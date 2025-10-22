Slovacia condiționează sprijinirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Premierul slovac Robert Fico, a cărui țară s-a opus celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat miercuri că Bratislava va sprijini măsurile dacă cererile sale vor fi incluse în concluziile summitului liderilor europeni de la finalul acestei săptămâni, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Liderii statelor membre UE urmează să se reunească joi pentru a discuta despre războiul din Ucraina și consolidarea apărării europene. Slovacia a blocat până acum adoptarea noului pachet de sancțiuni și a cerut măsuri pentru a limita impactul obiectivelor climatice asupra industriei auto, precum și soluții pentru combaterea prețurilor ridicate la energie în UE.

Miercuri, premierul slovac a declarat în fața unei comisii parlamentare că va avea o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de summit pentru a discuta despre energie și sectorul auto.

„Așadar, dacă vom vedea concluziile pe care le-am cerut, le voi analiza din nou în această seară și probabil îi voi spune cancelarului Merz că suntem de acord cu cel de-al 19-lea pachet”, a spus Fico, adăugând că unele dintre solicitările Slovaciei au fost deja incluse în concluziile summitului.

Slovacia a amânat anterior adoptarea unui alt pachet de sancțiuni din cauza cerințelor legate de planul UE de eliminare treptată a importurilor de energie din Rusia – un proces care necesită majoritate calificată, spre deosebire de sancțiunile care cer unanimitate. Cel de-al 19-lea pachet propus include măsuri energetice și financiare, iar guvernul slovac și-a stabilit condițiile de sprijin încă de luna trecută.

Fico a criticat în mod repetat regimul sancțiunilor, susținând că acestea „afectează Europa mai mult decât Rusia”. El s-a distanțat de poziția comună a partenerilor europeni prin atitudinea sa favorabilă Moscovei și s-a întâlnit de trei ori cu președintele rus Vladimir Putin din 2024 până în prezent. Slovacia continuă importurile de energie din Rusia, argumentând că alternativele ar reprezenta „o lovitură financiară semnificativă” pentru economie.