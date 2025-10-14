FONDURI EUROPENE
„Situație absolut paradoxală”. Ministrul Dragoș Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a arătat că România se află într-o situație absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% cumva cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent, dar, în același timp, stă pe un munte de bani, informează Agerpres.
„Suntem într-un moment în care vorbim despre ambiția României de a-și găsi locul firesc în Europa prin forța propriului capital (…) România este într-o situație absolut paradoxală. A avut un deficit bugetar de 9,3% și încearcă să termine anul acesta cu 8,4%, cumva cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent”, a arătat Pîslaru.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a evidențiat, în același timp, că țara noastră „stă pe un munte de bani europeni și, în acest moment, în portofoliu pe care îl am doar eu, deci nu pun Agricultura și Dezvoltarea rurală, am 55 de miliarde de euro la dispoziție pentru a fi investiți în economia românească, dintre care o parte, cam 13 miliarde din cei 21,5 miliarde care vor rămâne în Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt încă necheltuiți și trebuie cheltuiți până anul viitor, în 31 august”.
„Cumva, acest lucru ne arată, paradoxal, faptul că noi avem încă o abordare duală: bani europeni și banii naționali, gândiți în mod diferit. Legat de perioada următoare, matematic, dacă bineînțeles lucrurile se întâmplă așa cum sunt acum planificate, România ar urma să poată absorbi 13 miliarde de euro prin PNRR, la care se adaugă circa 5 miliarde de euro pe Coeziune. Cam aici ajungem anul acesta… Suntem la 4,6 – 4,7 miliarde pe Politica de Coeziune”, a menționat Pîslaru, la conferința CursDeGuvernare.
Acesta a prezentat și un stadiu al nivelului de absorbție a fondurilor europene.
Astfel, din totalul de 31 de miliarde de euro nerambursabili la dispoziție, s-au cheltuit aproximativ 5,5 miliarde până acum, iar pe baza unor calcule matematice elementare, undeva spre 15 miliarde de euro ar trebui să poată fi absorbiți până la sfârșitul anului viitor.
Dragoș Pîslaru a explicat că „acest lucru ar însemna cam de două ori capacitatea maximă pe care a avut-o România vreodată de absorbție: 8,6 miliarde a fost în anul 2023, 8,3 miliarde în 2016… de fiecare dată la sfârșitul unei perioade de programare, când practic îngrămădeam toate lucrurile ca să ne iasă absorbția”.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în luna septembrie că România a convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%.
Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, Comisia Europeană a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României.
FONDURI EUROPENE
Alexandru Nazare: Nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei privind suspendarea fondurilor europene în contextul actual
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri seara, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern în care a fost aprobat proiectul de rectificare bugetară, că, în contextul actual, nu mai poate fi vorba de activarea clauzei privind suspendarea fondurilor europene. Aceasta, a explicat el, se datorează atât adoptării pachetului unu de reformă, cât și prevederilor deja incluse în pachetul doi, precum și măsurilor luate până acum.
„În zilele următoare vom intra din nou în discuție cu Comisia Europeană pentru a vedea exact care sunt chestiunile de reglat înaintea Consiliului ECOFIN din 10 octombrie. Nu cred că mai poate fi vorba, în contextul actual, după adoptarea pachetului unu și după tot ce am prevăzut deja în pachetul doi, și măsurile luate, de o activare a clauzei respective privind fondurile europene. Ea rămâne în continuare, bineînțeles, în discuție, pentru că există deja scrisoarea transmisă către Parlamentul European. Pe măsură ce România ia măsuri, aceste lucruri sunt recunoscute de Comisie și sunt folosite ca și argumente în Parlamentul European, astfel încât, bineînțeles, să convingem că, pe baza măsurilor luate, nu e oportună activarea clauzei”, a afirmat ministrul.
Acesta susține că România a luptat împotriva activării acestei clauze. „Am luptat împotriva activării clauzei la ultimul Consiliu. Am discutat despre această clauză la Consiliul informal de la Copenhaga și nu cred că în următorul Consiliu această chestiune va fi activată”, a explicat Nazare, scrie Agerpres.
Citiți și Alexandru Nazare: Prin rectificarea bugetară, Guvernul își propune să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile
De asemenea, ministrul a subliniat că, prin adoptarea rectificării bugetare înaintea Consiliului miniștrilor de Finanțe din 10 octombrie și prin adoptarea și explicarea noii ținte de deficit, de 8,4%, precum și a tuturor măsurilor conexe acestei rectificări, va fi transmis un semnal foarte bun, nu doar către Comisia Europeană, ci și către piețe: „că ne menținem angajamentele, că ceea ce spunem facem și că schimbăm atitudinea în privința evaluării bugetelor”.
Nazare a mai anunțat că în luna noiembrie vor începe discuțiile pentru construcția unui nou buget de stat, pe alte coordonate, în care să fie prinse toate cheltuielile, atât cele de investiții, dar și toate cheltuielile esențiale, astfel încât anul viitor să nu mai fim în situația de a avea o rectificare față de care să fie făcută o adăugire pe cheltuieli atât de mare precum cea făcută miercuri.
