi resurse proprii ale Uniunii.

„Înțelegem constrângerile bugetare ale statelor membre. Tocmai de aceea, propunem introducerea unor noi resurse proprii, precum o taxă digitală, care să ofere Uniunii predictibilitate și resurse suplimentare, fără a pune presiune pe cetățeni sau pe bugetele naționale”, a precizat Mureșan.

El a arătat că următorul pas îi revine Consiliului, care trebuie să construiască o poziție comună. Un rol important va reveni Guvernului Irlandei, care deține Președinția Consiliului UE și urmează să prezinte o propunere de compromis.

„Mingea este acum în terenul Consiliului, care trebuie să ajungă la o poziție comună. Un rol important îi revine Guvernului Irlandei, care deține Președinția Consiliului UE în acest semestru și trebuie să prezinte o propunere de acord în următoarele săptămâni”, a explicat eurodeputatul.

Siegfried Mureșan a subliniat că implicarea Guvernului României în negocierile dintre statele membre va fi esențială pentru protejarea alocărilor destinate țării noastre.

„Pe lângă eforturile noastre, ale Parlamentului, pentru asigurarea unui nivel ridicat al fondurilor, este esențial ca Guvernul României să rămână activ în negocierile din Consiliu, așa cum a fost în ultimele luni, și să apere interesele României și fondurile destinate țării noastre”, a punctat acesta.

Obiectivul negocierilor este ajungerea la un acord asupra bugetului multianual până la sfârșitul anului.

„Următoarele luni vor fi cruciale pentru stabilirea nivelului fondurilor europene pe care le va primi România”, a conchis Siegfried Mureșan.