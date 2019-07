Simona Halep merge marți la Palatul Cotroceni: Președintele Klaus Iohannia semnat decretul de decorare a acesteia cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler

Activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg a primit duminică Prix Liberte 2019 la Caen, în vestul Franţei, în prezenţa mai multor veterani din cel de-al Doilea Război Mondial, participanţi la Debarcarea în Normandia, relatează AFP și Agerpres.

“Foarte recunoscătoare”, a afirmat adolescenta de 16 ani, anunţând că va dona valoarea premiului – 25.000 de euro – unui număr de patru organizaţii implicate în lupta pentru ”justiţie climatică şi care sprijină locuitorii din regiunile sudice ale planetei, afectaţi deja de urgenţa climatică şi ecologică”.

I am very grateful and honoured to have won the Prix Liberté!

I have decided to donate all the price money €25000 to these 4 organisations dedicated to climate justice: @CARE @adaptationfund @Greenpeace and @350 #prixliberte #ClimateJustice https://t.co/vnLHu2B7vX

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 2, 2019