Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu”

Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028–2034 al Uniunii Europene, a fost desemnat să conducă grupul de lucru al Partidului Popular European (PPE) pentru viitorul buget multianual al Uniunii.

„Voi coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene. Pe lângă munca pe care o fac ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am fost desemnat astăzi să conduc grupul de lucru al Partidului Popular European pentru viitorul Buget Multianual al Uniunii Europene, format din reprezentanți ai tuturor partidelor membre PPE din Europa – de la nivel regional, național și european”, a scris Mureșan, pe Facebook.

Explicând miza acestei noi responsabilități, Siegfried Mureșan a afirmat: „Scopul nostru este clar: să consolidăm poziția PPE pe viitorul buget al UE și să coordonăm munca partidelor noastre membre, fie că sunt la guvernare sau în opoziție, în orașe, regiuni sau capitale europene”.

El a adăugat că noul buget european trebuie să reflecte nevoile reale ale cetățenilor și comunităților locale.

„Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu, aproape de oameni, care sprijină regiunile, sprijină fermierii, întărește comunitățile și oferă rezultate vizibile pentru oameni”, a subliniat Siegfried Mureșan.

Comisia Europeană a propus în iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.

Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune. Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.

Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene.

De altfel, Siegfried Mureșan a criticat intenția Executivului european de a comasa fondurile de coeziune și agricultură într-un plan național unic pentru fiecare stat membru, considerând că această abordare subminează caracterul european al acestor politici.