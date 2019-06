Ska Keller, copreședintele Gupului Verzilor, reacționează după ce Polonia a blocat consensul țărilor UE asupra schimbările climatice: Salvarea planetei ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți

Copreședintele Grupului Verzilor din Parlamentul European, Ska Keller, reacționează după ce liderii UE au eșuat să își asume decarbonizarea Europei până în 2050, Polonia fiind țara care a blocat consensul țărilor UE asupra obiectivelor privind schimbările climatice incluse în Agenda Strategică a Uniunii Europene pentru perioada 2019-2024, document programatic și strategic aprobat joi seară la Bruxelles de șefii de stat sau de guvern din statele membre.

În mesajul postat pe Twitter, Keller menționează că „Salvarea planetei ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți! Nu toți șefii de stat și de guvern doresc să realizeze acest lucru. Clima nu poate aștepta!”

The climate can’t wait but not all heads of state and government want to realise that 🤦‍♀️. Saving the planet the planet should be a priority for all of us! https://t.co/Zl5vrNLZe8

— Ska Keller (@SkaKeller) 20 iunie 2019