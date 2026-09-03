Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE: În iulie, PSD dorea o dezbatere în PE despre statul de drept în România. În septembrie, spune că problemele interne nu trebuie mutate în plan european

Vicepreședintele PPE și al grupului omonim din Parlamentul European, Siegfried Mureșan, acuză PSD că și-a schimbat poziția privind discutarea situației statului de drept din România la nivel european, după ce în luna iulie anunțase că va solicita o dezbatere în plenul Legislativului european.

„Ipocrizie marca PSD”, a scris Siegfried Mureșan joi, într-o postare publicată pe Facebook.

Eurodeputatul a evidențiat diferența dintre poziția exprimată de PSD în luna iulie și reacțiile formațiunii din septembrie.

„Iulie: PSD anunță că vrea o dezbatere în Parlamentul European privind statul de drept din România. Septembrie: PSD țipă că s-ar pregăti o rezoluție în Parlamentul European privind statul de drept în România, respinge demersul și spune că nu trebuie să mutăm problemele interne pe plan european”, a afirmat acesta.

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Siegfried Mureșan susține că, în pofida anunțului făcut public în vară, PSD nu a transmis Parlamentului European o solicitare oficială pentru organizarea unei asemenea dezbateri.

„PSD a spus una presei din România și a făcut alta la Bruxelles. A spus în iulie că va solicita o dezbatere în Parlamentul European privind statul de drept din România, dar nu a făcut nici până astăzi vreo solicitare oficială”, a precizat vicepreședintele PPE.

El a invocat și istoricul social-democraților în privința statului de drept, susținând că acesta este cunoscut de partenerii europeni.

„PSD știe foarte bine că Uniunea Europeană îi cunoaște istoricul privind statul de drept. Iar istoricul PSD și al lui Sorin Grindeanu în această privință nu este deloc strălucit”, a continuat Siegfried Mureșan.

În încheiere, eurodeputatul a subliniat importanța acțiunilor interne și a credibilității în dialogul cu partenerii europeni.

„Singura modalitate de a reprezenta cu cinste România în Europa este să faci lucruri bune acasă și să spui adevărul în relația cu partenerii noștri”, a conchis Siegfried Mureșan.