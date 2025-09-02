U.E.
„Situația de securitate în Europa va rămâne dificilă și imprevizibilă pe termen lung”, avertizează președintele Finlandei: „Avem nevoie de o apărare colectivă credibilă pentru flancul estic al Europei”
„Situația de securitate în Europa va continua să fie provocatoare”, a avertizat președintele Finlandei, Alexander Stubb, care s-a arătat „nu foarte optimist” în privința unui cadru de pace în Ucraina, având în vedere că Putin continuă să „testeze răbdarea tuturor”, informează The Guardian.
Liderul finlandez a susținut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul lituanian, Gitanas Nauseda, care declara în urmă cu o zi că „înțelege că situația actuală este foarte gravă și foarte fragilă”, într-o referire la numeroasele incidente cu drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al țărilor aflate pe flancul estic al NATO.
Stubb, unul dintre liderii europeni care au o relație de lucru bună cu președintele american Donald Trump, a atras atenția asupra riscurilor actuale asociate situației geopolitice din Europa.
„Evaluarea noastră comună este că situația de securitate din Europa va rămâne dificilă și imprevizibilă pe termen lung. În aceste vremuri tulburi, este important să aveți aliați apropiați, precum Lituania și Finlanda. Avem nevoie de o apărare colectivă credibilă pentru flancul estic al Europei”, a afirmat el.
Făcând referire la lipsa de progres cu privire la Ucraina, președintele finlandez a declarat că nu este „foarte optimist că vom obține o încetare a focului sau un cadru pentru negocieri de pace în viitorul apropiat”, având în vedere că Putin amână orice discuții.
El a evidențiat că Europa ar trebui, „evident, să continue dialogul și colaborarea” cu președintele american Donald Trump „care deține în mare măsură controlul”, recunoscând că Putin „testează răbdarea tuturor”.
Întrebat separat despre discuțiile în curs privind garanțiile de securitate, Stubb – care a făcut parte din delegația europeană care l-a vizitat pe Trump la Washington – a răspuns: „„Trebuie să coordonăm măsurile de securitate cu Statele Unite, care vor asigura, în esență, sprijinul necesar în acest sens. Acesta este obiectivul nostru principal în acest moment. Ne concentrăm asupra acestor aspecte împreună cu șefii noștri de apărare, care elaborează planuri concrete privind modul în care ar putea arăta acest tip de operațiune, și subliniez, după acordul de pace. De asemenea, discutăm acest aspect și la nivel politic, de exemplu, joi. Așadar, facem progrese în această privință și sperăm să găsim în curând o soluție”, a mai spus Stubb, făcând referire la reuniunea Coaliției de Voință care va avea loc joi și la care va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Stubb a avertizat, de asemenea, că summitul Chinei cu Rusia și India a adus aminte tuturor de „competiția continuă (privind formarea) noii ordini mondiale”.
„Ceea ce am văzut odată cu Grupul de Cooperare de la Shanghai este ceea ce observăm de mai mult timp în culise, și anume o încercare de a submina unitatea Occidentului global. Mesajul meu, nu numai pentru colegii mei europeni, ci mai ales pentru Statele Unite, este că, dacă nu vom promova o politică externă mai cooperantă și mai demnă, în special cu țările din sudul globului, precum India, vom pierde acest joc”, a fost avertismentul transmis de președintele Finlandei.
La rândul său, președintele lituanian Gitanas Nauseda a făcut apel la accelerarea adoptării celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei și de a continua eforturile pentru ca Ucraina să devină membru al UE până la 2030, această ultimă remarcă fiind un îndemn indirect către Ungaria de a nu mai bloca deschiderea clusterelor de negociere.
Și Nauseda a remarcat pericolul sprijinului pe care Rusia îl primește din partea Chinei și Indiei, estimând că probabil „înseamnă că va fi mai complicat să se identifice soluții între SUA, Rusia și Ucraina”.
Președintele lituanian a insistat asupra faptului că atitudinea Rusiei determină o asumpție potrivit căreia Moscova „nu dorește pacea și, astfel, pacea poate fi obținută doar prin forță , prin măsuri poarte puternice pe care comunitatea internațională ar trebui să le pună în aplicare”.
Ideea că un armistițiu în Ucraina nu va veni prea curând, în pofida eforturilor de pace ale SUA și UE, este din ce în ce mai răspândită în rândul europenilor.
Recent, cancelarul german Friedrich Merz mărturisea că „nu își face iluzii” cu privire la obținerea unei încetări a focului în țara invadată de Putin și a evidențiat prioritatea principală a Berlinului, aceea de a sprijini armata ucraineană pentru a continua să se apere.
U.E.
