„Situația de securitate în Europa va rămâne dificilă și imprevizibilă pe termen lung”, avertizează președintele Finlandei: „Avem nevoie de o apărare colectivă credibilă pentru flancul estic al Europei”

„Situația de securitate în Europa va continua să fie provocatoare”, a avertizat președintele Finlandei, Alexander Stubb, care s-a arătat „nu foarte optimist” în privința unui cadru de pace în Ucraina, având în vedere că Putin continuă să „testeze răbdarea tuturor”, informează The Guardian.

Liderul finlandez a susținut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul lituanian, Gitanas Nauseda, care declara în urmă cu o zi că „înțelege că situația actuală este foarte gravă și foarte fragilă”, într-o referire la numeroasele incidente cu drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al țărilor aflate pe flancul estic al NATO.

Stubb, unul dintre liderii europeni care au o relație de lucru bună cu președintele american Donald Trump, a atras atenția asupra riscurilor actuale asociate situației geopolitice din Europa.

„Evaluarea noastră comună este că situația de securitate din Europa va rămâne dificilă și imprevizibilă pe termen lung. În aceste vremuri tulburi, este important să aveți aliați apropiați, precum Lituania și Finlanda. Avem nevoie de o apărare colectivă credibilă pentru flancul estic al Europei”, a afirmat el.

Făcând referire la lipsa de progres cu privire la Ucraina, președintele finlandez a declarat că nu este „foarte optimist că vom obține o încetare a focului sau un cadru pentru negocieri de pace în viitorul apropiat”, având în vedere că Putin amână orice discuții.

El a evidențiat că Europa ar trebui, „evident, să continue dialogul și colaborarea” cu președintele american Donald Trump „care deține în mare măsură controlul”, recunoscând că Putin „testează răbdarea tuturor”.

Întrebat separat despre discuțiile în curs privind garanțiile de securitate, Stubb – care a făcut parte din delegația europeană care l-a vizitat pe Trump la Washington – a răspuns: „„Trebuie să coordonăm măsurile de securitate cu Statele Unite, care vor asigura, în esență, sprijinul necesar în acest sens. Acesta este obiectivul nostru principal în acest moment. Ne concentrăm asupra acestor aspecte împreună cu șefii noștri de apărare, care elaborează planuri concrete privind modul în care ar putea arăta acest tip de operațiune, și subliniez, după acordul de pace. De asemenea, discutăm acest aspect și la nivel politic, de exemplu, joi. Așadar, facem progrese în această privință și sperăm să găsim în curând o soluție”, a mai spus Stubb, făcând referire la reuniunea Coaliției de Voință care va avea loc joi și la care va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Stubb a avertizat, de asemenea, că summitul Chinei cu Rusia și India a adus aminte tuturor de „competiția continuă (privind formarea) noii ordini mondiale”.

„Ceea ce am văzut odată cu Grupul de Cooperare de la Shanghai este ceea ce observăm de mai mult timp în culise, și anume o încercare de a submina unitatea Occidentului global. Mesajul meu, nu numai pentru colegii mei europeni, ci mai ales pentru Statele Unite, este că, dacă nu vom promova o politică externă mai cooperantă și mai demnă, în special cu țările din sudul globului, precum India, vom pierde acest joc”, a fost avertismentul transmis de președintele Finlandei.

La rândul său, președintele lituanian Gitanas Nauseda a făcut apel la accelerarea adoptării celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei și de a continua eforturile pentru ca Ucraina să devină membru al UE până la 2030, această ultimă remarcă fiind un îndemn indirect către Ungaria de a nu mai bloca deschiderea clusterelor de negociere.

Și Nauseda a remarcat pericolul sprijinului pe care Rusia îl primește din partea Chinei și Indiei, estimând că probabil „înseamnă că va fi mai complicat să se identifice soluții între SUA, Rusia și Ucraina”.

Președintele lituanian a insistat asupra faptului că atitudinea Rusiei determină o asumpție potrivit căreia Moscova „nu dorește pacea și, astfel, pacea poate fi obținută doar prin forță , prin măsuri poarte puternice pe care comunitatea internațională ar trebui să le pună în aplicare”.

Ideea că un armistițiu în Ucraina nu va veni prea curând, în pofida eforturilor de pace ale SUA și UE, este din ce în ce mai răspândită în rândul europenilor.

Recent, cancelarul german Friedrich Merz mărturisea că „nu își face iluzii” cu privire la obținerea unei încetări a focului în țara invadată de Putin și a evidențiat prioritatea principală a Berlinului, aceea de a sprijini armata ucraineană pentru a continua să se apere.