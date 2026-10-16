Situația din Ucraina este „cu adevărat gravă”, iar discuțiile cu SUA sunt „foarte dificile”, avertizează șefa diplomației UE

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat vineri, înaintea celei de-a doua zile a reuniunii de toamnă a Consiliului European, că situația din Ucraina este „cu adevărat gravă”, în condițiile în care „Rusia nu dă niciun semn că ar dori să pună capăt acestui război sau să accepte vreun fel de armistițiu ori de pace”, relatează The Guardian.

„Trebuie să sprijinim Ucraina și pentru a o ajuta să treacă peste iarnă, deoarece aceasta va fi grea. De aceea, trebuie cu adevărat să-i ajutăm pe ucraineni să supraviețuiască și să-și apere țara”, a avertizat Kallas.

Kallas a spus că se aștepta ca problema activelor rusești înghețate să fie readusă în discuție în cursul zilei.

De asemenea, aceasta a afirmat că „am convenit că nu vom restitui activele înghețate decât dacă Rusia plătește despăgubiri de război Ucrainei”.

Șefa diplomației UE a spus că Uniunea Europeană „încearcă să-i convingă și pe partenerii americani” că trebuie exercitate presiuni mai mari asupra Moscovei.

„Dar se poate vedea că, în acest moment, este foarte dificil cu aliații noștri americani”, a punctat aceasta.

Joi, înaintea începerii reuniunii de toamnă a Consiliului European, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că presiunile pentru oprirea războiului trebuie îndreptate către agresor, nu către victimă, pentru a o determina să se predea.

„A pune presiune asupra Ucrainei nu este abordarea corectă. De aceea, Europa este alături de Ucraina”, a subliniat aceasta.