Siegfried Mureșan: R. Moldova conduce clasamentul progreselor pe calea integrării europene în rândul statelor candidate, datorită guvernării proeuropene de la Chișinău

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana

Republica Moldova este statul candidat care, în ultimul an, a înregistrat cele mai mari progrese pe calea integrării europene, a declarat, pentru CaleaEuropeana.ro, europarlamentarul Siegfried Mureșan în cadrul declarațiilor de presă susținute la Strasbourg, după ce s-a votat în plen raportul Parlamentului European privind Strategia de Extindere a Uniunii Europene.

„Republica Moldova este statul care în ultimul an a înregistrat cele mai mari progrese pe calea integrării europene. E lucru certificat de Comisia Europeană și susținut de majoritatea proeuropeană din Parlamentul European”, a precizat deputatul european.

Potrivit europarlamentarului, acest progres a fost posibil, într-un timp atât de scurt, datorită efortului depus de guvernarea proeuropeană de la Chișinău și integrării europene a statului de peste Prut în numeroase proiecte și inițiative europene.

„State din Balcanii de Vest, care sunt state candidate deja de mai mulți ani de zile, au fost mai avansate decât Republica Moldova în trecutul recent, în urmă cu câțiva ani. Însă, în ultimul an, prin guvernarea proeuropeană de la Chisinau, prin îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană, prin începerea procesului de reformare a justiției, Procuratură, instituții judecătorești, prin implementarea programului european de creștere economică pentru Republica Moldova, care prevede reforme și investiții de 1,9 miliarde de euro, prin interconectarea Republicii Moldova la piața europeană, prin liberalizarea comerțului între Republica Moldova și Uniunea Europeană, prin aderarea Republicii Moldova la tot mai multe proiecte europene, sistemul european de plăți electronice, acordul de roaming prin care cețenii Republicii Moldova pot comunica gratuit în Uniunea Europeană.”

Totodată, Siegfried Mureșan a subliniat că Legislativul European a fost mereu un partener apropiat al Republicii Moldova în procesul de aderare la blocul comunitar: „Mereu, în ultimii ani, când a trebuit să luăm în Parlamentul European decizii privind Republica Moldova, am luat aceste decizii rapid, le-am luat în favoarea Republicii Moldova și le-am luat cu o majoritate confortabilă, de regulă aproximativ 80% dintre europarlamentari votând pentru, 10% împotrivă, 10% abținându-se. ”

Sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova rămâne unul larg în Parlamentul European, inclusiv în rândul unor europarlamentari care se opun integrării altor state candidate:

„Deci, practic, dintre partidele care contează în Europa, care guvernează, nu vedem o poziție la adresa integrării europene a Republicii Moldova, până și europarlamentarii partidului de guvernământ din Ungaria, fie sunt absenți la vot, fie se abțin sau votează amestecat, dar nu votează niciodată în bloc împotriva Republicii Moldova. Votează în bloc împotriva Ucrainei, dar nu împotriva Republicii Moldova.”

