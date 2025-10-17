Connect with us

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu”

Published

4 hours ago

on

© European Union 2025 - Source : EP

Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028–2034 al Uniunii Europene, a fost desemnat să conducă grupul de lucru al Partidului Popular European (PPE) pentru viitorul buget multianual al Uniunii.

„Voi coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene. Pe lângă munca pe care o fac ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am fost desemnat astăzi să conduc grupul de lucru al Partidului Popular European pentru viitorul Buget Multianual al Uniunii Europene, format din reprezentanți ai tuturor partidelor membre PPE din Europa – de la nivel regional, național și european”, a scris Mureșan, pe Facebook.

Explicând miza acestei noi responsabilități, Siegfried Mureșan a afirmat: „Scopul nostru este clar: să consolidăm poziția PPE pe viitorul buget al UE și să coordonăm munca partidelor noastre membre, fie că sunt la guvernare sau în opoziție, în orașe, regiuni sau capitale europene”. 

El a adăugat că noul buget european trebuie să reflecte nevoile reale ale cetățenilor și comunităților locale. 

„Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu, aproape de oameni, care sprijină regiunile, sprijină fermierii, întărește comunitățile și oferă rezultate vizibile pentru oameni”, a subliniat Siegfried Mureșan. 

Comisia Europeană a propus în iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.

Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune. Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.

Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene. 

De altfel,  Siegfried Mureșan a criticat intenția Executivului european de a comasa fondurile de coeziune și agricultură într-un plan național unic pentru fiecare stat membru, considerând că această abordare subminează caracterul european al acestor politici.

Related Topics:

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PARLAMENTUL EUROPEAN

Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism

Published

2 hours ago

on

October 17, 2025

By

© Victor Negrescu - Facebook

Prezent la Congresul Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat sprijinul social-democraților pentru o „Europă care lucrează pentru toți”, în contextul în care europenii se „confruntă cu costuri tot mai mari, inegalități, insecuritate și frica de viitor”. 

„Dar noi, social-democrații Europei, avem un răspuns clar: speranță prin acțiune. Suntem pregătiți să apărăm ceea ce este esențial, modelul nostru social, drepturile noastre, democrația noastră, și să schimbăm ceea ce trebuie îmbunătățit. (…) Ne luptăm pentru o Europă care lucrează pentru toți, pentru cei care cred că solidaritatea este adevărata noastră forță. Pentru că Europa nu este doar o piață, ci o comunitate de valori și de scopuri comune”, a punctat europarlamentarul român. 

De asemenea, în discursul său, Victor Negrescu a arătat că acest Congres este momentul de a arăta că „social-democrația rămâne cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism.”

Potrivit acestuia, misiunea Partidului Socialiștilor Europeni este una clară: o Europă mai echitabilă și mai democratică, locuri de muncă de calitate, acces la locuințe și servicii medicale accesibile, energie durabilă produsă în Europa și o Uniune care apără pacea și drepturile omului.

„Împreună trebuie să transformăm nemulțumirea în determinare și să construim o Europă a încrederii, echității și speranței”, a conchis Victor Negrescu. 

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Dan Motreanu a votat în PE pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia: „UE trebuie să își reducă dependența de energia rusească”

Published

5 hours ago

on

October 17, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Europarlamentarul Dan Motreanu a votat pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia, propunerea fiind aprobată de comisiile pentru comerț internațional și pentru industrie, cercetare și energie din Parlamentul European.

„Uniunea Europeană trebuie să își reducă dependența de energia rusească și să nu mai finanțeze economia de război a Rusiei. România nu importă cărbune, țiței, produse petroliere sau gaze din Rusia, potrivit Ministerului Energiei de la București”, a scris deputatul european, pe Facebook.

 

De asemenea, Dan Motreanu a precizat că, la nivelul Parlamentului European, a fost aprobată interzicerea importurilor de gaze naturale rusești – atât prin conducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat (GNL) – începând cu 1 ianuarie 2026.

„Am îmbunătățit propunerea inițială a Comisiei Europene prin includerea petrolului și a produselor sale, prin adăugarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor și eliminarea excepțiilor pentru Slovacia și Ungaria. Operatorii din domeniul energiei vor putea invoca „forța majoră” pentru a rezilia contractele de import de gaze rusești”, a adăugat eurodeputatul.

Totodată, Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European a propus interzicerea stocării temporare a gazului natural de origine rusească în facilități din Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2026.

„Începând cu aceeași dată, propunem interzicerea tuturor importurilor de petrol rusesc, inclusiv a produselor petroliere provenite din țiței rusesc. Parlamentul European și Consiliul vor negocia pentru a finaliza acordul, astfel încât acesta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2026”, a concluzionat eurodeputatul.

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată

Published

23 hours ago

on

October 16, 2025

By

© Virgil Popescu/Facebook

Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu.

„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.

Eurodeputatul a amintit că, după semnarea în martie 2023 a contractului de transport al gazelor naturale, acesta a fost astăzi pus în aplicare.

„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a adăugat Virgil Popescu.

De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, prin legea offshore inițiată de el în 2022, statul român beneficiază de drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.

„Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: Dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul ”nu ne vindem țara”. Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a punctat Virgil Popescu.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
RUSIA9 minutes ago

Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
COMISIA EUROPEANA34 minutes ago

Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina
PARLAMENTUL EUROPEAN2 hours ago

Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism
INTERNAȚIONAL2 hours ago

Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico)
ROMÂNIA2 hours ago

Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen
COMISIA EUROPEANA2 hours ago

Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii 
U.E.3 hours ago

Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat
INTERNAȚIONAL3 hours ago

FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale, în pofida noilor taxe vamale americane
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI4 hours ago

Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu”
INTERNAȚIONAL4 hours ago

Zelenski s-a întâlnit cu conducerea Lockheed Martin și Raytheon la Washington pentru a consolida apărarea Ucrainei

COMISIA EUROPEANA4 days ago

Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
U.E.4 days ago

Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
U.E.1 week ago

Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
INTERVIURI2 weeks ago

VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
ROMÂNIA2 weeks ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI3 weeks ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip

Trending