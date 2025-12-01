INTERNAȚIONAL
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale
Industria de apărare a Rusiei a înregistrat o creștere substanțială a veniturilor anul trecut, în ciuda sancțiunilor occidentale și a prăbușirii exporturilor, susține raportul publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Creșterea vine pe fondul cererii explozive din partea armatei ruse, care alimentează războiul din Ucraina.
Potrivit raportului, „cele două companii rusești din Top 100, Rostec și United Shipbuilding Corporation, și-au majorat veniturile combinate din armament cu 23%, până la 31,2 miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor internaționale care au provocat o penurie de componente”. SIPRI notează că „cererea internă a fost suficientă pentru a compensa veniturile pierdute din cauza scăderii exporturilor de armament”.
Pentru a-și susține efortul militar, Rusia a produs în 2024 aproximativ 1,3 milioane de obuze de artilerie de 152 mm, o creștere de 420% față de 2022, precum și 700 de rachete balistice Iskander cu rază scurtă de acțiune.
La nivel mondial, veniturile industriei de armament au ajuns la 679 miliarde de dolari în 2024, un record și o creștere de 5,9%. Majoritatea creșterii provine din Europa și SUA, însă, pentru prima dată, nouă companii din primele 100 sunt din Orientul Mijlociu. Cererea este alimentată de războaiele din Ucraina și Gaza și de reînarmarea accelerată a Europei.
Două companii și-au dublat veniturile, respectiv Czechoslovak Group, pe fondul inițiativei Pragăi de a furniza muniție Ucrainei, și SpaceX, compania lui Elon Musk, care a intrat pentru prima dată în topul SIPRI al producătorilor globali de armament.
Pentru a răspunde cererii tot mai mari, 17 companii europene au creat noi subsidiare, au achiziționat alte afaceri sau au deschis noi fabrici și linii de producție.
SIPRI avertizează, însă, că restricțiile Chinei asupra exporturilor de materii prime ar putea frâna ritmul reînarmării europene, prin blocaje de aprovizionare. Mai multe companii europene, între care Leonardo și Thales, au identificat explicit acest risc.
„Penuriile actuale vor continua să prelungească timpii de producție și să crească costurile de achiziție, care în unele cazuri sunt deja mult peste buget”, avertizează raportul.
Cele mai mari cinci companii americane și-au majorat veniturile pentru prima dată din 2018, însă se confruntă cu întârzieri masive și depășiri de costuri, în special în programele Lockheed Martin.
Programul F-35 a suferit întârzieri de aproape 238 de zile per avion în 2024, afectând state europene precum Danemarca, Norvegia și Belgia.
Programul submarinelor Columbia-class, destinat Marinei SUA, este estimat la 17 miliarde de dolari peste buget și are deja un decalaj de cel puțin 16 luni pentru prima navă.
Aceste întârzieri duc la „redirecționarea și mai multor resurse ale guvernului [american] de la alte priorități de cheltuieli și subminează planificarea bugetară și militară pe termen lung”, avertizează SIPRI.
REPUBLICA MOLDOVA
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii în perioada 1-9 decembrie.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat.
Discuțiile vor viza:
- aprofundarea dialogului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii;
- evoluțiile socio-economice din Republica Moldova și sprijinul bilateral;
- atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice;
- consolidarea colaborării în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile.
În cadrul deplasării, ministrul Mihai Popșoi va participa la evenimentul public „Drumul euroatlantic al Moldovei: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Institutul Hudson, și va avea întrevederi cu formatori de opinie și reprezentanți ai unor centre analitice din Washington. De asemenea, va acorda interviuri pentru Fox News, CNN, Newsmax, Foreign Affairs și The Washington Post.
Pe data de 6 decembrie, viceprim-ministrul se va întâlni cu reprezentanții comunității moldovenești din Chicago și va vizita două companii gestionate de cetățeni ai Republicii Moldova.
