INTERNAȚIONAL
Sikorski avertizează: Dacă traversează Polonia, avionul lui Putin ar putea fi “escortat pentru a preda suspectul la Haga”
Polonia l-a avertizat marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, în legătură cu posibilitatea de a tranzita spațiul său aerian pentru un summit în Ungaria cu președintele SUA Donald Trump, afirmând că ar putea fi obligată să execute un mandat internațional de arestare dacă acesta ar face-o.
Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin, acuzându-l că ar fi deportat ilegal sute de copii din Ucraina. Rusia nu recunoaște jurisdicția CPI și respinge aceste acuzații.
„Nu pot garanta că o instanță poloneză independentă nu va ordona guvernului să escorteze o astfel de aeronavă pentru a preda suspectul instanței de la Haga”, a declarat ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski pentru Radio Rodzina, potrivit Reuters.
Mandatul CPI obligă statele membre ale curții să aresteze pe Putin dacă acesta pune piciorul pe teritoriul lor.
„Și, prin urmare, dacă acest summit urmează să aibă loc, sperându-se cu participarea victimei agresiunii, aeronava va folosi o rută diferită”, a adăugat Sikorski, în timp ce Bulgaria s-a arătat dispusă să permită lui Putin să folosească spațiul său aerian dacă summitul va avea loc în Ungaria, iar România a subliniat că nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens.
Într-o notă ironică în răspunsul la o întrebare în acest sens, șefa diplomației române Oana Țoiu a îndemnat „să rămânem la elementele de bază, și anume buna practică potrivit căreia Putin ar trebui să ceară permisiunea înainte de a intra în spațiul aerian european”, o referire probabil indirectă la incursiunile recente și frecvente ale dronelor rusești în teritoriul Uniunii Europene și al NATO, încălcând spațiul aerian al statelor membre UE și ale Alianței Nord-Atlantice.
Interesul suscitat pentru această temă vine pe fondul faptului că președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin și majoritatea oficialilor ruși se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, având activele înghețate, iar UE a închis spațiul său aerian pentru avioanele rusești.
Cu toate acestea, Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.
Citiți și Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Din cauza interdicției impuse aeronavelor rusești de a survola spațiul aerian al UE, legată de un regim de sancțiuni mai amplu, președintele rus nu ar putea ajunge la Budapesta fără a încălca măsurile UE, asumându-și un risc enorm prin survolarea Ucrainei sau parcurgerea unei rute ocolitoare prin Balcani. Un traseu luat în calcul, care ar însemna parcurgerea unui zbor de 5.000 km, implică traversarea apelor internaționale ale Mării Negre, a Turciei, a apelor internaționale ale Mării Mediterane și a Balcanilor de Vest, via Muntenegru și Serbia.
În conformitate cu regimul de sancțiuni al UE, autoritățile naționale pot lua în considerare excepții de la interdicția de călătorie pentru Rusia „dacă autoritățile competente au stabilit că aterizarea, decolarea sau survolul sunt necesare în scopuri umanitare sau în orice alt scop compatibil cu obiectivele prezentului regulament”, potrivit textului juridic al UE privind sancțiunile.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat în cadrul unei conferințe de presă susținută vineri că fiecare țară membră a UE poate acorda excepții de la interdicția de călătorie. „Astfel de derogări trebuie acordate individual de către statele membre”, a spus Hipper.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor prezintă concluziile celei de-a doua vizite la Washington: România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat concluziile celei de-a doua vizite recente la Washington, unde a condus delegația României la reuniunea FMI și a Băncii Mondiale.
Agenda vizitei a inclus numeroase evenimente și întâlniri la nivel înalt, pentru consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite ale Americii.
Discuțiile s-au concentrat pe promovarea progreselor României în consolidarea fiscală și pe poziționarea țării drept hub economic regional și factor de stabilitate în Europa de Sud-Est.
Ministrul Finanțelor a reafirmat rolul României de pilon de stabilitate pentru securitatea transatlantică, prin politici fiscale prudente și prin asigurarea unui mediu predictibil pentru investiții.
„România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie, inclusiv prin proiecte precum Neptun Deep sau prin proiecte de dezvoltare a economiei digitale și inteligență artificială (AI). De asemenea, România joacă un rol central în stabilitatea Europei de Est și reconstrucția Ucrainei, acționând ca hub logistic și umanitar și facilitând integrarea regională prin coridoarele Mării Negre și Dunării și inițiativa Celor Trei Mări”, a subliniat ministrul, potrivit unui comunicat al MF.
Direcționarea capitalului în domenii strategice pentru politica actuală americană și cooperarea transatlantică în energie, infrastructură, tehnologie și reconstrucția Ucrainei au fost principalele subiecte de interes pentru interlocutorii americani.
