Skills Summit 2026. OCDE subliniază rolul competențelor în fața provocărilor generate de schimbările demografice, digitalizare și tranziția verde

Ediția internațională a Skills Summit 2026, organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și găzduită de Turcia, s-a încheiat marți, 29 aprilie, și a reunit miniștri și oficiali de rang înalt din peste 40 de țări și organizații internaționale.

Discuțiile s-au concentrat asupra modului în care valorificarea talentelor, la toate vârstele, poate sprijini statele în gestionarea provocărilor generate de schimbările demografice, digitalizare și tranziția verde.

Agenda summitului a fost structurată în jurul unor sesiuni tematice dedicate dezvoltării competențelor pe tot parcursul vieții, de la educația timpurie până la formarea continuă a adulților. Discuțiile au vizat măsuri concrete pentru îmbunătățirea accesului la programe de calificare și recalificare, adaptarea sistemelor de educație la cerințele economiei digitale și verzi, precum și integrarea mai eficientă pe piața muncii a categoriilor subreprezentate.

De asemenea, un accent important a fost pus pe sprijinirea lucrătorilor în contextul schimbărilor demografice și al transformărilor accelerate ale pieței muncii.

„Politicile eficiente în domeniul competențelor reprezintă motoare esențiale pentru creștere economică, productivitate și inovare, contribuind totodată la îmbunătățirea oportunităților de ocupare și a nivelului de trai. Acestea vor juca un rol central și în abordarea unor provocări majore de reformă structurală ale prezentului – de la îmbătrânirea populației și relansarea creșterii productivității, până la adaptarea forței de muncă în contextul adoptării inteligenței artificiale, digitalizării și tranziției energetice”, a Mathias Cormann, secretarul general al OCDE.

Începând cu 2016, OCDE organizează, o dată la doi ani, Skills Summit în parteneriat cu țările gazdă. Aceste reuniuni aduc împreună factori de decizie pentru a învăța din experiențele reciproce privind elaborarea și implementarea politicilor privind competențele.

„OCDE își reafirmă angajamentul de a sprijini statele prin date solide, analize comparative și recomandări de politici publice aplicate, în domenii precum educația generală, educația și formarea profesională, dezvoltarea competențelor adulților și utilizarea eficientă a acestora în economie și societate. Prin învățare reciprocă și consolidarea cooperării între ministere, sectoare, actori relevanți și țări, pot fi construite economii și societăți mai inovatoare, mai reziliente și mai incluzive”, a mai spus Cormann.