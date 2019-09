Situație complicată în Israel după alegerile anticipate: Premierul Benjamin Netanyahu vrea formarea unui ”guvern sionist puternic”, în timp ce opoziție cere un ”guvern de uniune națională”

“Tu şi cu mine formăm o echipă”, i-a transmis fostul preşedinte american Barack Obama activistei suedeze Greta Thunberg, tânăra devenită simbol al luptei pentru climă, se arată într-o postare pe Twitter a fostului lider de la Casa Albă.

Obama a salutat în adolescenta de 16 ani “una dintre cele mai mai apărătoare ale planetei noastre”.

Greta Thunberg se află în vizită în SUA după ce a traversat Atlanticul la bordul unui velier cu emisii de carbon zero, relatează Agerpres.

Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Recognizing that her generation will bear the brunt of climate change, she’s unafraid to push for real action. She embodies our vision at the @ObamaFoundation : A future shaped by young leaders like her. pic.twitter.com/VgCPAaDp3C

Fundația fostului preşedinte, Obama Foundation, a difuzat pe reţelele sociale o înregistrare video a întrevederii lor.

“Nimeni nu este prea mic pentru a avea impact şi a schimba lumea, şi atunci faceţi ceea ce puteţi”, afirmă în această înregistrare deja celebra militanta suedeză, îmbrăcată într-un hanorac albastru închis cu glugă.

“Tu şi cu mine, noi formăm o echipă”, îi răspunde democratul, înainte de a-i propune un “fist bump”, gest relaxat de salut “pumn contra pumn”. “Conştientă de faptul că generaţia sa va fi cel mai dur afectată de schimbările climatice, ei nu-i este frică să ceară ca măsuri concrete să fie luate”, a aplaudat fostul preşedinte american.

Our future will be shaped by the next generation—and @GretaThunberg isn’t waiting to get started. At 16, Greta is a leading voice in the fight to save our planet. Yesterday, she sat down with @BarackObama for a conversation about how no one is too young to change the world. pic.twitter.com/7qnIXyUY8P

— The Obama Foundation (@ObamaFoundation) September 17, 2019