”Simona Halep – ambasadorul tenisului românesc”. Romfilatelia introduce vineri în circulație un timbru poștal dedicat marii jucătoare de tenis

Premierul Viorica Dăncilă a oferit vineri noi lămuriri cu privire la intențiile și obiectivele României privind portofoliile vizate de țara noastră în noua Comisie Europeană, precizând că Bucureștiul va trimite două propuneri la Bruxelles – o femeie și un bărbat -, argumentând că acest aspect a fost discutat și cu președintele Klaus Iohannis.

Precizările președintelui PSD apar după ce în presa a relatat informaţia potrivit căreia reprezentantul permanent al României la UE, Luminiţa Odobescu, ar urma să fie propusă pentru a ocupa o funcţie de comisar european, Dăncilă făcând și o prezentare a calităților pe care viitorul comisar din partea țării noastre trebuie să le dețină.

“Nu am lansat niciun nume, ce a apărut în spaţiul public este bazat pe un fundament real, nu că nu aş aprecia-o pe doamna Luminiţa Odobescu, o apreciez foarte mult, este un om foarte capabil şi foarte implicat, dar nu am discutat despre nicio persoană. Am avut o discuţie despre unul din portofoliile pe care România ar dori să le ocupe, noi am spus că ne dorim un portofoliu legat de Transporturi, Energie, Mediu. Este foarte important şi portofoliul, dincolo de persoană, care trebuie să fie o persoană foarte, foarte bine pregătită şi care, efectiv, să lupte pentru România din postura de comisar european. Ştim că, la nivel european, principala armă este negocierea, deci să ştie să negocieze foarte bine. Nu am făcut o discuţie legată de persoane“, a afirmat Viorica Dăncilă, vineri, într-o conferinţă de presă, citată de Agerpres.

Șefa Executivului a reluat ideea principiului și spiritului egalității de șanse, precizând că autorităţile de la Bucureşti vor trimite la Bruxelles două propuneri de comisar european, o femeie şi un bărbat, caz în care România se va număra printre puținele țări care vor trimite câte două propuneri, așa cum a solicitat Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene.

“În acelaşi timp, am văzut că, la nivel european, doamna preşedinte a Comisiei Europene a vorbit despre egalitatea de şanse, despre faptul că-şi doreşte ca în viitoarea Comisie Europeană să existe un echilibru între comisari, femei şi bărbaţi. Ne gândim la o propunere pentru un comisar femeie. Vom trimite două propuneri, o propunere de comisar femeie şi una de comisar bărbat şi vom vedea pe urmă cum decurg negocierile “, a mai declarat Dăncilă.

Poziția exprimată de premier intervine după ce mai multe țări și-au anunțat deja nominalizările pentru poziția de comisar european, cele mai recente fiind Cipru, Malta și Polonia. Cu toate acestea, statele care au desemnat până acum candidați pentru poziția de comisar nu au prezentat câte doi candidați.

Înainte de a primi votul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a promis eurodeputaților că viitoarea componență a Comisiei Europene va reflecta egalitatea de gen.

De altfel, Ursula von der Leyen a transmis că le va solicita țărilor membre să propune câte doi candidați pentru poziția de comisar, un bărbat și o femeie, pentru a putea genera o paritate de gen în noul executiv european.