Principalii coraportori ai Parlamentului European pentru viitorul Cadru Financiar Multianual (2028-2034) resping reducerile bugetare propuse de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și avertizează că diminuarea resurselor riscă să afecteze capacitatea Uniunii de a-și finanța noile priorități, precum competitivitatea, apărarea și inovarea, fără a sacrifica politicile tradiționale de coeziune și agricultură. Într-o declarație comună, eurodeputatul român Siegfried Mureșan și ceilalți trei negociatori principali ai Parlamentului salută însă progresele privind identificarea unor noi surse de venituri pentru bugetul european.

„Această propunere de negociere ne duce înapoi, în loc să pregătească Europa pentru provocările viitoare. La 0,97% din Venitul Național Brut (VNB) al UE, fără a include costurile împrumuturilor NextGenerationEU, propunerea președintelui Consiliului European este mult sub nivelul de 1,11% din VNB-ul UE convenit pentru actualul buget european în 2020, în pofida numeroaselor crize cu care ne confruntăm în prezent”, a declarat Siegfried Mureșan (PPE), coraportor al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual.

Eurodeputatul român avertizează că resursele propuse sunt insuficiente pentru finanțarea noilor priorități europene fără afectarea politicilor tradiționale și critică faptul că statele membre urmăresc să contribuie mai puțin la bugetul comun, în timp ce așteaptă mai mult de la Uniune.

„Beneficiarii bugetului UE nu pot plăti prețul deciziilor statelor membre de a-și majora bugetele naționale. În timp ce bugetele naționale cresc, statele membre vor să contribuie mai puțin la Europa, așteptând în același timp ca Europa să livreze mai mult”, a punctat Mureșan.

Acesta a avertizat și că Parlamentul European nu va acorda automat aprobarea pentru viitorul buget, subliniind că „un acord este posibil doar dacă Parlamentul este ascultat”.

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La rândul său, Carla Tavares (S&D, Portugalia), celălalt coraportor al Parlamentului pentru Cadrul Financiar Multianual, consideră că un buget comun mai mic înseamnă o Europă mai slabă și mai puține oportunități pentru cetățeni. Ea a avertizat că reducerile suplimentare ale politicii de coeziune nu trebuie să afecteze investițiile în oameni, regiuni și comunități.

„Nu le putem promite europenilor mai multă securitate, competitivitate, prosperitate și locuri de muncă decente, reducând în același timp resursele necesare pentru a le asigura”, a transmis aceasta, solicitând Consiliului să transforme angajamentele privind locuirea și accesibilitatea acesteia în decizii concrete.

Parlamentul salută includerea taxei digitale, dar respinge reducerile de cheltuieli

În privința veniturilor bugetului european, negociatorii Parlamentului au salutat includerea în propunerea lui Antonio Costa a unei taxe digitale aplicate marilor platforme, precum și deschiderea discuțiilor privind o contribuție bazată pe criptoactive.

Danuše Nerudová (PPE, Cehia), coraportor pentru resurse proprii, a descris includerea taxei digitale drept „un progres major în negocierile care au stagnat ani la rând” și a subliniat că propunerile Parlamentului ar putea genera resurse importante pentru rambursarea datoriei comune contractate în timpul pandemiei și finanțarea noilor priorități, inclusiv apărarea europeană.

Aceasta a atras atenția și asupra concurenței inegale de pe piața unică, unde, potrivit eurodeputatei, „giganții digitali americani se confruntă adesea cu impozite mai mici decât companiile europene”.

Sandra Gómez López (S&D, Spania), coraportor pentru resurse proprii, a salutat, de asemenea, includerea propunerilor Parlamentului privind taxarea serviciilor digitale și criptoactivelor, precum și obiectivul de a genera venituri anuale de cel puțin 60 de miliarde de euro.

Totuși, aceasta a avertizat că „introducerea unor noi resurse proprii nu poate compensa reducerile inacceptabile ale dimensiunii totale a CFM” și a reiterat poziția Parlamentului potrivit căreia rambursarea datoriei NextGenerationEU ar trebui realizată în afara plafoanelor bugetare ale viitorului cadru financiar.

Parlamentul cere un buget de 1,27% din VNB

Parlamentul European și-a adoptat în aprilie poziția privind viitorul Cadru Financiar Multianual și a solicitat un buget echivalent cu 1,27% din Venitul Național Brut al UE, la care să se adauge 0,11% din VNB pentru rambursarea datoriei aferente fondului NextGenerationEU.

Eurodeputații susțin că rambursarea datoriilor contractate în trecut nu trebuie să se facă în detrimentul programelor și investițiilor europene.

În proiectul de negociere al președinției irlandeze, dimensiunea bugetului coborâse deja la 1,02% din VNB, iar propunerea prezentată de Antonio Costa ar reduce-o sub pragul de 0,97%, potrivit previziunilor economice de toamnă ale Comisiei Europene.

Pentru adoptarea viitorului buget multianual al UE este necesară unanimitatea în Consiliu și aprobarea Parlamentului European cu majoritatea absolută a membrilor săi.