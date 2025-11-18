REPUBLICA MOLDOVA
Siegfried Mureșan: Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul R. Moldova în procesul de aderare la UE și atragerea fondurilor europene
Eurodeputatul Siegfried Mureșan anunță că Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și atragerea fondurilor europene. Astăzi, 18 noiembrie, noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru la sediul Legislativului European din Bruxelles, alături de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și viceprim-ministrul pentru Economie, Eugeniu Osmochescu.
„Noi, Parlamentul European, rămânem un partener ferm al Guvernului Republicii Moldova pe drumul integrării europene. Tocmai de aceea, în calitate de președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Moldova, le-am transmis astăzi invitaților noștri că vom continua să insistăm pentru avansarea negocierilor de aderare, prin deschiderea negocierilor pe capitole, deoarece Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic pentru acest pas. Uniunea Europeană trebuie să valorifice acest moment favorabil de după alegerile parlamentare din Republica Moldova pentru a accelera procesul de aderare”, a punctat europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE (2028–2034).
De asemenea, Siegfried Mureșan a subliniat că Guvernul Munteanu beneficiază de susținerea majorității absolute a Parlamentului Republicii Moldova, o majoritate pro-europeană obținută în urma alegerilor din luna septembrie: „Acest lucru îi oferă stabilitate și predictibilitate pentru continuarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană.”
Îacelași timp, Parlamentul European va continua să sprijine Guvernul Republicii Moldova în drumul său de reforme, precum și în procesul de absorbție a fondurilor europene, inclusiv a fondurilor din Planul European de Creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
AHK România sprijină cooperarea Germania-România-R. Moldova prin organizarea unei conferințe economice trilaterale. Industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul, temele strategice ale evenimentului
AHK România se implică activ în promovarea relațiilor economice dintre Germania, România și Republica Moldova, susținând participarea firmelor românești în Germania, precum și creșterea exporturilor românești și moldovenești pe piața germană.
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează în data de 27 noiembrie, la Stuttgart, împreună cu Comitetul de Est al Economiei Germane (OA), Conferința Economică trilaterală Germania-România-Moldova.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, evenimentul are loc sub patronajul Guvernului României și se bucură de susținerea guvernului din landul Baden-Württemberg și a Ministerului Economiei, Muncii și Turismului din Baden-Württemberg.
„Anul acesta am văzut câteva investiții majore ale companiilor germane în România, între care amintesc Daimler în Sebeș, Diehl Aviation în Craiova, Stihl în Oradea, Knauf în Târnăveni, Rheinmetall în Victoria. În plus, observăm o activitate continuă a firmelor germane din industria prelucrătoare și retail, precum și o tendință încurajatoare a companiilor românești de a explora oportunități de afaceri pe piața germană”, spune Sebastian Metz, directorul general al AHK România.
Schimburile economice dintre Germania și România au înregistrat o creștere constantă în ultimii zece ani, ajungând la peste 42 de miliarde de euro în 2024. România ocupă locul 17 în rândul partenerilor comerciali ai Germaniei. În același timp, comerțul dintre Germania și Republica Moldova s-a extins, depășind 871 de milioane de euro în 2024 — o creștere de 5,3% față de anul precedent.
Conform comunicatului, evenimentul de la Stuttgart își propune să crească volumul schimburilor comerciale, să consolideze prezența companiilor germane în România și Republica Moldova și să promoveze oportunitățile reciproce de investiții.
Aceeași sursă prezintă și temele strategice care urmează să ocupe un rol central în cadrul conferinței: industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul — domenii în care România și Republica Moldova oferă oportunități atractive pentru companiile germane.
„Datorită poziției sale strategice în Europa, a costurilor competitive și forței de muncă bine pregătite, România a devenit o destinație de top pentru investiții orientate spre inovație și proiecte tehnologice avansate. Totodată dezvoltă proiecte energetice ambițioase, datorită potențialului de producție al energiei regenerabile și al rezervei semnificative de gaze naturale”, este subliniat în comunicat.
