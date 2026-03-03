Sikorski și Oana Țoiu, consultări politice la Varșovia axate pe securitate și fonduri UE, cu ocazia Zilei Solidarității româno-polone

© MAE

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, se află marți în vizită oficială la Varșovia, la invitația viceprim-ministrului și ministru al afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarității româno-polone, instituită în România prin Legea nr. 85 din 11 aprilie 2023.

Vizita include o agendă de lucru axată pe securitate și negocierile fondurilor europene, transmite MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Având în vedere necesitatea de a gestiona prioritar evoluțiile recente de securitate și situația consulară din Orientul Mijlociu, durata vizitei programate între 3 și 5 martie a fost restrânsă la o singură zi, incluzând și intervale dedicate ședințelor virtuale ale celulei de criză din România.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, restrângerea agendei din 4 și 5 martie a impus anularea întâlnirii cu comunitatea română din Polonia, precum și a altor momente din programul inițial.

“Prieteniile se întăresc în momente dificile. Avem, România și Polonia, primul parteneriat strategic de securitate din Europa, semnat în 1921 și astăzi colaborarea noastră este esențială pentru ca prioritățile regiunii noastre să fie în centrul politicilor europene, pentru colaborarea transatlantică și securitatea pe flancul estic. Astăzi marcăm prietenia și reziliența extraordinară a popoarelor noastre în tranziția de trei decenii”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.

Vizita va cuprinde consultări politice bilaterale cu omologul polonez, agenda discuțiilor vizând subiecte precum cooperarea bilaterală și la nivel european, provocările actuale de pe scena internațională cu accent pe evoluțiile de securitate și dosarele de negociere ale fondurilor europene destinate țărilor noastre în următorul buget multianual al Uniunii Europene, negocieri coordonate de ministerele de externe.

Prin această vizită la Varșovia, ministrul Oana Țoiu evidențiază nivelul excelent al relațiilor dintre România și Polonia, construite pe legături istorice profunde, pe o tradiție de cooperare strânsă confirmată de Parteneriatul Strategic dintre cele două țări.