FONDURI EUROPENE
Ilie Bolojan: Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, printr-o postare pe Facebook, că opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi preluate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027.
„Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea și dotarea unor spitale și care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanțabile din fonduri nerambursabile europene prin Programul Sănătate”, a explicat șeful Guvernului, după o întâlnire la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reprezentanți ai unităților sanitare și ai constructorilor.
Lista proiectelor vizate:
- noul sediu al Spitalului de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
- laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești
- relocarea și modernizarea secției de oncologie și un compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean Alba Iulia
- construcția de secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui
- Institutul Regional de Oncologie Timișoara
- spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu
- o clădire pentru secțiile de boli infecțioase și pneumologie în Oradea
- investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu”
Bolojan a subliniat că presiunea pe buget este mare, având în vedere că proiectele din PNRR trebuie finalizate până anul viitor: „Trebuie să găsim soluții de transfer sau de eșalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua.”
Premierul a atras atenția că reducerea fondurilor alocate României pe componenta de împrumut din PNRR, supracontractarea și întârzierile din unele proiecte au impus identificarea unor surse alternative de finanțare.
„Investițiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranța pacienților, modernizarea infrastructurii medicale și accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate”, a conchis Bolojan.
FONDURI EUROPENE
Ministrul Alexandru Rogobete: 1,35 mld. lei prin PNRR pentru spitale în 64 de zile. Eficiența administrativă înseamnă vieți salvate
În primele cinci luni de la preluarea mandatului, ministrul sănătății, împreună cu echipa din Minister, a direcționat 1,35 miliarde de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență către spitalele și unitățile medicale din România.
„De la preluarea mandatului, am continuat proiectele începute împreună cu aceeași echipă și am accelerat ritmul plăților. Obiectivul a fost clar: să aducem rezultate rapide și vizibile pentru pacienți și pentru spitale cu fapte, nu cu discursuri. În primele 5 săptămâni am plătit peste 700 de milioane de lei. În luna august, am achitat alte 650 de milioane de lei. Total: 1,35 miliarde de lei direcționați prin PNRR către spitalele și unitățile medicale din România”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.
Ministrul Alexandru Rogobete informează că au fost accelerate plățile pentru a închide proiecte așteptate de ani de zile: „În sănătate, eficiența administrativă înseamnă vieți salvate și încredere recâștigată. Astăzi putem spune că în România sănătatea nu mai rămâne blocată în hârtii și promisiuni – sănătatea se transformă, iar acest proces continua într-un ritm accelerat.”
Potrivit înaltului oficial, aceste fonduri reprezintă „investiții care transformă concret sănătatea” prin: secții ATI modernizate, unde fiecare minut contează, aparatură de ultimă generație pentru investigații și tratamente, ambulatorii funcționale și accesibile, secții pentru nou-născuți dotate corespunzător, centre comunitare integrate, care aduc medicina mai aproape de oameni.
„Aceste rezultate sunt posibile datorită unei echipe care a ales să creadă în schimbare. Oameni care au lucrat peste program, care au stat nopți și weekenduri la minister, care nu au acceptat nu se poate. Profesioniști care au demonstrat că atunci când există viziune, continuitate și responsabilitate, sistemul medical se poate reforma”, a mai adăugat acesta.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Friedrich Merz îi cere lui Donald Trump să facă presiuni asupra lui Vladimir Putin pentru pace în Ucraina
„Situație absolut paradoxală”. Ministrul Dragoș Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent
UE cere un răspuns comun al G7 la restricțiile Chinei asupra exportului de minerale rare, anunță comisarul european pentru comerț
CNA solicită președintelui Nicușor Dan includerea educației media ca direcție strategică distinctă în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării
UE va sprijini cu 1,6 mld. euro redresarea și reconstrucția Gazei, a anunțat președintele Consiliului European în Egipt
Ursula von der Leyen afirmă că s-au înregistrat progrese importante în Muntenegru: „Dacă țara va continua pe această cale, aderarea la UE este cu adevărat la îndemână”
Uniunea Europeană accelerează negocierile pentru finalizarea acordului de liber schimb cu India, după progrese notabile la Bruxelles
SUA poartă discuții cu China pentru a preveni un nou război comercial, anunță secretarul american al Trezoreriei: Au îndreptat o bazooka către lanțurile de aprovizionare
Ministrul Justiției, la reuniunea Consiliului JAI de la Luxemburg: România susține consolidarea Eurojust și protejarea statului de drept
Nicușor Dan anunță că strategia națională de apărare va cuprinde două schimbări majore: “războiul hibrid cu influența Rusiei” și “atacarea frontală a corupției”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- NATO1 week ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.1 week ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- POLITICĂ1 week ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
- PARLAMENTUL EUROPEAN7 days ago
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului