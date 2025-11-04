Sistemul Garanție-Returnare „este un exemplu de urmat”, subliniază viceprim-ministrul Tanczos Barna: Sper să fie dus mai departe și în celelalte state membre ale UE și nu numai

Sistemul Garanție-Returnare (SGR) trebuie lăsat să funcționeze fără să-i punem un ghiozdan în spate, când încă nu are vârsta de grădiniță, a declarat, marți, la un eveniment de marcare a doi ani de la lansarea SGR, viceprim-ministru și fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, informează Agerpres.

„A fost o muncă de echipă și au fost discuții grele la început. Am avut viziuni diferite despre cum ar trebui să funcționeze acest sistem, despre care nu prea mai știam mare lucru în practică. Desigur, am văzut alte țări implementând proiecte similare. Am avut studii, le-am găsit în minister, într-adevăr, și s-a lucrat înainte să vin la minister pe acele studii, dar deciziile grele le-am luat împreună cu producătorii și cu retailerii atunci când am pregătit Hotărârea de Guvern. Le mulțumesc pentru răbdare. Au fost momente când am decis cu forcepsul. Așa a fost, așa trebuia să fie, ca să economisim timp și să trecem peste dezbaterile care continuă și astăzi. Sunt obsedat tot timpul de partea goală a paharului. Mai avem de pus în acest pahar și trebuie să fim foarte atenți să nu periclităm, să nu punem în pericol ceea ce s-a construit și ceea ce merge. De aceea, revenind la comparația cu copilul, să nu-i punem ghiozdan în spate când nici n-are vârsta de grădiniță. Deci, sistemul trebuie lăsat să funcționeze”, a spus Tanczos Barna.

Acesta și-a exprimat convingerea că România poate fi așezată pe harta europeană a sistemelor de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

De asemenea, viceprim-ministrul speră că „acest exemplu să fie dus mai departe și în celelalte state-membre ale Uniunii Europene și nu numai”.

„Este un exemplu bun pentru oricine din Europa și putem să punem România pe harta sistemelor SGR fără să ne fie rușine. Chiar ne putem mândri cu acest lucru. Lucrăm la un proiect în care vom organiza, anul viitor, o conferință internațională pe tema SGR-ului, aici, în România. Sper ca acest exemplu să fie dus mai departe și în celelalte state membre ale Uniunii Europene și nu numai. Cu siguranță, ce s-a construit în România în acești ani este un exemplu de urmat în multe țări. Nu trebuie să ne exportați, să vină să vadă din Polonia cum se face în România, să ia exemplu bun și să continue și ei să facă proiecte similare”, a punctat demnitarul.

Așa cum a amintit și Tanczos Barna, România va găzdui, în martie 2026, Conferința europeană la nivel înalt dedicată Sistemului de Garanție-Returnare.

Sistemul Garanţie Returnare (SGR) este implementat începând cu 30 noiembrie 2023, moment din care românii plătesc o garanţie de 50 de bani când cumpără o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant.

Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul trebuie să îl ducă la într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi primește înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.