Sikorski către Rusia, la ONU: „Ați fost avertizați”, așa că nu „vă plângeți” dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO

Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau aeronavele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO, a avertizat luni Moscova ministrul polonez de externe Radosław Sikorski.

Sikorski a vorbit la o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York. Reuniunea a fost convocată după ce trei avioane militare ruse au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, pe 19 septembrie, înainte de a fi respinse de avioane F-35 italiene aflate în serviciul NATO.

„Am doar o singură rugăminte către guvernul rus: dacă o altă rachetă sau o altă aeronavă intră în spațiul nostru fără permisiune, deliberat sau din greșeală, și este doborâtă iar epava cade pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți de asta. Ați fost avertizați”, a spus Sikorski, potrivit Politico Europe.

Incursiunea în Estonia a venit după ce Rusia a trimis drone atât în Polonia, cât și în România la începutul acestei luni, ceea ce a pus NATO în stare de alertă maximă în toată Europa.

Comentariile dure ale lui Radosław Sikorski, în care a acuzat Rusia de „naționalism nebunesc” și „dorință de dominație”, au venit după ce premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că Varșovia va doborî aeronavele inamice care intră în spațiul aerian polonez, conform TVP World.

„Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare fără discuții atunci când acestea ne încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei. Aici nu este loc de dezbatere”, a spus Tusk într-o conferință de presă.

Ca să nu se lase mai prejos, Sikorski a lansat la New York o altă săgeată către Moscova: „Știm că nu vă pasă de dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii voștri. Naționalismul vostru dement conține o poftă de dominație care nu se va opri până nu veți înțelege că epoca imperiilor s-a încheiat și că imperiul vostru nu va fi reconstruit.”

Multiplele incursiuni pe teritoriul NATO au determinat Uniunea Europeană să lanseze discuții privind crearea așa-numitului „zid de drone” pentru a apăra frontiera estică a Europei împotriva Moscovei. Șapte state membre ale UE, inclusiv România, urmează să discute această inițiativă defensivă într-o reuniune online cu Comisia Europeană și Ucraina, vineri.

Și ministrul român de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european.

Ministrul a subliniat necesitatea unor mecanisme consolidate de apărare regională.

„În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a afirmat șefa diplomației române, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a convocat o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema securității spațiului aerian național.