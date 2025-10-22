Connect with us

Slovacia condiționează sprijinirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Premierul slovac Robert Fico, a cărui țară s-a opus celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat miercuri că Bratislava va sprijini măsurile dacă cererile sale vor fi incluse în concluziile summitului liderilor europeni de la finalul acestei săptămâni, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Liderii statelor membre UE urmează să se reunească joi pentru a discuta despre războiul din Ucraina și consolidarea apărării europene. Slovacia a blocat până acum adoptarea noului pachet de sancțiuni și a cerut măsuri pentru a limita impactul obiectivelor climatice asupra industriei auto, precum și soluții pentru combaterea prețurilor ridicate la energie în UE.

Miercuri, premierul slovac a declarat în fața unei comisii parlamentare că va avea o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de summit pentru a discuta despre energie și sectorul auto.

„Așadar, dacă vom vedea concluziile pe care le-am cerut, le voi analiza din nou în această seară și probabil îi voi spune cancelarului Merz că suntem de acord cu cel de-al 19-lea pachet”, a spus Fico, adăugând că unele dintre solicitările Slovaciei au fost deja incluse în concluziile summitului.

Slovacia a amânat anterior adoptarea unui alt pachet de sancțiuni din cauza cerințelor legate de planul UE de eliminare treptată a importurilor de energie din Rusia – un proces care necesită majoritate calificată, spre deosebire de sancțiunile care cer unanimitate. Cel de-al 19-lea pachet propus include măsuri energetice și financiare, iar guvernul slovac și-a stabilit condițiile de sprijin încă de luna trecută.

Fico a criticat în mod repetat regimul sancțiunilor, susținând că acestea „afectează Europa mai mult decât Rusia”. El s-a distanțat de poziția comună a partenerilor europeni prin atitudinea sa favorabilă Moscovei și s-a întâlnit de trei ori cu președintele rus Vladimir Putin din 2024 până în prezent. Slovacia continuă importurile de energie din Rusia, argumentând că alternativele ar reprezenta „o lovitură financiară semnificativă” pentru economie.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București

Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan la bugetul UE pentru 2026 care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București.

„Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care propunem crearea a 15 noi posturi în cadrul Centrului European de Competențe Cibernetice”, a anunțat Mureșan.

Eurodeputatul a subliniat importanța consolidării capacității acestui centru, „mai ales în contextul creșterii atacurilor cibernetice din partea inamicilor Uniunii Europene, în special a Federației Ruse”.

„În fața acestor provocări, rolul centrului este de a susține inițiativele europene în domeniul securității cibernetice și de a mobiliza resurse pentru investiții în proiecte strategice de securitate cibernetică”, a subliniat Siegfried Mureșan.

După votul de miercuri, amendamentul devine parte din poziția oficială a Parlamentului European care intră într-o perioadă de trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de negocieri este prevăzută pentru 4 noiembrie.

Centrul de competențe al UE în materie de securitate cibernetică reprezintă prima structură a Uniunii Europene găzduită de România. De altfel, decizia înființării acestei structuri a fost luată în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Noul centru:

  • va facilita activitatea Rețelei de centre naționale de coordonare
  • va furniza sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală

Centrul are următoarele obiective:

  • să contribuie la implementarea celor mai recente tehnologii în materie de securitate cibernetică
  • să sprijine întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din sectorul securității cibernetice
  • să consolideze cercetarea și inovarea în domeniul securității cibernetice
  • să contribuie la eliminarea lacunelor în materie de competențe în domeniul securității cibernetice

Eurodeputații cer menținerea angajamentului Uniunii Europene față de Belarus, denunțând abuzurile asupra drepturilor omului și subliniind amenințarea reprezentată de influența Rusiei, se arată în comunicatul oficial

Într-o rezoluție adoptată miercuri, Parlamentul European condamnă ferm represiunea din Belarus și își exprimă solidaritatea cu opozanții regimului Lukașenko. Eurodeputații solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici, acordarea de despăgubiri și restabilirea drepturilor acestora. De asemenea, ei condamnă abuzul autorităților în folosirea sistemului judiciar și a forțelor de ordine pentru încălcarea drepturilor omului.

Parlamentul European nu îl recunoaște pe Aleksandr Lukașenko,Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, drept lider legitim al țării, iar eurodeputații își reafirmă sprijinul pentru forțele democratice belaruse conduse de Svetlana Tihanovskaia. Există dovezi ample și numeroase mărturii care indică faptul că aceasta a fost adevărata câștigătoare a alegerilor prezidențiale din 2020, în timp ce regimul Lukașenko s-a menținut în mod ilegal la putere, afirmă eurodeputații.