În perioada 7–8 decembrie, Mihai Popșoi se va afla la Raleigh, Carolina de Nord, unde va avea întrevederi cu guvernatorul Josh Stein, secretarul de stat Elaine Marshall și va discuta cu cetățenii moldoveni stabiliți în regiune.
Republica Moldova și Carolina de Nord se bucură de un parteneriat solid și o cooperare exemplară care durează de peste 25 de ani.
INTERNAȚIONAL
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, a declarat luni premierul britanic Keir Starmer, potrivit The Guardian.
„Trebuie să confruntăm realitatea că Brexitul a afectat semnificativ economia noastră”, a afirmat premierul Regatului Unit într-un discurs dedicat situației economice.
El a insistat că țara trebuie să facă pași către o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană, acceptând cu maturitate că acest proces va presupune inevitabile compromisuri.
„Trebuie să facem pași spre o relație mai apropiată cu UE și trebuie să fim maturi în legătură cu acest lucru, să acceptăm că acest proces va presupune compromisuri. Același lucru se aplică relațiilor noastre comerciale cu restul lumii și, așa cum ați văzut deja cu acest guvern, există acorduri care pot fi încheiate dacă ești dispus să construiești relații”, a adăugat Starmer.
De asemenea, premierul britanic a arătat că guvernul a reușit deja să construiască parteneriate solide cu SUA, India și Uniunea Europeană și că acest demers va continua.
„Asta am făcut cu SUA, asta am făcut cu India și asta am făcut cu UE și vom continua să facem acest lucru Vom continua să respingem stagnarea, să confruntăm realitatea și să ne luăm viitorul în propriile mâini”, a subliniat Starmer.
La 5 iunie 1975, cetățenii britanici s-au pronunțat printr-un ”Da” răsunător pentru Europa. 17.378.581 (67.23%) au votat pentru rămânerea în Comunitatea Europeană, strămoșul Uniunii Europene, comparativ cu 8.470.073 (32.77%), cei care s-au pronunțat împotrivă.
După un travaliu al negocierilor care a durat ani, ieșirea oficială a Regatului Unit din Uniunea Europeană s-a produs la 31 ianuarie 2020, după ora Bruxelles-ului, 1 februarie 2020, după ora Londrei, cu addendumul că a existat o perioadă de tranziție, până la 31 decembrie 2020, care a permis acestei țări să se bucure de piața unică și uniunea vamală
RUSIA
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiază o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a promova un plan de pace pentru Ucraina, a anunțat luni Kremlinul, citat de AFP și Reuters, preluat de Agerpres.
Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a precizat că „întrevederea cu Witkoff este prevăzută pentru mâine” și că aceasta va avea loc „în a doua parte a zilei”.
Vizita survine după negocierile bilaterale desfășurate duminică în Florida între delegațiile americană și ucraineană, discuții descrise drept „productive” de secretarul de stat american Marco Rubio. Oficialul a atenționat însă că „mai este mult de lucru” până la conturarea unui acord final.
La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat importanța critică a săptămânii care începe pentru viitorul Ucrainei, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească luni la Paris pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski.
Zelenski se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a accepta un acord de încetare a ostilităților, pe fondul unui grav scandal de corupție care a afectat puternic credibilitatea guvernului său.
Duminică, președintele Donald Trump a apreciat că Ucraina „nu este într-o poziție de forță” din cauza scandalului care l-a determinat pe Zelenski să-l demită pe Andrii Iermak, omul său de încredere și coordonatorul negocierilor cu SUA.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Statele Unite au formulat un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român
Uniunea Europeană și Singapore discută despre consolidarea cooperării digitale prin intermediul Consiliului Parteneriatului digital
Sondaj INSCOP: Marea majoritate a românilor (88,2%) declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor
Regele Charles al III-lea salută legăturile puternice și prietenia româno-britanică într-o scrisoare transmisă lui Nicușor Dan de Ziua Națională
Eurodeputatul Dan Motreanu: Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- ENERGIE4 days ago
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
- PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- ȘTIRI POZITIVE3 days ago
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
- ROMÂNIA2 days ago
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”