Una dintre cele mai importante întâlniri ale ministrului român al Finanțelor la Washington a fost cea cu reprezentantul președintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.
Ministrul Alexandru Nazare a discutat cu ambii parteneri de dialog despre oportunitățile strategice de investiții americane în economia României, cu accent în mod special pe energie și infrastructură.
“Am transmis, atât emisarului președintelui Trump cât și trezorierului Statelor Unite, mesajul că România vizează consolidarea parteneriatului economic dintre cele două state prin investiții strategice și consistente, care să asigure beneficii clare ambelor părți. De asemenea, că România este pregătită să își pună în valoare într-un mod avantajos oferta economică schimbând strategia pentru a fi proactivă în atragerea de investiții străine” a declarat Ministrul Alexandru Nazare.
Întâlnire la nivel înalt cu reprezentanții administrației Trump
Consiliul Național pentru Dominanță Energetică al Casei Albe
În întâlnirea cu Jarrod Agen, Director Executiv al Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al SUA, ministrul Finanțelor a transmis ambiția României de a deveni hub energetic regional, prin proiecte strategice precum Neptun Deep, cel de retehnologizare a reactoarelor Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, precum și prin creșterea volumelor de gaze transportate prin proiectul Vertical Gas Corridor, participând astfel la consolidarea securității energetice regionale.
„România nu este doar o verigă din așa numitul Coridor Vertical, ci este co-inițiator al acestui proiect complex care în perioada următoare poate deveni un pilon important al securității energetice din Europa de Sud-Est”, subliniază Ministerul Finanțelor în comunicatul mai sus amintit.
Ministrul a promovat dezvoltarea cooperării cu partenerii americani pentru diversificarea surselor energetice și atragerea investițiilor industriale americane, care să se plieze pe profilul energetic al României, spre exemplu industria petrochimică.
Export-Import Bank of the United States (Exim Bank US) – agenția federală a Statelor Unite care finanțează exporturile americane
Discuțiile ministrului Alexandru Nazare cu Președintele Exim Bank US, John Jovanovic, au vizat în mod special identificarea de noi proiecte economice bilaterale și implementarea cu succes al celor aflate în derulare pentru întărirea parteneriatului româno-american în zona de energie și investiții.
Delegația României a propus întărirea relației cu Exim Bank US prin construcția unui portofoliu de proiecte de interes comun care să vizeze securitatea energetică prin implicarea companiilor americane în proiecte majore de investiții.
O tema importanta de discuție a fost și coridorului vertical, respectiv rolul României în creșterea capacității de transport a LNG-ului în regiune.
Colaborarea României cu Exim Bank US a evoluat semnificativ în ultimii ani, concentrându-se pe domenii strategice precum energia nucleară, infrastructura și securitatea energetică regională. Demarat printr-un MoU (Memorandum of Understanding) agreat în timpul primei Administrații Trump și destinat finanțării proiectelor bilaterale în domeniul energiei și infrastructurii, sprijinul financiar al US Exim Bank pentru proiectele nuclear civile din România – destinat atât construcției unitatilor 3 și 4 de la Cernavodă, cât și proiectului SMR de la Doicești – este estimat la aproximativ 7 mld USD, dintre care 98 milioane USD au fost deja aprobate.
U.S. International Development Finance Corporation (DFC) – Agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente
La Washington, ministrul Alexandru Nazare a avut o întâlnire și cu Ben Black, Directorul General al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), la doar câteva zile după confirmarea sa oficială în funcție, ceea ce subliniază interesul partenerilor americani pentru dialogul cu România. DFC este agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente.
Discuțiile au vizat potențialul unor proiecte comune de investiții, în special în domeniul energetic și al infrastructurii și oportunitățile prin care România poate atrage capital american. Totodată, ministrul Finanțelor a adresat o invitație oficială reprezentantului DFC la București, pentru extinderea dialogului de la Washington.
Banca Mondială
La Washington, discuțiile cu Antonella Bassani, vicepreședinte și cu Eugene Rhuggenaath, directorul executiv al instituției, au vizat proiecte și instrumente financiare pentru energie, sănătate, infrastructură și fond suveran pentru piața de capital. Colaborările cu IFC – International Finance Corporation și MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency, ambele instituții din cadrul Grupului Băncii Mondiale sectorul privat și proiectele energetice, inclusiv nucleare, pentru creștere economică și stabilitate macroeconomică.
În întâlnirea cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat nevoia de a identifica, împreună cu experții Băncii, măsurile adecvate de stimulare a creșterii economice începând cu 2026, punând accent pe simplificare, dereglementare și reorganizarea schemelor de ajutor de stat. De asemenea un alt domeniu de interes în colaborarea cu Banca este cel al agriculturii, unde România poate deveni un Hub pentru estul Europei prin folosirea de noi tehnologii care să sprijine creșterea. În acest sens, Antonella Bassani și-a anunțat intenția de a participa la un workshop dedicat relansării economiei Romîniei, organizat de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Banca Mondială, la București, în luna decembrie.
