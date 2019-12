Situația din Republica Moldova, prezentată de România la nivelul Consiliului UE. Bogdan Aurescu: Sprijinul financiar și politic trebuie condiționat strict de realizarea reformelor

România va rămâne un susţinător puternic al extinderii Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o, luni, cu omologul din Germania, Heiko Maas, în marja participării la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe de la Bruxelles. Mai mult, șeful diplomației române a subliniat că Bucureștiul va continua să susțină parcursul european al Republicii Moldova cu condiția continuării reformelor democratice.

Întrevederea a prilejuit un schimb de opinii cu privire la domeniile de cooperare româno-germană, în dialogul dintre cei doi miniştri fiind evidenţiat caracterul strategic al relaţiei dintre cele două ţări, cu accent pe dialogul politico-diplomatic dinamic, cooperarea economică în continuă creştere şi pe contactele interumane puternice, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Excellent discussion with 🇩🇪 FM @HeikoMaas @ 🇪🇺#FAC, underlining the positive dynamics of the 🇷🇴 -🇩🇪 strategic relations. Sharing similar position on EU enlargement. Discussed RO access to Schengen, situation in R. Moldova & other key issues on EU’s foreign affairs agenda. pic.twitter.com/85A3oEcQ68

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) December 9, 2019