Germania cere Europei să-și sprijine propriile topitorii de cupru prin limitarea livrărilor „uriașe” de deșeuri de cupru către China, ca parte a eforturilor de a asigura reziliența economiilor europene
Europa trebuie să își sprijine propriile topitorii de cupru prin limitarea livrărilor „uriașe” de deșeuri de cupru către China, a fost semnalul transmis de ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, o declarație care ar putea deschide un nou front în disensiunile comerciale dintre Uniunea Europeană și China, anunță Bloomberg, citat de Agerpres.
„Chinezii cumpără cantități uriașe de deșeuri de cupru de pe piață. Mari topitorii de cupru din Germania nu mai obțin materia primă de care au nevoie”, a spus Katherina Reiche la un eveniment organizat luni de Siemens Energy AG la Berlin.
Preocuparea legată de exportul de materii prime către China evidențiază o politizare în creștere a aprovizionării globale cu materii prime, care s-a accelerat în contextul agendei protecționiste a președintelui american Donald Trump.
Orice măsură luată de Uniunea Europeană pentru a reduce aprovizionarea ar agrava problemele comerciale – inclusiv exporturile de vehicule electrice ale Chinei – care au generat tensiuni în relațiile dintre Bruxelles și Beijing.
Reiche a afirmat că ar trebui să existe politici la nivel european pentru a se asigura că China nu poate pur și simplu să depășească ofertele topitoriilor europene pentru a scoate deșeurile metalice din regiune, fără a specifica ce restricții ar putea fi implementate. Acest subiect ar trebui să facă parte dintr-un concept mai larg privind reziliența economiilor europene, a afirmat ea.
China a stimulat achizițiile de deșeuri de cupru în ultimii cinci ani, pe măsură ce propriile topitorii și-au crescut producția, iar aprovizionarea cu minereu de cupru extras din mine a devenit mai costisitoare. Însă anul acesta s-a înregistrat o dinamică suplimentară, China căutând aprovizionarea din multe alte țări după prăbușirea transporturilor directe de deșeuri din SUA, care reprezintă de obicei cea mai mare sursă.
Reiche a solicitat, de asemenea, măsuri pentru promovarea exploatării miniere a litiului și a pământurilor rare în Germania.
Cuprul, un metal cu proprietăți termice și conductoare excepționale, este folosit în diverse sectoare, de la electrotehnică, până la sectorul energetic.
Acest minereu este vital în contextul eforturilor de consolidare a securității și apărării europene, dar și pe fondul tranziției verzi.
SUA
De la erou la zero: Cum a eșuat politica externă a lui Donald Tusk înaintea primirii noului președinte polonez Karol Nawrocki la Casa Albă de către Trump (Politico)
Locul privilegiat al Poloniei la masa deciziilor de vârf în politica externă europeană a durat doar aproximativ un an și jumătate, acum fiind torpilată de un război politic deschis între noul președinte al țării Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk, un veteran al politicii naționale și europene, scrie Politico Europe într-un amplu material în pregătirea vizitei pe care Nawrocki o va efectua miercuri, 3 septembrie, la Casa Albă.
“Polonia a lipsit de la reuniunea de criză de la Casa Albă, la care lideri europeni de prim rang s-au grăbit să ajungă la Washington pentru a-l proteja pe Volodimir Zelenski de Donald Trump. O încercare anterioară de a revitaliza Triunghiul de la Weimar dintre Polonia, Germania și Franța se estompează pe măsură ce Parisul și Berlinul își încălzesc relațiile pe cont propriu, iar statutul Poloniei ca unul dintre cei mai importanți aliați ai Kievului este subminat de bătăliile politice privind refugiații ucraineni”, scrie Politico Europe.
Aceste diviziuni interne vor fi pe deplin vizibile miercuri, când noul președinte de dreapta Karol Nawrocki se va afla la Casa Albă pentru a-și vizita aliatul politic Trump, care a făcut campanie deschisă pentru el în timpul alegerilor prezidențiale poloneze de la începutul acestui an, găzduindu-l pe Nawrocki în Biroul Oval.
Antipatie reciprocă
Această vizită îl nemulțumește pe premierul pro-UE Donald Tusk, care i-a transmis lui Nawrocki un mesaj critic, amintindu-i că, potrivit Constituției Poloniei, politica externă este stabilită de guvernul condus de premier.
„Probabil va dura ceva timp până când biroul președintelui va înțelege regulile jocului și consecințele prevederilor constituționale. Voi explica și voi informa cu răbdare cum ar trebui să arate o asemenea cooperare”, a ironizat Tusk.
Vizita se transformă într-o demonstrație de forță între cei doi politicieni, a căror antipatie reciprocă este evidentă. Astfel, Biroul lui Nawrocki a reacționat cu dispreț la instrucțiunile primite de la Ministerul de Externe privind obiectivele vizitei în SUA. Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, le-a numit o „glumă” tipărită pe o singură pagină.
Ministerul de Externe a replicat că era „de fapt poziția guvernului polonez, care prin natura sa este concisă”, în timp ce ministrul Radek Sikorski se află și la el la Washington cu ocazia acestei vizite.