AHK România subliniază că „schimbările geopolitice globale au creat noi oportunități pentru investitori în România, care a devenit centru de relocare a afacerilor (hub de nearshoring), contribuind astfel la creșterea rezilienței industriale a Europei”.
În plus, „perspective semnificative apar și din programul european de apărare „Rearm Europe”, care stimulează investițiile în industriile din domeniul apărării și în securitatea cibernetică — domenii de interes crescând pentru companiile germane”, mai arată comunicatul.
AHK România arată că „aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană oferă investitorilor un cadru stabil și sigur”, acest mediu favorabil fiind consolidat de „accesul la spațiul Schengen din 2025, care permite desfășurarea fără impedimente a activităților comerciale pe piața europeană”.
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană constată că „Republica Moldova atrage tot mai mult atenția investitorilor germani, oferind oportunități strategice în sectoarele de producție, agricultură și tehnologie”.
„Sectoarele IT și servicii, aflate în plină expansiune, susținute de o forță de muncă tânără și bine pregătită, precum și de sprijinul guvernamental, stimulează inovația și transformarea digitală. Dincolo de agricultură, Moldova prezintă un potențial semnificativ în sectorul energiei regenerabile, în special în domeniul energiei din biomasă. Deșeurile agricole joacă un rol esențial în producția de biomasă și sunt utilizate tot mai mult pentru generarea de energie. Pe măsură ce Moldova își consolidează legăturile cu Uniunea Europeană, oportunitățile pentru parteneriate internaționale și dezvoltare continuă să se extindă”, mai este menționat în comunicat.
Conferința economică de la Stuttgart va reuni reprezentanți de rang înalt din guvernele Germaniei, României și Republicii Moldova, alături de companii de top din cele trei țări.
Evenimentul își propune să promoveze noi proiecte de investiții, parteneriate de afaceri și accesul la piețe de export emergente.
AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 670 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană.
De la 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova. Obiectivul este de a intensifica relațiile de afaceri între companii din România, Republica Moldova și Germania și de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
Nicușor Dan îl omagiază pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu, decedat luni: Un patriot și “un simbol al rezistenței românești” în regiunea separatistă transnistreană
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj de condoleanțe, subliniind că fostul deținut politic Ilie Ilașcu a fost un patriot, un exemplu de verticalitate și curaj.
“Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate. Ilie Ilașcu, un exemplu de verticalitate și curaj, ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta”, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.
El a menționat că Ilie Ilașcu a fost “un simbol al rezistenței românești” în regiunea separatistă transnistreană, care nu s-a temut să riște totul pentru idealul său.
“Când ne referim la eroi, adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertății. Ilie Ilașcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile amenințări și ani lungi de detenție politică, a rămas neclintit și nu s-a temut să riște totul pentru idealul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilașcu în inimile tuturor!”, a adăugat Nicușor Dan.
Fostul deținut politic și luptător pentru unitate Ilie Ilașcu a încetat din viață la vârsta de 73 de ani, a anunțat familia sa.
Comisiile pentru politică externă din Senatul României și Parlamentul R. Moldova se reunesc la București pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană
Comisia pentru politică externă a Senatului României și Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova se vor reuni în ședință comună miercuri, 19 noiembrie, la București, pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană a țării de peste Prut, informează un comunicat.
Parlamentarii vor mai discuta și analiza și măsura îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor asumate, susținerea de către România a agendei de integrare europeană a Republicii Moldova, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova.
La finalul reuniunii, Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României vor semna o declarație comună.
Delegația Parlamentului Republicii Moldova va fi condusă de vicepreședinta legislativului, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru politică externă. Din componența delegației mai fac parte membrii Comisiei pentru politică externă Adrian Băluțel, Ion Groza, Mihail Druță, precum și președinta Grupului parlamentar de prietenie cu România, Veronica Roșca, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități.
La București, delegația Parlamentului Republicii Moldova va avea o întrevedere cu Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, cu președintele Comisiei pentru politică externă a Senatului României, Titus Corlățean, și cu consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu.
