Sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian al Turciei

O rachetă balistică lansată din Iran și care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce a traversat Siria și Irakul, a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană ale NATO, a anunțat Ministerul turc al Apărării, citat de Reuters, care precizează că nu este clar care era ținta rachetei.

„O rachetă balistică lansată din Iran, detectată în timp ce traversa spațiul aerian al Irakului și Siriei și se îndrepta către spațiul aerian turc, a fost interceptată în timp util de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mării Mediterane și a fost neutralizată”, a transmis ministerul într-un comunicat miercuri.

Ministerul a precizat că nu au existat victime sau răniți și a adăugat că Ankara își rezervă dreptul de a răspunde oricăror acțiuni ostile îndreptate împotriva sa, avertizând totodată părțile implicate să se abțină de la escaladarea conflictului.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, i-a transmis omologului său iranian protestul Ankarei față de racheta balistică lansată din Iran și îndreptată spre spațiul aerian turc, în cadrul unei convorbiri telefonice, a relatat agenția Reuters.

În timpul convorbirii, Fidan i-a spus și ministrului iranian de externe, Abbas Araqchi, că trebuie evitate orice măsuri care ar putea extinde și mai mult conflictul, a adăugat Reuters.

NATO a condamnat faptul că Iranul a vizat Turcia, a declarat purtătoarea de cuvânt Allison Hart, adăugând că organizația „este ferm alături de toți aliații, inclusiv de Turcia”.

„Postura noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă”, a spus Hart.

Baza aeriană de la Incirlik din Turcia este utilizată de forțe militare străine, în principal de SUA și de alți aliați NATO. Baza se află sub controlul forțelor aeriene turce, dar funcționează ca o bază aeriană comună turco-americană.