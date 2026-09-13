Sistemul universal de sănătate al Europei, sub o presiune fără precedent: Inovarea și prevenția, două direcții pentru combaterea vulnerabilităților

Sistemul universal de sănătate al Europei se află sub o presiune fără precedent, pe fondul provocărilor demografice, al bolilor cronice și al tensiunilor geopolitice, iar inovarea și prevenția sunt esențiale pentru menținerea sustenabilității acestuia pentru generațiile viitoare, a transmis comisarul european pentru sănătate, Oliver Vahrley.

„Aici, în Europa, sistemul universal de sănătate este unic și se bazează pe un principiu simplu: oamenii din întreaga societate ar trebui să aibă acces la cele mai bune îngrijiri și tratamente disponibile atunci când au nevoie de ele. Însă acest sistem se află sub o presiune fără precedent”, a subliniat oficialul european.

În acest context, Europa trebuie să acționeze pe două fronturi: să inoveze pentru a găsi soluții la problemele de sănătate și să investească în prevenție pentru a reduce apariția acestora.

Comisarul a evidențiat rolul biotehnologiei, care poate contribui la dezvoltarea unor diagnostice mai precise și a unor tratamente personalizate. Deși Europa este puternică în cercetare și producție, aceasta rămâne vulnerabilă în transformarea descoperirilor științifice în produse care ajung pe piață și, în cele din urmă, la pacienți. Biotech Act urmărește să răspundă acestei vulnerabilități.

Planul SafeHearts vizează bolile cardiovasculare, dintre care aproape 80% pot fi prevenite. Potrivit comisarului, fiecare euro investit în prevenție poate economisi cel puțin patru euro din viitoarele costuri ale asistenței medicale, iar printre primele măsuri avute în vedere se numără o recomandare a Consiliului privind controalele de sănătate pentru bolile cardiovasculare.