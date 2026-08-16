Sikorski propune o “legiune europeană” fără a rivaliza cu NATO: SUA rămân ancora indispensabilă, dar nu putem suna la Washington mereu când izbucnește un incendiu în curtea noastră

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a pledat pentru crearea unei structuri militare europene permanente, denumită „Legiunea Europeană”, care ar putea include militari ucraineni cu experiență de luptă după încheierea războiului declanșat de Rusia.

Sikorski și-a prezentat propunerea în cadrul unui interviu acordat publicației elene Ekathimerini, susținând că Uniunea Europeană are nevoie de o integrare militară mai profundă și de capacități autonome de apărare.

„Susțin cu fermitate o «Legiune Europeană», o forță permanentă dedicată, care ar putea recruta profesioniști cu experiență din întreaga familie europeană, inclusiv veterani ucraineni cu experiență de luptă după război”, a declarat Sikorski, citat de Kyiv Post.

Ministrul a argumentat că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate și să își reducă dependența de sprijinul Statelor Unite în perioade de criză. El a remarcat că atenția strategică a Washingtonului se îndreaptă tot mai mult către regiunea Indo-Pacifică.

„Nu putem suna Washingtonul de fiecare dată când izbucnește un incendiu în curtea noastră – fie că este vorba despre o amenințare convențională, fie despre Moscova care folosește fluxurile de migrație din Africa și Orientul Mijlociu împotriva UE”, a afirmat Sikorski.

Ministrul polonez a precizat că structura propusă nu ar urma să reprezinte o alternativă la NATO și nici să îi dubleze funcțiile. În schimb, el a descris-o drept un instrument pentru consolidarea componentei europene în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„Statele Unite rămân ancora indispensabilă a apărării noastre colective, însă rolul lor evoluează. America va continua să ofere capacități tehnologice și de informații fără egal, dar Europa trebuie să ducă greul pe teren”, a spus el.

În cadrul interviului, Sikorski a abordat și tacticile de război hibrid utilizate în prezent de Rusia împotriva statelor NATO aflate în prima linie.

El a afirmat că Rusia folosește doctrina militară denumită „Maskirovka”, care presupune camuflaj strategic, dezinformare și provocări orchestrate.

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Declarațiile lui Sikorski vin în contextul eforturilor Poloniei de a-și accelera programul de modernizare militară. Polonia a organizat sâmbătă la Varșovia cea mai mare paradă militară din istoria sa, cu ocazia Zilei Forțelor Armate.

În cadrul evenimentului, premierul Donald Tusk a subliniat că descurajarea eficientă reprezintă o prioritate pentru țară, afirmând că „doar cei care sunt puternici, bine pregătiți, cu adevărat independenți și suverani vor evita războiul”.

La paradă au participat peste 60 de aeronave militare și aproape 2.000 de militari polonezi, fiind prezentate și echipamente militare noi, inclusiv avioane de luptă F-35 proiectate în Statele Unite. O paradă navală a avut loc în paralel în apropierea orașelor Gdynia și Gdańsk, la Marea Baltică.

Polonia a alocat aproximativ 4,7% din PIB pentru apărare în 2025, cea mai mare pondere în rândul statelor membre NATO, și își propune să ajungă la 5% în 2026. Țara urmărește, de asemenea, să își extindă forțele armate la 500.000 de militari până în 2039, dintre care 200.000 de rezerviști.