La eveniment vor mai participa experți selectați de Banca Mondială, precum și membrii din echipa coordonată de Mario Draghi, care a elaborat raportul privind competitivitatea UE.
Alte subiecte de discuție au vizat eficientizarea absorbției fondurilor europene, sprijinirea IMM-urilor, utilizând garanții de portofoliu care să nu afecteze deficitul, cu scopul de a injecta capital în sectorul privat și de a accelera redresarea economică, precum și rolul României în reconstrucția Ucrainei.
Totodată, a fost abordat și subiectul aplicației României pentru găzduirea Black Sea AI Gigafactory, cu sprijinul experților Băncii Mondiale. Proiectul ar putea să transforme România în epicentrul dezvoltării Inteligenței Artificiale în regiune, urmând să asigure o infrastructură inovativă atât pentru România, cât și pentru Turcia, Republica Moldova, Ucraina sau Bulgaria.
International Finance Corporation (IFC)
Makhtar Diop, Directorul General IFC, a confirmat în cadrul întâlnirii cu delegația României sprijinul instituției pentru dezvoltarea sectorului privat românesc prin finanțarea producției, a proiectelor de infrastructură durabilă și a pieței de capital, prin creșterea volumului și diversificarea finanțărilor alocate.
IFC vizează dublarea portofoliului de 2 mld USD în următoarea perioadă pentru România, cu scopul de a sprijini tranziția ecologică a țării, conectivitatea digitală, precum și integrarea în lanțurile valorice globale.
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat discuții și cu Junaid Kamal Ahmad, vicepreședinte al Agenției Multilaterale pentru Garantarea Investițiilor (MIGA), membră a Grupului Băncii Mondiale. Accentul a fost pus pe dezvoltarea unor instrumente de garantare de tip credit enhancement guarantee, esențiale pentru mobilizarea capitalului privat și reducerea riscurilor în proiectele prioritare.
Discuțiile au avut în vedere și sprijinul MIGA pentru a structura soluții de garantare în domenii critice. Printre acestea se numără eficientizarea schemelor de ajutor de stat și dezvoltarea unor mecanisme de garantare pentru companiile exportatoare românești care urmăresc să se extindă și să contribuie la reconstrucția economică în Ucraina și Republica Moldova. Totodată, a fost abordată posibilitatea colaborării între MIGA și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) prin utilizarea garanțiilor de portofoliu pentru a sprijini sectorul IMM.
Colaborarea dintre România și MIGA va fi consolidată prin vizita la București a vicepreședintelui MIGA, programată în perioada 27-29 octombrie.
Fondul Monetar Internațional (FMI)
Discuțiile ministrului Finanțelor cu Jeroen Clicq, Directorul Executiv FMI, și Alfred Kammer, Director al Departamentului pentru Europa al FMI au vizat progresele de consolidare fiscalǎ şi obiectivele Guvernului de la Bucureşti de a creşte volumul investițiilor, în paralel cu respectarea țintelor de reducere a deficitului.
Agenția de rating Fitch
În cadrul întâlnirii cu reprezentantul Fitch, Erich Arispe Morales, Director pentru regiunea Europei, ministrul Nazare a evidențiat îmbunătățirea situației fiscale actuale și ținta de deficit stabilită de România pentru 2025, precum și obiectivul de reducere treptată a acestuia în perioada următoare, prin măsuri structurale de consolidare fiscală.
În vederea următoarelor rapoarte ale agenției și îmbunătățirii calificativului de investiții al României, ministrul a evidențiat principalele măsuri vizate de guvernul de la București: implementarea consolidării fiscale, prioritizarea proiectelor cu progres semnificativ, accelerarea absorbției fondurilor europene, digitalizarea administrației.
BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
În cadrul întâlnirii cu Președintele BERD, Odile Renaud – Basso, ministrul Finanțelor a evidențiat rolul BERD ca partener strategic pentru implementarea reformelor în România și investițiilor în infrastructură rezilientă, tranziție verde, dezvoltarea pieței de capital și competitivitatea sectorului privat.
Ministrul Finanțelor a subliniat prioritatea accelerării creșterii economice pentru 2026 și găsirea de soluții out-of-the-box pentru a sprijini sectorul privat, a îmbunătăți creditarea și a atrage mai multe investiții străine directe.
Un alt subiect de interes a fost constituit de dezvoltarea parteneriatelor public-private, precum și restructurarea companiilor de stat, unde Banca poate aduce expertiză în selecția și pregătirea proiectelor PPP, respectiv în reformarea și eficientizarea companiilor.
