Slovacia nu va susține utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea cheltuielilor militare ale Kievului, spune Robert Fico

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avertizat că țara sa se va opune folosirii activelor rusești înghețate pentru finanțarea cheltuielilor de apărare ale Ucrainei, într-un interviu acordat sâmbătă postului public slovac STVR, informează Politico Europe.

„Slovacia nu va participa la niciun mecanism juridic sau financiar de confiscare a activelor înghețate, dacă aceste fonduri ar urma să fie utilizate pentru cheltuieli militare în Ucraina”, a declarat Fico, citat de Bloomberg.

În cadrul ultimului summit, liderii UE au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.

Oficialii UE avertizează că refuzul Belgiei de a sprijini un împrumutul pentru Ucraina ar putea determina Fondul Monetar Internațional să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev, ceea ce ar provoca o pierdere în lanț a încrederii în viabilitatea economică a țării afectate de război.

Comisia Europeană se străduiește să depășească îngrijorările legate de riscurile financiare și juridice pe care această măsură le-ar putea implica, în special din partea Belgiei, unde se află majoritatea activelor înghețate. O reuniune între oficiali ai UE și ai Belgiei, desfășurată vineri, nu a reușit să ducă la un acord.

Opiniile cu privire la utilizarea fondurilor pentru cheltuieli militare variază, de asemenea, în cadrul Uniunii Europene.

Fico are o istorie de opoziție față de măsurile UE împotriva Moscovei și de exploatare a avantajului pe care i-l oferă această poziție. El a amenințat de multe ori că va bloca sancțiunile UE împotriva Rusiei, folosindu-și potențialul drept de veto pentru a obține concesii în alte chestiuni.

Uniunea Europeană intenționează să garanteze împrumutul acordat Ucrainei prin garanții oferite de statele membre și, într-o a doua etapă, printr-o garanție inclusă în viitorul buget al UE — măsură care ar necesita unanimitate. Alte opțiuni, precum acordarea de granturi directe Ucrainei, sunt considerate chiar mai puțin fezabile din punct de vedere politic.

Liderii UE vor discuta această chestiune în cadrul reuniunii din decembrie.