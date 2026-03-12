Sikorski afirmă că Polonia nu intenționează să se alăture atacului asupra Iranului: „Avem destule probleme de rezolvat aici, în vecinătatea noastră”

Iranul nu reprezenta o „amenințare directă” pentru Europa sau Statele Unite înaintea atacurilor lansate de SUA și Israel la începutul acestei luni, a declarat ministrul de Externe și vicepremierul Poloniei, Radosław Sikorski, relatează Politico Europe.

Într-un interviu publicat joi de cotidianul polonez Rzeczpospolita, acesta a afirmat: „Statele Unite și Israelul au, în mod firesc, propria evaluare a situației, dar personal nu am observat o amenințare directă la adresa SUA sau a Europei — sau chiar a Israelului.”

Ministrul polonez a adăugat însă că „războaiele preventive pot fi uneori justificate”, argumentând că, dacă Germania nazistă ar fi fost combătută preventiv, „lumea ar fi putut fi scutită de multă suferință.”

Sikorski a declarat că Varșovia „nu are astfel de planuri” de a se alătura războiului cu Iranul. „În acest moment avem un război la granițele noastre, o Rusie agresivă, cu o ideologie de stat imperială, care trimite drone în spațiul nostru aerian. Avem destule probleme de rezolvat aici, în vecinătatea noastră”, a spus el, referindu-se la conflictul dintre Rusia și Ucraina.

El a adăugat că baza militară de la Redzikowo, un complex american de apărare antirachetă din Polonia, „este destinată detectării și neutralizării rachetelor care ar putea amenința Europa și Statele Unite. Iranul nu a lansat astfel de rachete.”

Totuși, el a afirmat că cele două războaie sunt legate, susținând că Rusia sprijină Iranul într-o „axă a răului Teheran–Moscova”. „În ambele teatre de operațiuni, ținte civile sunt lovite cu același tip de arme, provenite din aceeași sursă”, a spus el.

Ministrul polonez a folosit, de asemenea, interviul pentru a reafirma importanța ca Europa să își asume un rol mai mare în propria securitate. „Acest lucru se întâmplă deoarece Europa, în special Europa de Vest, a trăit prea mult timp din dividendul păcii … și s-a dezindustrializat în domeniul apărării”, a declarat el.