Aceștia solicită Uniunii Europene să asigure sprijin politic, financiar și de securitate pentru opoziție și să colaboreze cu alte state în vederea aderării la politica de nerecunoaștere. Eurodeputații cer ca UE și organizațiile internaționale să oficializeze reprezentarea forțelor democratice belaruse în foruri internaționale, precum adunările parlamentare ale Consiliului Europei, OSCE și NATO.

Eurodeputații solicită organizarea unor alegeri noi, libere și corecte, sub supraveghere internațională, subliniind că niciun scrutin desfășurat în condiții de represiune nu poate respecta standardele democratice.

Aceștia avertizează asupra încercării lui Aleksandr Lukașenko de a folosi prizonierii politici ca mijloc de presiune în negocierile cu Occidentul, remarcând totodată că, de fiecare dată când unii prizonieri au fost eliberați, alții au fost ulterior arestați.

Sprijin pentru societatea civilă din Belarus și investigarea abuzurilor asupra drepturilor omului

Eurodeputații susțin sprijinirea societății civile belaruse, a presei independente, a studenților și a profesioniștilor aflați în exil prin acordarea de vize, burse, granturi și măsuri de protecție. Ei condamnă atacurile împotriva presei independente, restricționarea accesului la internet și arestarea jurnaliștilor. Uniunea Europeană ar trebui să ofere presei independente un sprijin sistemic și multianual, inclusiv prin finanțare, adaugă aceștia.

Rezoluția solicită adoptarea de măsuri urgente pentru combaterea represiunii transnaționale exercitate de regimul belarus, inclusiv utilizarea abuzivă a Interpolului, precum și protecția belarușilor aflați în exil. Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să continue investigarea abuzurilor asupra drepturilor omului și a crimelor împotriva umanității comise în Belarus și să susțină măsuri pentru tragerea la răspundere a făptașilor, inclusiv prin intermediul instanțelor internaționale.

Implicarea în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Eurodeputații condamnă cu fermitate implicarea regimului Lukașenko în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și își exprimă îngrijorarea față de extinderea prezenței militare ruse în Belarus, avertizând că desfășurarea de sisteme cu capacitate nucleară subminează securitatea europeană. Ei solicită Uniunii Europene să consolideze sancțiunile care vizează persoanele responsabile de represiune, de complicitate la război și de eludarea sancțiunilor existente.

Parlamentul European cere efectuarea unor anchete amănunțite și desființarea rețelelor de spionaj belaruse și ruse din interiorul Uniunii Europene și al țărilor candidate, subliniind necesitatea impunerii de restricții asupra diplomaților ruși și belaruși din spațiul Schengen.

Rezoluția a fost adoptată cu 458 de voturi pentru, 18 împotrivă și 84 de abțineri.

Parlamentul European susține îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru stagiari, prin introducerea unor reguli clare privind contractele, remunerația și accesul la protecție socială, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, mandatul de negociere al Parlamentului cu statele membre (Consiliul UE) se bazează pe mai multe principii cheie, printre care prevenirea abuzurilor, introducerea contractelor scrise și garantarea asigurărilor sociale pentru stagiari.

 

Conform propunerilor adoptate, stagiile vor trebui să aibă o durată limitată și să includă activități specifice nivelului de debut profesional. Cei care doresc să urmeze un stagiu vor trebui să semneze un contract scris care să prevadă remunerația, sarcinile, obiectivele de învățare și durata programului.

Stagiarii ar urma, de asemenea, să beneficieze de protecție socială, precum asigurare de sănătate, iar organizațiile-gazdă vor desemna o persoană de contact la care aceștia se pot adresa pentru sprijin și consiliere în caz de practici incorecte.

Parlamentul European propune ca stagiile fără plată, fără componentă de formare sau mentorat, să fie considerate abuzive. De asemenea, noile reguli vor acoperi toate tipurile de stagii, cu excepția celor obligatorii care fac parte din programele educaționale universitare și a uceniciilor.

Nu în ultimul rând, organizațiile urmează să desemneze o persoană la care stagiarii să se poată adresa pentru sfaturi și sprijin în cazurile de suspiciune de practici incorecte.

Atât Parlamentul European, cât și Consiliul UE și-au adoptat pozițiile de negociere, ceea ce permite începerea discuțiilor interinstituționale pentru stabilirea formei finale a directivei privind condițiile de muncă ale stagiilor în Uniunea Europeană.

