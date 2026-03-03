Situația din Iran și Orientul Mijlociu. Comisia Europeană a stabilit două priorități: sprijinirea statelor membre și protejarea cetățenilor UE de consecințele negative ale evenimentelor

Comisia Europeană a stabilit două priorități cu privire la situația din Iran și Orientul Mijlociu și la consecințele acesteia asupra Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convocat luni o reuniune a Colegiului de Securitate pentru a aborda aceste aspecte.

„Activitatea Comisiei va fi ghidată de două priorități: sprijinirea statelor membre și protejarea cetățenilor UE de consecințele negative ale evenimentelor care se desfășoară în Iran și în Orientul Mijlociu”, arată un comunicat al instituției europene.

Conform sursei, domeniile care vor primi o atenție sporită sunt următoarele:

Intensificarea sprijinului acordat eforturilor de evacuare și repatriere ale statelor membre, inclusiv prin mecanismul UE de protecție civilă și al Centrului de coordonare a răspunsului în situații de urgență, colaborând îndeaproape cu delegațiile UE

Consolidarea monitorizării riscurilor de perturbare a transporturilor, în special în zona Strâmtorii Ormuz și a Mării Roșii, și intensificarea coordonării cu companiile aeriene, companiile de transport maritim și autoritățile naționale.

Monitorizarea îndeaproape a evoluției prețurilor la energie și a aprovizionării. Comisia Europeană va convoca un grup operativ pentru energie cu statele membre, în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie, prima reuniune fiind prevăzută pentru această săptămână.

Menținerea unei vigilențe sporite și a unei cooperări strânse cu Europol și statele membre în ceea ce privește potențialele riscuri pentru securitatea internă.

Îmbunătățirea gradului de pregătire în privința migrației prin monitorizarea mai atentă a tendințelor și prin cooperarea consolidată cu agențiile relevante ale ONU și cu țările partenere.

Luni, președinta Comisiei Europene a lansat un apel la o soluție „diplomatică” durabilă pentru criza din Iran, afirmând că blocul european va depune eforturi susținute pentru a se pregăti pentru „consecințele acestor evenimente recente”.

Transporturile de petrol și gaze au încetat în mare parte să mai părăsească Golful Persic în weekend, în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, pe fondul informațiilor potrivit cărora forțele iraniene au avertizat navele să nu treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Așadar, există riscul ca Europa să se confrunte cu o creștere a prețurilor la energie ca urmare a unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea exercita o presiune suplimentară asupra economiei europene și ar expune dependența aproape totală a acesteia de combustibilii fosili străini.

Dincolo de problemele privind aprovizionarea cu energie, mulți dintre cetățenii europeni se află prinși în statele din zonă, printre ei și români.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul său din Emiratele Arabe Unite și cu cel din Egipt despre siguranța românilor, după ce luni noaptea au aterizat pe aeroportul internațional Otopeni două zboruri de repatriere asistată din Orientul Mijlociu.