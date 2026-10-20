Situația de securitate din Marea Neagră cere un răspuns ferm din partea UE, avertizează Victor Negrescu: „România și Bulgaria nu trebuie lăsate să gestioneze singure aceste provocări”

Situația de securitate din Marea Neagră cere un răspuns ferm din partea Uniunii Europene, a transmis marți vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în cadrul unei dezbateri privind securitatea în regiunea Mării Negre, desfășurate în plenul legislativului european. Acesta a cerut finanțarea și operaționalizarea urgentă a Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu un rol central pentru Constanța, precum și fonduri europene suplimentare pentru regiunile afectate de război.

„Situația de securitate din Marea Neagră cere un răspuns ferm din partea Uniunii Europene, deoarece vedem ce se întâmplă: nave civile atacate, drone care încalcă spațiul aerian românesc și european, comunități afectate de războiul de la granițele noastre”, a subliniat Victor Negrescu.

De asemenea, vicepreședintele Parlamentului European a subliniat că efectele sunt deja resimțite, transporturile sunt perturbate, turismul și economiile locale au avut de suferit, iar oamenii sunt îngrijorați.

„Nu putem aștepta următorul incident grav pentru a acționa, inclusiv prin astfel de dezbateri. De aceea, în rezoluția Parlamentului European, solicităm finanțarea și operaționalizarea urgentă a Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu un rol central pentru Constanța. Avem un calendar clar și capacități reale de supraveghere și intervenție”, a punctat acesta.

În intervenția sa, Negrescu a cerut și fonduri europene suplimentare pentru regiunile afectate, inclusiv pentru sectoarele economice care au avut de suferit și pentru protejarea comunităților locale.

„România și Bulgaria nu trebuie să fie lăsate să gestioneze singure aceste provocări. Europa și NATO trebuie să acționeze, iar acest lucru trebuie să se întâmple acum”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.

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Dezbaterea are loc în contextul atacurilor recente cu drone asupra mai multor nave din Marea Neagră, în largul coastelor României și Bulgariei. În ultimele luni, aeronavele rusești și vehiculele aeriene fără pilot au încălcat, de asemenea, în mod repetat spațiul aerian al mai multor state membre ale Uniunii Europene.