Cu sprijinul BERD, România promovează integrarea regională a piețelor de capital, noi instrumente financiare și acces sporit la finanțare pentru IMM-uri și sectoarele inovatoare.
JAPONIA
Nicușor Dan o felicită pe Takaichi Sanae pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”
Președintele Nicușor Dan a felicitat-o marți pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, pentru alegerea sa în funcția de șefă a guvernului nipon.
Într-un mesaj publicat pe X, șeful statului i-a transmis “călduroase felicitări” lui Takaichi Sanae, pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”.
“Țările noastre împărtășesc legături istorice bazate pe valori și obiective comune, confirmate de puternicul nostru Parteneriat Strategic. Aștept cu interes să dezvoltăm în continuare această relație specială”, a mai scris Nicușor Dan.
Warm congratulations, @takaichi_sanae, on your historic election as Japan’s first female Prime Minister.
Our countries share historic ties based on common values and objectives, confirmed by our strong Strategic Partnership.
I am looking forward to further developing this…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 21, 2025
Conservatoarea în vârstă de 64 de ani este cunoscută drept „Doamna de Fier” a Japoniei, fiind o admiratoare a fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher. Aceasta este a treia ei încercare de a deveni liderul Japoniei și este al patrulea prim-ministru în cinci ani din partidul său, LDP, afectat de scandaluri, relatează BBC.
Takaichi Sanae a fost felicitată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și de alți lideri europeni.
În ceea ce privește relațiile bilaterale dintre Tokyo și București, Japonia și România au semnat în 2023 o declarație comună de instituire a parteneriatului strategic.
Japonia este a doua țară din Asia, după Coreea de Sud, cu care România are un parteneriat strategic.
Instituirea Parteneriatului Strategic cu Japonia a marcat avansarea cooperării româno-japoneze la cel mai înalt nivel și trecerea la o etapă superioară de valorificare a potențialului bilateral, în baza valorilor și a principiilor împărtășite de cele două țări, pe trei dimensiuni cheie: politica externă și dialogul pe teme de securitate, cooperarea economică și în domeniul asistenței pentru dezvoltare, respectiv cooperarea în domeniile culturii, științei și tehnologiei, inovării, cercetării și dezvoltării.
MAREA BRITANIE
Starmer cere intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în contextul incertitudinii privind sprijinul american pentru Ucraina
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va solicita aliaților occidentali să își amplifice eforturile economice pentru a spori presiunea asupra industriei de apărare a Rusiei, în contextul preocupărilor tot mai mari din Europa privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de Ucraina, relatează luni agenția dpa, potrivit Agerpres.
Starmer urmează să abordeze acest subiect vineri, în cadrul reuniunii așa-numitei „Coaliții de Voință”, formată din statele europene care sprijină militar Ucraina și care sunt dispuse să îi ofere garanții de securitate după încheierea războiului.
Întâlnirea are loc la câteva zile după vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde discuțiile cu Trump nu s-au soldat cu un acord privind livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Kiev. Potrivit relatărilor din presa internațională, liderul ucrainean ar fi fost supus presiunilor pentru a accepta propunerile Moscovei privind o eventuală încetare a ostilităților.
Publicația Financial Times a scris că întrevederea s-a transformat într-o „discuție aprinsă” între cei doi lideri.
Zelenski a declarat ulterior că întrevederea a fost „pozitivă”, dar a sugerat că președintele american „nu dorește o escaladare cu rușii până nu se întâlnește cu ei”, referindu-se la viitoarea întâlnire Trump–Putin, programată la Budapesta.
Premierul britanic a afirmat că dorește ca Ucraina să se afle „în cea mai puternică poziție posibilă” înainte, în timpul și după o eventuală încetare a focului, insistând că Vladimir Putin „nu este serios în ceea ce privește pacea”.
„Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina și mă angajez să ne intensificăm eforturile pentru a deteriora mașinăria de război a lui Putin”, a subliniat Starmer, într-o declarație înaintea reuniunii de vineri. „Tacticile de amânare ale Rusiei au arătat în repetate rânduri că Ucraina este singura parte care își dorește cu adevărat pacea. Putem vedea cu toții că Putin nu dorește asta și continuă să aleagă violența și distrugerea”, a adăugat liderul de la Londra.
„Tiranii ca Putin răspund doar la forță. Trebuie să creștem presiunea asupra economiei și industriei sale de apărare, așa cum am făcut săptămâna trecută cu un pachet major de sancțiuni, până când va fi gata să facă pace”, a mai spus premierul britanic.
Starmer a precizat că, pe măsură ce se apropie iarna, Regatul Unit și partenerii săi vor continua să își consolideze sprijinul umanitar, financiar și militar, astfel încât „Ucraina să își poată apăra poporul și suveranitatea.”