Dar guvernul de la Varșovia insistă că Tusk deține frâiele. „Președintele reprezintă Polonia, dar prezintă poziția statului, care este poziția guvernului, chiar dacă nu este de acord cu ea. Nu pot exista două politici externe pentru un singur stat”, a declarat pentru presa poloneză purtătorul de cuvânt al MAE, Paweł Wroński.
Luptă pentru putere: cine conduce Polonia?
Bătălia face parte dintr-un război mai amplu privind cine conduce Polonia.
Tusk conduce o coaliție centristă care a preluat puterea în decembrie 2023, după ce a înlăturat guvernul PiS, aflat la putere timp de opt ani. Nawrocki a fost susținut de PiS, iar victoria sa din iunie, plus revenirea lui Trump la Casa Albă, au afectat speranțele lui Tusk de a readuce Polonia complet în mainstream-ul UE. Totuși, Tusk a reușit să deblocheze miliarde de euro din fonduri europene înghețate de Bruxelles din cauza îngrijorărilor că fostul guvern PiS politiza justiția și submina statul de drept. Guvernul său a fost, de asemenea, primit înapoi la masa deciziilor din UE — sprijinit de armata în creștere rapidă a Poloniei, de bugetul său de apărare și de performanțele economice remarcabile.
Acum însă este prins într-un război de gherilă cu Nawrocki, care își folosește mandatul național pentru a-și asuma un rol mai mare, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. La o întâlnire tensionată săptămâna trecută între Nawrocki și Cabinetul lui Tusk, președintele a încercat să se implice în detaliile unui proiect de construire a unui aeroport în centrul Poloniei, l-a mustrat pe ministrul de finanțe și a cerut guvernului să-și actualizeze programul pentru a include propriile promisiuni electorale.
Deși nu îi va fi ușor să-l răstoarne pe Tusk pe plan intern, Nawrocki are mai multă libertate în afara țării.
Călătoria la Washington va fi prima vizită externă a lui Nawrocki — un semn al importanței Statelor Unite pentru Polonia, dar și al legăturilor politice dintre președintele polonez și cel american.
Nawrocki și Trump vor purta „discuții bilaterale, nu doar despre Ucraina, ci și despre securitatea Poloniei. Trebuie să ne concentrăm pe amenințările la adresa Poloniei, pentru că sunt multe. Asta nu înseamnă că nu vom vorbi despre viitorul Ucrainei, pentru că Polonia nu poate fi lăsată pe dinafară din acea discuție”, a declarat Marcin Przydacz, consilierul de politică externă al lui Nawrocki, la începutul acestei săptămâni.
Tusk și Nawrocki urmează să aibă o întâlnire bilaterală înainte de vizita la Washington; alianța cu SUA este considerată crucială pentru securitatea Poloniei de toate taberele din această țară profund divizată.
U.E.
Ministrul german al Apărării critică ideea Ursulei von der Leyen de a discuta despre desfășurarea multinațională de trupe în Ucraina post-conflict înainte de negocieri de pace: Este „fundamental greșit”
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat decizia președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a vântura în spațiul public ideea de planuri de desfășurarea a unor trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate pe termen lung pentru țara invadată de Rusia, informează Politico Europe.
Pistorius a evidențiat că este „profund greșit” să discuți despre astfel de opțiuni înainte de negocieri de pace.
„Uniunea Europeană nu are responsabilități și competențe în ceea ce privește desfășurarea de trupe — pentru nimeni și pentru nimic”, a declarat ministrul reporterilor la o bază militară din orașul Troisdorf, din vestul Germaniei. „Mă abțin să confirm sau să comentez în vreun fel astfel de considerații”, a continuat acesta.
El a recunoscut că guvernele analizează ce ar fi posibil „în ce condiții și cu ce rezerve”, dar a subliniat: „Consider că este total greșit să discutăm acest lucru public, în acest moment”.
Comentariile lui Boris Pistorius reprezintă o reacție la interviul acordat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru publicat Financial Times, în care a spus că Europa conturează „planuri relativ precise” pentru o desfășurare multinațională de trupe în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict.
Președinta Comisiei Europene a declarat că planurile ar putea implica zeci de mii de soldați din țările europene, cu sprijinul SUA în domenii precum informații și comandă.
Von der Leyen a susținut că garanțiile solide sunt „extrem de importante” pentru a proteja Ucraina împotriva unei viitoare agresiuni rusești și pentru a proteja securitatea Europei.
Ea a salutat, de asemenea, disponibilitatea președintelui american Donald Trump de a contribui cu ceea ce ea a descris ca fiind o „garanție de securitate similară articolului 5” pentru Kiev, o referire la angajamentul NATO de apărare comună.
Ideea staționării trupelor occidentale în Ucraina este extrem de controversată. Franța și Marea Britanie discută această chestiune, SUA și alte țări NATO, precum Polonia, au exclus trimiterea de trupe, în timp ce altele nu au luat încă o decizie clară.
