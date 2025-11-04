ROMÂNIA
Sistemul Garanție-Returnare „este un exemplu de urmat”, subliniază viceprim-ministrul Tanczos Barna: Sper să fie dus mai departe și în celelalte state membre ale UE și nu numai
Sistemul Garanție-Returnare (SGR) trebuie lăsat să funcționeze fără să-i punem un ghiozdan în spate, când încă nu are vârsta de grădiniță, a declarat, marți, la un eveniment de marcare a doi ani de la lansarea SGR, viceprim-ministru și fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, informează Agerpres.
„A fost o muncă de echipă și au fost discuții grele la început. Am avut viziuni diferite despre cum ar trebui să funcționeze acest sistem, despre care nu prea mai știam mare lucru în practică. Desigur, am văzut alte țări implementând proiecte similare. Am avut studii, le-am găsit în minister, într-adevăr, și s-a lucrat înainte să vin la minister pe acele studii, dar deciziile grele le-am luat împreună cu producătorii și cu retailerii atunci când am pregătit Hotărârea de Guvern. Le mulțumesc pentru răbdare. Au fost momente când am decis cu forcepsul. Așa a fost, așa trebuia să fie, ca să economisim timp și să trecem peste dezbaterile care continuă și astăzi. Sunt obsedat tot timpul de partea goală a paharului. Mai avem de pus în acest pahar și trebuie să fim foarte atenți să nu periclităm, să nu punem în pericol ceea ce s-a construit și ceea ce merge. De aceea, revenind la comparația cu copilul, să nu-i punem ghiozdan în spate când nici n-are vârsta de grădiniță. Deci, sistemul trebuie lăsat să funcționeze”, a spus Tanczos Barna.
Acesta și-a exprimat convingerea că România poate fi așezată pe harta europeană a sistemelor de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.
De asemenea, viceprim-ministrul speră că „acest exemplu să fie dus mai departe și în celelalte state-membre ale Uniunii Europene și nu numai”.
„Este un exemplu bun pentru oricine din Europa și putem să punem România pe harta sistemelor SGR fără să ne fie rușine. Chiar ne putem mândri cu acest lucru. Lucrăm la un proiect în care vom organiza, anul viitor, o conferință internațională pe tema SGR-ului, aici, în România. Sper ca acest exemplu să fie dus mai departe și în celelalte state membre ale Uniunii Europene și nu numai. Cu siguranță, ce s-a construit în România în acești ani este un exemplu de urmat în multe țări. Nu trebuie să ne exportați, să vină să vadă din Polonia cum se face în România, să ia exemplu bun și să continue și ei să facă proiecte similare”, a punctat demnitarul.
Așa cum a amintit și Tanczos Barna, România va găzdui, în martie 2026, Conferința europeană la nivel înalt dedicată Sistemului de Garanție-Returnare.
Sistemul Garanţie Returnare (SGR) este implementat începând cu 30 noiembrie 2023, moment din care românii plătesc o garanţie de 50 de bani când cumpără o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant.
Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul trebuie să îl ducă la într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi primește înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.
Directorul general ICI București a subliniat angajamentul României de a contribui activ la ecosistemul de inovare al NATO
Adrian-Victor Vevera, Directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în calitate de reprezentant național în Comitetul Consultativ al Partenerilor Fondului NATO de Inovare (NATO LPAC – Advisory Committee of the NATO Innovation Fund Partners), a participat luni, 3 noiembrie 2025, la reuniunea plenară a Grupului Consultativ Industrial al NATO (NATO Industrial Advisory Group – NIAG), desfășurată la Senatul României.
Evenimentul a adus împreună lideri ai industriei de apărare din țările membre NATO, specialiști și reprezentanți ai Alianței, într-un cadru de dialog dedicat schimbului de expertiză și promovării inovației tehnologice în sprijinul apărării colective.
În cadrul reuniunii, Adrian-Victor Vevera, Directorul general ICI București a subliniat angajamentul României de a contribui activ la ecosistemul de inovare al NATO și la dezvoltarea tehnologică comună a statelor membre.
„Prin colaborare și investiții în inovare, România contribuie la consolidarea rezilienței Alianței și la construirea unui viitor bazat pe progres tehnologic și securitate durabilă”, a afirmat acesta.
Desfășurată în premieră la București, reuniunea plenară a NIAG a oferit o platformă amplă de colaborare între NATO și sectorul industrial, având ca scop identificarea de direcții concrete prin care tehnologia și cooperarea strategică pot contribui la un mediu internațional mai sigur și mai stabil.
INSCOP: Peste 66% dintre români cred că România merge în direcția greșită. Pesimismul, mai accentuat în mediul rural
Doar 24% dintre români consideră că direcția în care merge România este una bună, în timp ce 66,3% sunt de părere că direcția este una proastă, potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.
BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.
Datele au fost culese în perioada 25 octombrie -2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu telefonic prin intermediul chestionarului, volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.
În privința direcției în care se îndreaptă România, 24% dintre cetățeni consideră că țara merge într-o direcție bună, în timp ce 66,3% cred că direcția este una greșită. Alți 9,6% dintre respondenți nu știu sau nu au dorit să răspundă la această întrebare.
Optimiștii se regăsesc în proporții relativ similare între sexe: 23% dintre bărbați și 25% dintre femei apreciază că România se află pe un drum bun. Pe grupe de vârstă, încrederea în direcția țării este mai ridicată în rândul tinerilor: 33% dintre cei între 18 și 29 de ani, 25% dintre cei între 30 și 44 de ani, 24% dintre cei între 45 și 59 de ani și 20% dintre persoanele peste 60 de ani.
Nivelul de educație influențează semnificativ percepția: 43% dintre respondenții cu studii superioare cred că țara merge într-o direcție bună, comparativ cu 19% dintre cei cu educație medie și tot 19% dintre cei cu educație primară. De asemenea, 29% dintre locuitorii din mediul urban sunt optimiști, față de doar 18% dintre cei din mediul rural. Printre categoriile socio-profesionale, 29% dintre angajații la stat și 25% dintre cei din mediul privat privesc cu încredere evoluția țării.
Pe de altă parte, peste două treimi dintre români (66,3%) cred că direcția în care merge România este una greșită. Percepția negativă este împărtășită de 69% dintre bărbați și 63% dintre femei, dar și de 56% dintre tineri (18–29 ani), 67% dintre cei între 30 și 59 de ani și 69% dintre persoanele peste 60 de ani.
De asemenea, 70% dintre respondenții cu educație primară, 71% dintre cei cu educație medie și 50% dintre cei cu studii superioare consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Pesimismul este mai accentuat în mediul rural (73%) decât în cel urban (61%), iar în funcție de statutul profesional, 66% dintre angajații la stat și 66% dintre cei din mediul privat împărtășesc aceeași opinie.
Nicușor Dan îl primește miercuri la Cotroceni pe secretarul general NATO Mark Rutte: Creșterea securității României și amenințările de pe flancul estic, temele centrale ale discuțiilor
Președintele Nicușor Dan îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, transmite marți Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, deschizând lucrările oficiale ale acestuia.
Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului NATO pentru Industrie este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Sustenabilitate”. Forumul se va baza pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la definirea modului în care sunt investite aceste fonduri pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.
Pe agenda discuțiilor de la Cotroceni ale președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică. Potrivit NATO, înaltul oficial se va mai întâlni cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dar și cu alți oficiali.
Rutte efectuează prima sa vizită în România în calitatea de secretar general al NATO, funcție pentru care a concurat anul trecut cu fostul președinte român Klaus Iohannis.
Anterior, Rutte s-a aflat ultima oară în România în toamna anului 2022 în calitate de prim-ministru al Olandei, când s-a deplasat alături de Iohannis la grupul de luptă al NATO de la Cincu, unde Țările de Jos aveau soldați dislocați.
Vizita secretarului general al NATO în România coincide și cu faptul că România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
